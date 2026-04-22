Drame sur l’A7 près de Lyon : un camion se renverse, un mort et des kilomètres de bouchons

L’accident s’est produit aux alentours de 5 heures, sur l’autoroute A7, au niveau de la commune de Roussillon (Isère), au sud de Lyon. Un poids lourd transportant des billes de plastique s’est couché sur la chaussée pour une raison encore inconnue.

Lorsque les secours sont intervenus, le conducteur était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation engagées sur place, il n’a pas survécu, rapporte le Dauphiné Libéré.

À partir de 7h20, la circulation a été totalement interrompue dans le sens Lyon–Valence. Les autorités ont rapidement invité les automobilistes à éviter le secteur et à emprunter des itinéraires de délestage, notamment en direction de Grenoble ou via le réseau secondaire.

Dès 7h30, les premières conséquences se faisaient sentir avec un bouchon d’environ six kilomètres après le péage de Vienne. La circulation y était quasiment à l’arrêt, ne s’effectuant que très partiellement sur la voie de gauche, le camion accidenté occupant une grande partie des voies.

Avant 8h, la situation n’évoluait pas, avec un trafic toujours bloqué sur plusieurs kilomètres au niveau de Reventin-Vaugris. Les sorties de Vienne nord, Condrieu et Vienne sud étaient alors recommandées pour tenter de contourner la zone.

L'autoroute réouverte

À l’heure de pointe, vers 8 heures, les difficultés se sont étendues à l’ensemble de l’agglomération lyonnaise. Les principaux axes d’accès à la ville ont été fortement impactés, notamment à Givors sur l’A47, entre Irigny et Pierre-Bénite sur l’A450, ainsi que sur l’A46 sud et le périphérique nord. Le secteur du tunnel de Fourvière n’a pas été épargné.

Aux alentours de 8h15, aucune amélioration notable n’était observée sur l’A7, les opérations de secours et de dépannage devant se poursuivre toute la matinée. Le trafic continuait même de se densifier en amont de l’accident.

Peu après 8h30, les opérations de déchargement du camion ont débuté, une étape nécessaire avant le relevage du poids lourd et son évacuation vers une aire située à proximité.

Aux alentours de 9h10, la situation restait très compliquée avec un bouchon atteignant environ huit kilomètres et des reports de circulation importants sur le réseau secondaire, notamment autour de Reventin-Vaugris.

Finalement, vers 9h40, l’autoroute a pu rouvrir à la circulation. Malgré cela, le trafic reste fortement perturbé, avec encore près de sept kilomètres de ralentissements et la sortie de Vienne sud conseillée pour éviter les difficultés.