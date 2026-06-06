Lyon : Grégory Doucet fixe un nouvel objectif de 400 policiers municipaux

La Ville de Lyon voulait afficher son soutien à sa police municipale.
Ce vendredi en fin d'après-midi, le maire écologiste Grégory Doucet a présidé la 4e édition de la cérémonie de mise à l’honneur des agents de la police municipale, de prévention et de sécurité, organisée dans la cour de l’Hôtel de Ville. Sept agentes et agents ont été décorés de la médaille de la police municipale pour acte méritoire, afin de saluer leur engagement quotidien auprès des Lyonnais.
Profitant de cette séquence, la municipalité a remis en avant sa stratégie de renforcement des effectifs.
La Ville rappelle avoir porté à 364 le nombre de postes budgétés depuis 2020, tout en affichant désormais un nouvel objectif de 400 agents d’ici la fin du mandat.
Au 1er mai 2026, la police municipale lyonnaise comptait 327 agents, soit 21 de plus qu’au 1er janvier, selon les chiffres communiqués par l'exécutif écologiste. Plus largement, plus de 450 agentes et agents municipaux participent aux missions de sécurité, prévention et tranquillité publique, en lien avec la police nationale et les autres acteurs locaux.
Caméras-piétons, LBD et rénovation des postes
La municipalité met aussi en avant les investissements réalisés ces dernières années. Depuis 2020, 13 millions d’euros auraient été consacrés à la sécurité, dont près de la moitié pour la vidéosurveillance, avec la modernisation du centre de supervision urbain et l’augmentation du nombre de caméras.
La Ville évoque également l’achat de 100 caméras-piétons en 2023, de LBD, de nouveaux gilets pare-balles, ainsi que plus d’un million d’euros de rénovation de locaux, notamment dans les postes de police municipale.
Au-delà de la police de proximité, la Ville détaille les nombreuses unités déployées sur le terrain : brigades cyclistes, brigade équestre au parc de la Tête d’Or, unité mobile de circulation, équipes dédiées au stationnement, groupe opérationnel mobile ou encore centre de supervision urbain.
Parmi les chiffres avancés, Lyon indique avoir réalisé en 2024 plus de 1 700 opérations de contrôle de vitesse, près de 20 000 verbalisations routières, tandis que le PC radio municipal a enregistré près de 30 000 sollicitations.
L’adjoint à la Sécurité, Philippe Prieto, a salué des agents accomplissant leurs missions avec "sérieux, courage et dévouement", jugeant leur action "indispensable à la tranquillité du quotidien".
400 policiers armés de pistolets à eau et de citronelle ...Signaler Répondre
Saperlipopette, c est LFI, qui ne va pas être content, car la police tue.Signaler Répondre
Des en phrases, toujours des phrases .....Signaler Répondre
Et quand bien même il y arrive, leur mission est avant tout une mission de protection de sa petite personne et de son équipe ...... On se souvient des émeutes durant la soirée machecroute et les forces de polices municipales ça cantonnées à sa propre protection pendant que la presqu'île était saccagée ......
Le khmer n'arrête pas de manger son chapeau. Il pourrait embaucher quelques municipaux qui ont démissionné de Saint Denis depuis l'élection du maire lfiste Babayoko ????????????Signaler Répondre
Le khmer n'arrête pas de manger son chapeau. Il pourrait embaucher quelques municipaux qui ont démissionné de Saint Denis depuis l'élection du maire lfiste Babayoko !😂Signaler Répondre
c est bien des policiers municipaux en plus, mais il faudrait qu ils soient sur le terrain à contrôler tout le monde : dealers, voleurs, voitures mais qu ils n oublient de verbaliser les propriétaires de vélos et trottinettes ( feux trottoirs vitesse)Signaler Répondre
si ce st pour leur interdire de verbaliser les infractions des deux roues sur les trottoirs ça ne sert à rien… encore une façon de faire embaucher ses copains au frais des lyonnais…ferait mieux de donner accès aux caméras de la ville à la police nationale…ça ne coûte rien et ça c est efficace le grand gaspillage n a rien d’écologique…après les augmentation de sa bande et de lui même ça continue… grand bras d honneur aux vrai écologistesSignaler Répondre
Les droitrdés de LM ne sont jamais contents. Même quand notre bon maire augmente le nombre de policiers. PfffSignaler Répondre
Rappel : les vrais Lyonnais ont revoté Doucet. Pas l'autre idiot de Aulas.
Il ne suffit pas d'augmenter leur nombre, mais de leur donner du pouvoir, entre autres choses, celui de pouvoir tirer s quand c'est nécessaire sans qu'ils aient des ennuis par la suite. Et surtout, que la justice fasse vraiment son travail à la suite des arrestations.Signaler Répondre
Face à des tirs de mortiers les LBD ne sont pas efficaces, leurs portée est assez faible, le mortier est une arme et il faut une réponse adéquate cela s'appelle de la légitime défense.Signaler Répondre
Dans son inventaire il n'a pas précisé le nombre d'infractions relevées à l'encontre de ses amis cyclistes.......Signaler Répondre
Attention le Doudou va bientôt virer extrême droite cycliste ;-)Signaler Répondre
Ca ne sert à rien puisque les policiers ont juste le droit de se faire taper dessus et n’ont pas le droit de répliquer!Signaler Répondre
Il a du culot lescrolo, on se moque de qui, les casseurs et autres déchets sont relâchés de suite.Signaler Répondre
voilà que le bon sens arrive meme aux imbeciles...il etait grand temps..mais ne revons pas trop:l idealisme utopique est dans leurs genesSignaler Répondre
Quand la réalité vient terrasser l'idéologieSignaler Répondre
Un vœux pieux tant qu'on sortira pas de la cedh...Signaler Répondre
Les copains LFI de Doucet vont accepter ? Je croyais que la Piloce tue !? Une vraie girouette ce Doucet et dire qu’il y en a qui ont voté pour lui !Signaler Répondre
Avec quel fric? ?Signaler Répondre
Suite aux émeutes après le match de foot je me pose une question sur l'équilibre mental d'une partie de la gauche (et surtout LFI).Signaler Répondre
Donc par exemple si on prend Vénissieux, on a des demandes de renforts de force de l'ordre. Ok je comprend vu la situation.
Mais en même temps des gens dans LFI attisent la haine dans les banlieues et claironnent à longueur de journée "violence policière" " la police tue" et donc soutiennent les émeutiers de samedi dernier (si on voit les CV de ses émeutiers certains sont les dealers qui foutent la merde dans les quartiers).
Je pose la question ses "politiques" sont schizophrènes?
Je pose la question, leurs électeurs sont des "imbéciles au QI de poulpe"?
Enfin, on va poser des caméras dans le 4 eme! Personellement, je ne m’y sens pas en sécurité ! J’étais là quand il ont incendié la mairie et j’ai vraiment eu peur . L’ami Zinzin a dit: c’est la faute à Macron ! Il les a encouragé à casser encore et kiki paye ?Signaler Répondre
Pour mettre des PV ?Signaler Répondre
personne ne veut y allerSignaler Répondre
j imagine dejà une partie lfi de son electorat crier à la trahisonSignaler Répondre