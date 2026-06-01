Transports

Un bus TCL s’encastre sur un poteau en plein centre-ville de Lyon

Un bus TCL s’encastre sur un poteau en plein centre-ville de Lyon
Un bus TCL s’encastre dans un poteau en plein centre-ville de Lyon

C’est un spectaculaire accident qui s’est déroulé ce lundi à la mi-journée sur la place Antonin-Poncet à Lyon. 

Une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle on aperçoit un bus TCL encastré sur un poteau. Selon Tribune de Lyon, le chauffeur de la ligne S1 a perdu le contrôle de son véhicule et a fini sa course contre un poteau sans faire de blessés. Les dégâts sont malgré tout impressionnants. Le pare-brise a été touché et le pare-choc a été arraché.

Si la piste d’une rupture des freins est évoquée, les TCL ont indiqué au Progrès qu’une enquête interne allait être ouverte pour déterminer les causes de cet accident. 

Tags :

accident

bus tcl

1 commentaire
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un probleme de plus le 01/06/2026 à 19:02

la gestion catastrophique de la métropole des TCl chaque jour un problème ceux qui disais voté bien pense que la politique va changer quelques chose

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