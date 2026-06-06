Politique

Lyon : Grégory Doucet fixe un nouvel objectif de 400 policiers municipaux

Lyon : Grégory Doucet fixe un nouvel objectif de 400 policiers municipaux
DR Muriel Chaulet Ville de Lyon

À l’occasion d’une cérémonie organisée à l’Hôtel de Ville ce vendredi 5 juin, la municipalité lyonnaise a mis à l’honneur ses agents de police municipale et de prévention. Le maire Grégory Doucet en a profité pour réaffirmer son ambition de porter les effectifs à 400 agents d’ici la fin du mandat.

La Ville de Lyon voulait afficher son soutien à sa police municipale.

Ce vendredi en fin d'après-midi, le maire écologiste Grégory Doucet a présidé la 4e édition de la cérémonie de mise à l’honneur des agents de la police municipale, de prévention et de sécurité, organisée dans la cour de l’Hôtel de Ville. Sept agentes et agents ont été décorés de la médaille de la police municipale pour acte méritoire, afin de saluer leur engagement quotidien auprès des Lyonnais.

Profitant de cette séquence, la municipalité a remis en avant sa stratégie de renforcement des effectifs.

La Ville rappelle avoir porté à 364 le nombre de postes budgétés depuis 2020, tout en affichant désormais un nouvel objectif de 400 agents d’ici la fin du mandat.

Au 1er mai 2026, la police municipale lyonnaise comptait 327 agents, soit 21 de plus qu’au 1er janvier, selon les chiffres communiqués par l'exécutif écologiste. Plus largement, plus de 450 agentes et agents municipaux participent aux missions de sécurité, prévention et tranquillité publique, en lien avec la police nationale et les autres acteurs locaux.

Caméras-piétons, LBD et rénovation des postes

La municipalité met aussi en avant les investissements réalisés ces dernières années. Depuis 2020, 13 millions d’euros auraient été consacrés à la sécurité, dont près de la moitié pour la vidéosurveillance, avec la modernisation du centre de supervision urbain et l’augmentation du nombre de caméras.

La Ville évoque également l’achat de 100 caméras-piétons en 2023, de LBD, de nouveaux gilets pare-balles, ainsi que plus d’un million d’euros de rénovation de locaux, notamment dans les postes de police municipale.

Au-delà de la police de proximité, la Ville détaille les nombreuses unités déployées sur le terrain : brigades cyclistes, brigade équestre au parc de la Tête d’Or, unité mobile de circulation, équipes dédiées au stationnement, groupe opérationnel mobile ou encore centre de supervision urbain.

Parmi les chiffres avancés, Lyon indique avoir réalisé en 2024 plus de 1 700 opérations de contrôle de vitesse, près de 20 000 verbalisations routières, tandis que le PC radio municipal a enregistré près de 30 000 sollicitations.

L’adjoint à la Sécurité, Philippe Prieto, a salué des agents accomplissant leurs missions avec "sérieux, courage et dévouement", jugeant leur action "indispensable à la tranquillité du quotidien".

Tags :

police municipale

17 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ritchie le 06/06/2026 à 09:32

400 policiers armés de pistolets à eau et de citronelle ...

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 06/06/2026 à 09:30

Saperlipopette, c est LFI, qui ne va pas être content, car la police tue.

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 06/06/2026 à 09:16

Des en phrases, toujours des phrases .....

Et quand bien même il y arrive, leur mission est avant tout une mission de protection de sa petite personne et de son équipe ...... On se souvient des émeutes durant la soirée machecroute et les forces de polices municipales ça cantonnées à sa propre protection pendant que la presqu'île était saccagée ......

Signaler Répondre
avatar
Bin ! le 06/06/2026 à 09:07
Rob a écrit le 06/06/2026 à 07h53

Il a du culot lescrolo, on se moque de qui, les casseurs et autres déchets sont relâchés de suite.

Le khmer n'arrête pas de manger son chapeau. Il pourrait embaucher quelques municipaux qui ont démissionné de Saint Denis depuis l'élection du maire lfiste Babayoko ????????????

