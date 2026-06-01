Un bus TCL s’encastre sur un poteau en plein centre-ville de Lyon

Une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle on aperçoit un bus TCL encastré sur un poteau. Selon Tribune de Lyon, le chauffeur de la ligne S1 a perdu le contrôle de son véhicule et a fini sa course contre un poteau sans faire de blessés. Les dégâts sont malgré tout impressionnants. Le pare-brise a été touché et le pare-choc a été arraché.

Si la piste d’une rupture des freins est évoquée, les TCL ont indiqué au Progrès qu’une enquête interne allait être ouverte pour déterminer les causes de cet accident.