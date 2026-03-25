Il était environ 10h50 ce mercredi 25 mars lorsqu’un accident de la circulation s’est produit rue Garibaldi, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments, confirmés par la DIPN, le conducteur d’un Renault Captur gris a été victime d’un malaise au volant. Il a alors perdu le contrôle de son véhicule, déviant brutalement de sa trajectoire pour finir sur la piste cyclable récemment aménagée.

Dans sa course, en plus d'un arbre, le véhicule a percuté plusieurs éléments de sécurité, notamment les terre-pleins en béton et les aménagements protégés par des bordures et barrières en bois. Cet accident intervient alors que la rue Garibaldi vient tout juste de terminer sa transformation entre la rue d’Arménie et la Grande rue de la Guillotière.

Avec ses nouvelles plantations, son revêtement clair et sa piste cyclable a priori sécurisée, cette portion achevée début mars a été en partie endommagée à peine deux semaines après son inauguration. C'est notamment l'un des nouveaux tronçons des voies lyonnaises 7 et 9.

La voiture a finalement terminé sa course quelques mètres plus loin, en s’encastrant contre un poteau de signalisation destiné aux piétons et cyclistes. Fort heureusement, aucun autre usager n’a été blessé. Aucun cycliste ne se trouvait sur la piste au moment des faits, évitant ainsi un accident potentiellement dramatique.

Le conducteur, pris en charge par les sapeurs-pompiers, a été transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Un équipage de police s’est rendu sur place afin de sécuriser la zone et de faciliter l’intervention des secours et du dépanneur chargé d’évacuer le véhicule accidenté.