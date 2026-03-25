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Lyon : victime d’un malaise, il finit sa course sur la nouvelle piste cyclable rue Garibaldi

Lyon : victime d’un malaise, il finit sa course sur la nouvelle piste cyclable rue Garibaldi
Lyon : victime d’un malaise, il finit sa course sur la nouvelle piste cyclable rue Garibaldi - LyonMag

Une scène spectaculaire en pleine matinée à Lyon.

Il était environ 10h50 ce mercredi 25 mars lorsqu’un accident de la circulation s’est produit rue Garibaldi, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments, confirmés par la DIPN, le conducteur d’un Renault Captur gris a été victime d’un malaise au volant.  Il a alors perdu le contrôle de son véhicule, déviant brutalement de sa trajectoire pour finir sur la piste cyclable récemment aménagée.

Dans sa course, en plus d'un arbre, le véhicule a percuté plusieurs éléments de sécurité, notamment les terre-pleins en béton et les aménagements protégés par des bordures et barrières en bois. Cet accident intervient alors que la rue Garibaldi vient tout juste de terminer sa transformation entre la rue d’Arménie et la Grande rue de la Guillotière.

Avec ses nouvelles plantations, son revêtement clair et sa piste cyclable a priori sécurisée, cette portion achevée début mars a été en partie endommagée à peine deux semaines après son inauguration. C'est notamment l'un des nouveaux tronçons des voies lyonnaises 7 et 9.

La voiture a finalement terminé sa course quelques mètres plus loin, en s’encastrant contre un poteau de signalisation destiné aux piétons et cyclistes. Fort heureusement, aucun autre usager n’a été blessé. Aucun cycliste ne se trouvait sur la piste au moment des faits, évitant ainsi un accident potentiellement dramatique.

Le conducteur, pris en charge par les sapeurs-pompiers, a été transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Un équipage de police s’est rendu sur place afin de sécuriser la zone et de faciliter l’intervention des secours et du dépanneur chargé d’évacuer le véhicule accidenté.

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accident

rue garibaldi

10 commentaires
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Les faits le 25/03/2026 à 17:23
Lyyyyyoooonnnnnnn a écrit le 25/03/2026 à 15h08

« aucun cycliste ne se trouvait sur la piste au moment des faits » ça prouve l’utilité des millions dépensés. si un mercredi matin à 10h50 aucun cycliste n’est dessus…

Il devait y avoir un feu au rouge en amont.
Et puis les vélos avancent, sans ni créer ni être pris dans des embouteillages.

Encore des dégats automobiles à payer avec nos impôts, mais il n'y a eu aucun piéton blessé grâce à l'aménagement cycle construit entre la voie de circulation générale et le trottoir.
Merci le plan "Marche et Vélo" de la gauche à la Métropole !!!

(Pensées pour la personne qui a fait le malaise.)

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comprendo le 25/03/2026 à 17:04
maxPTT a écrit le 25/03/2026 à 16h24

La piste en question fait des kilomètres de long, il est évident qu'il est fait mention du petit tronçon qui a été coupé par la trajectoire du véhicule accidenté.
Faut arrêter de baver vos obsessions.

D'ailleurs vous êtes incohérents dans vos délires, les vélos un coup y'en a trop, partout, et un coup y'en a pas, donc ces pistes sont inutiles...

Restez concentrés un peu

les vélos? il y en a trop la ou il ne devrait pas y en avoir,
et pas du tout là ou il devrait y en avoir...
toi y en avoir compris ??

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Ex Précisions le 25/03/2026 à 16:47

Il n'y a jamais de cycliste sur la plupart des pistes cyclables ça ne risquait rien sauf pour ce pauvre monsieur.
En fait les pistes cyclables servent de voie de secours en cas de problème, il faudrait mettre du sable dessus pour stopper les véhicules comme dans la descente de Sermenaz sur l'A46, en plus les mamies pourraient amener leurs toutous pour faire leurs besoins, là elles auraient une utilité ;-)

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maxPTT le 25/03/2026 à 16:24
Lyyyyyoooonnnnnnn a écrit le 25/03/2026 à 15h08

« aucun cycliste ne se trouvait sur la piste au moment des faits » ça prouve l’utilité des millions dépensés. si un mercredi matin à 10h50 aucun cycliste n’est dessus…

La piste en question fait des kilomètres de long, il est évident qu'il est fait mention du petit tronçon qui a été coupé par la trajectoire du véhicule accidenté.
Faut arrêter de baver vos obsessions.

D'ailleurs vous êtes incohérents dans vos délires, les vélos un coup y'en a trop, partout, et un coup y'en a pas, donc ces pistes sont inutiles...

Restez concentrés un peu

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Ça rend fou ces voiries devenues incompréhensibles le 25/03/2026 à 16:05

De quoi perdre les pédales.

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 25/03/2026 à 15:40
Sophie-m a écrit le 25/03/2026 à 15h14

Pas beaucoup de voiture en circulation non plus.

le feu devait être rouge en amont sur la photo car oui les automobilistes respectent plutôt bien les feux contrairement aux cyclistes et trottinettes 😘

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Évident .. le 25/03/2026 à 15:21

Quand on vous dit que les pistes cyclables c'est dangereux ..

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lyon avec zemmour le 25/03/2026 à 15:20
Lyyyyyoooonnnnnnn a écrit le 25/03/2026 à 15h08

« aucun cycliste ne se trouvait sur la piste au moment des faits » ça prouve l’utilité des millions dépensés. si un mercredi matin à 10h50 aucun cycliste n’est dessus…

Au lieu de rendre hommage au petit quentin qui était peut être un cycliste, vous crachez sur nos infrastructures. Le wokisme n'a pas de limite chez les soutiens de sarcelie

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Sophie-m le 25/03/2026 à 15:14
Lyyyyyoooonnnnnnn a écrit le 25/03/2026 à 15h08

« aucun cycliste ne se trouvait sur la piste au moment des faits » ça prouve l’utilité des millions dépensés. si un mercredi matin à 10h50 aucun cycliste n’est dessus…

Pas beaucoup de voiture en circulation non plus.

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 25/03/2026 à 15:08

« aucun cycliste ne se trouvait sur la piste au moment des faits » ça prouve l’utilité des millions dépensés. si un mercredi matin à 10h50 aucun cycliste n’est dessus…

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