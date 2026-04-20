Bron : un scootériste violemment percuté, les conducteurs en fuite

Il est environ 0h30 dans la nuit de dimanche à lundi lorsque les faits se produisent rue de la Marne, à Bron. Un jeune homme de 18 ans, employé dans un restaurant de la commune, circule à scooter pour regagner son domicile après son service.

Au même moment, une Audi A4, en train de dépasser un autre véhicule, entre en collision avec le deux-roues. Selon le Progrès, le choc est particulièrement violent : le conducteur du scooter est projeté au sol tandis que son engin est traîné sur plusieurs mètres par les deux véhicules.

Les conducteurs en fuite

Après l’impact, les deux voitures impliquées ne s’arrêtent pas. Les automobilistes quittent les lieux sans porter assistance à la victime, laissée au sol en pleine nuit.

Heureusement, un collègue du jeune homme, qui circulait non loin devant lui, entend le bruit de la collision et fait demi-tour. Il intervient rapidement pour lui venir en aide.

Malgré la violence de l’accident, le jeune homme est resté conscient. Pris en charge par les secours, il a été transporté à l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon. Ses blessures restent légères et il a pu regagner son domicile dans la matinée.

Une enquête a été confiée au commissariat de Vénissieux afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident et d’identifier les conducteurs en fuite.