Signaler Répondre
avatar
Médaille ! le 06/06/2026 à 09:04
La Meute a écrit le 06/06/2026 à 07h36

Quand la réalité vient terrasser l'idéologie

Le khmer n'arrête pas de manger son chapeau. Il pourrait embaucher quelques municipaux qui ont démissionné de Saint Denis depuis l'élection du maire lfiste Babayoko !😂

Signaler Répondre
avatar
phil 6 le 06/06/2026 à 09:02

c est bien des policiers municipaux en plus, mais il faudrait qu ils soient sur le terrain à contrôler tout le monde : dealers, voleurs, voitures mais qu ils n oublient de verbaliser les propriétaires de vélos et trottinettes ( feux trottoirs vitesse)

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 06/06/2026 à 08:49

si ce st pour leur interdire de verbaliser les infractions des deux roues sur les trottoirs ça ne sert à rien… encore une façon de faire embaucher ses copains au frais des lyonnais…ferait mieux de donner accès aux caméras de la ville à la police nationale…ça ne coûte rien et ça c est efficace le grand gaspillage n a rien d’écologique…après les augmentation de sa bande et de lui même ça continue… grand bras d honneur aux vrai écologistes

Signaler Répondre
avatar
Jeanvaljean le 06/06/2026 à 08:42

Les droitrdés de LM ne sont jamais contents. Même quand notre bon maire augmente le nombre de policiers. Pfff

Rappel : les vrais Lyonnais ont revoté Doucet. Pas l'autre idiot de Aulas.

Signaler Répondre
avatar
Droit dans ses bottes le 06/06/2026 à 08:25

Il ne suffit pas d'augmenter leur nombre, mais de leur donner du pouvoir, entre autres choses, celui de pouvoir tirer s quand c'est nécessaire sans qu'ils aient des ennuis par la suite. Et surtout, que la justice fasse vraiment son travail à la suite des arrestations.

Signaler Répondre
avatar
Max le 06/06/2026 à 08:22

Face à des tirs de mortiers les LBD ne sont pas efficaces, leurs portée est assez faible, le mortier est une arme et il faut une réponse adéquate cela s'appelle de la légitime défense.

Signaler Répondre
avatar
CBR 1000 le 06/06/2026 à 08:21

Dans son inventaire il n'a pas précisé le nombre d'infractions relevées à l'encontre de ses amis cyclistes.......

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 06/06/2026 à 08:08

Attention le Doudou va bientôt virer extrême droite cycliste ;-)

Signaler Répondre
avatar
Cmoi le 06/06/2026 à 08:03

Ca ne sert à rien puisque les policiers ont juste le droit de se faire taper dessus et n’ont pas le droit de répliquer!

Signaler Répondre
avatar
Rob le 06/06/2026 à 07:53

Il a du culot lescrolo, on se moque de qui, les casseurs et autres déchets sont relâchés de suite.

Signaler Répondre
avatar
oui!!!! le 06/06/2026 à 07:52
La Meute a écrit le 06/06/2026 à 07h36

Quand la réalité vient terrasser l'idéologie

voilà que le bon sens arrive meme aux imbeciles...il etait grand temps..mais ne revons pas trop:l idealisme utopique est dans leurs genes

Signaler Répondre
avatar
La Meute le 06/06/2026 à 07:36

Quand la réalité vient terrasser l'idéologie

Signaler Répondre
avatar
J6 le 06/06/2026 à 07:36

Un vœux pieux tant qu'on sortira pas de la cedh...

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 06/06/2026 à 07:25

Les copains LFI de Doucet vont accepter ? Je croyais que la Piloce tue !? Une vraie girouette ce Doucet et dire qu’il y en a qui ont voté pour lui !

Signaler Répondre
avatar
?? ?? le 06/06/2026 à 07:23

Avec quel fric? ?

Signaler Répondre
avatar
Logique le 06/06/2026 à 07:13

Suite aux émeutes après le match de foot je me pose une question sur l'équilibre mental d'une partie de la gauche (et surtout LFI).

Donc par exemple si on prend Vénissieux, on a des demandes de renforts de force de l'ordre. Ok je comprend vu la situation.
Mais en même temps des gens dans LFI attisent la haine dans les banlieues et claironnent à longueur de journée "violence policière" " la police tue" et donc soutiennent les émeutiers de samedi dernier (si on voit les CV de ses émeutiers certains sont les dealers qui foutent la merde dans les quartiers).

Je pose la question ses "politiques" sont schizophrènes?
Je pose la question, leurs électeurs sont des "imbéciles au QI de poulpe"?

Signaler Répondre
avatar
Cameras partout? le 06/06/2026 à 07:04

Enfin, on va poser des caméras dans le 4 eme! Personellement, je ne m’y sens pas en sécurité ! J’étais là quand il ont incendié la mairie et j’ai vraiment eu peur . L’ami Zinzin a dit: c’est la faute à Macron ! Il les a encouragé à casser encore et kiki paye ?

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 06/06/2026 à 06:56

Pour mettre des PV ?

Signaler Répondre
avatar
eurpbo le 06/06/2026 à 06:54

personne ne veut y aller

Signaler Répondre
avatar
bravo ou facho? le 06/06/2026 à 06:54

j imagine dejà une partie lfi de son electorat crier à la trahison

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.