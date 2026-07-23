Ils avaient provoqué la pagaille sur l’A43 près de Lyon après un cambriolage : les quatre malfaiteurs écroués à l'issue de leur garde à vue

Ils seront prochainement jugés. Les quatre hommes interpellés lundi après une scène digne d’un film sur l’autoroute A43 en direction de Lyon, à hauteur de Nivolas-Vermelle et Ruy-Montceau en Isère. Un accident impliquant la voiture des suspects et un poids lourd s’était produit en tout début de matinée.

Les quatre occupants n’avaient pas attendu l’arrivée des secours et avaient pris la fuite à pied en franchissant les clôtures bordant l’autoroute. Et pour cause : la voiture avait été volée durant le week-end à Sainte-Foy-lès-Lyon dans le Rhône et revenait d’un cambriolage d’un entrepôt logistique dans les Alpes-Maritimes avec au bout un butin de plusieurs centaines de téléphones portables.

Les malfaiteurs avaient finalement été retrouvés après le déploiement d’un important dispositif de recherches. Placés en garde à vue, les quatre suspects, dont un mineur, ont été déférés au parquet ce mercredi puis écroués dans différentes prisons de la région lyonnaise dans l’attente de leur jugement.