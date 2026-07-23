Ils avaient provoqué la pagaille sur l’A43 près de Lyon après un cambriolage : les quatre malfaiteurs écroués à l'issue de leur garde à vue

Ils seront prochainement jugés. Les quatre hommes interpellés lundi après une scène digne d’un film sur l’autoroute A43 en direction de Lyon, à hauteur de Nivolas-Vermelle et Ruy-Montceau en Isère. Un accident impliquant la voiture des suspects et un poids lourd s’était produit en tout début de matinée.
Les quatre occupants n’avaient pas attendu l’arrivée des secours et avaient pris la fuite à pied en franchissant les clôtures bordant l’autoroute. Et pour cause : la voiture avait été volée durant le week-end à Sainte-Foy-lès-Lyon dans le Rhône et revenait d’un cambriolage d’un entrepôt logistique dans les Alpes-Maritimes avec au bout un butin de plusieurs centaines de téléphones portables.
Les malfaiteurs avaient finalement été retrouvés après le déploiement d’un important dispositif de recherches. Placés en garde à vue, les quatre suspects, dont un mineur, ont été déférés au parquet ce mercredi puis écroués dans différentes prisons de la région lyonnaise dans l’attente de leur jugement.
tu es exhibitioniste?Signaler Répondre
fais gaffe!!tu vires arrogance crasse...et tu deviens aussi con et pretentieux que le mec dinguo d 'ortographe à qui tu as piqué son pseudo...je te trouvais sympa jusqu à present...puisses tu le rester pour continuer à te lire avec plaisir..la derision est une chose ,la grossierete une autre:tu te devalorisesSignaler Répondre
Merci bien pour ton compliment . J'ai des belles pour toi !Signaler Répondre
Ecroués , mais c'est un minimum et pas pour longtemps ? ? ? ?Signaler Répondre
et bien une fois de plus tu as tout faux ! je t'explique : si je dis " t'es un idiot" le modérateur va considérer cela comme une insulte et va me censurer alors que c'est un fait . Si je dis " t'es un blaireau" son logiciel n'émettra aucune alerte alors que c'est également un fait , tu as compris comment ca marche ma chèvre?Signaler Répondre
La bourgeoisie vole en col blanc, eux en voiture volée. À chacun son entrepôt logistique.Signaler Répondre
Un fait divers qui permet surtout de rappeler que la délinquance n'est jamais une explication suffisante en soi. Derrière quatre individus impliqués dans un cambriolage, il y a aussi des parcours sociaux, des inégalités et un contexte économique qu'il faudrait interroger. Cela dit, cette lecture sérieuse ne consiste pas à nier les faits : voler, mettre en danger les autres et fuir les forces de l'ordre reste condamnable, quelle que soit l'origine sociale des auteurs. La justice doit donc sanctionner les actes, tout en s'attaquant aux causes profondes qui favorisent la délinquanceSignaler Répondre
(la justice à l ouest du pecos):y seront condamnés à payer une tournée generale..(lucky luke)Signaler Répondre
Des déchets de et pour la société une fois encore ....irrécupérables ! Et mineurs de surcroît...Signaler Répondre
Ces malfrats doivent espérer être jugés à Villefranche, là où les juges les considèrent comme des victimes.Signaler Répondre
Ne vous inquiétez pas pour cela. Au programme, sport, PlayStation et matchs de foot.Signaler Répondre
Ouh la la 🤔 Ils doivent avoir peur de la sanction! Avec ces juges bobos socialos, ce sera mois sous bracelet!!!!Signaler Répondre
voilà que la sagesse arrive aux imbeciles!..tout n est donc pas à jeter chez toi..ou alors tu t es fait pirater ton pseudo?Signaler Répondre
J'espère qu'ils vont passer de très bonnes vacances en prison.Signaler Répondre