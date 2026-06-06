Lyon : Grégory Doucet fixe un nouvel objectif de 400 policiers municipaux

La Ville de Lyon voulait afficher son soutien à sa police municipale.

Ce vendredi en fin d'après-midi, le maire écologiste Grégory Doucet a présidé la 4e édition de la cérémonie de mise à l’honneur des agents de la police municipale, de prévention et de sécurité, organisée dans la cour de l’Hôtel de Ville. Sept agentes et agents ont été décorés de la médaille de la police municipale pour acte méritoire, afin de saluer leur engagement quotidien auprès des Lyonnais.

Profitant de cette séquence, la municipalité a remis en avant sa stratégie de renforcement des effectifs.

La Ville rappelle avoir porté à 364 le nombre de postes budgétés depuis 2020, tout en affichant désormais un nouvel objectif de 400 agents d’ici la fin du mandat.

Au 1er mai 2026, la police municipale lyonnaise comptait 327 agents, soit 21 de plus qu’au 1er janvier, selon les chiffres communiqués par l'exécutif écologiste. Plus largement, plus de 450 agentes et agents municipaux participent aux missions de sécurité, prévention et tranquillité publique, en lien avec la police nationale et les autres acteurs locaux.

Caméras-piétons, LBD et rénovation des postes

La municipalité met aussi en avant les investissements réalisés ces dernières années. Depuis 2020, 13 millions d’euros auraient été consacrés à la sécurité, dont près de la moitié pour la vidéosurveillance, avec la modernisation du centre de supervision urbain et l’augmentation du nombre de caméras.

La Ville évoque également l’achat de 100 caméras-piétons en 2023, de LBD, de nouveaux gilets pare-balles, ainsi que plus d’un million d’euros de rénovation de locaux, notamment dans les postes de police municipale.

Au-delà de la police de proximité, la Ville détaille les nombreuses unités déployées sur le terrain : brigades cyclistes, brigade équestre au parc de la Tête d’Or, unité mobile de circulation, équipes dédiées au stationnement, groupe opérationnel mobile ou encore centre de supervision urbain.

Parmi les chiffres avancés, Lyon indique avoir réalisé en 2024 plus de 1 700 opérations de contrôle de vitesse, près de 20 000 verbalisations routières, tandis que le PC radio municipal a enregistré près de 30 000 sollicitations.

L’adjoint à la Sécurité, Philippe Prieto, a salué des agents accomplissant leurs missions avec "sérieux, courage et dévouement", jugeant leur action "indispensable à la tranquillité du quotidien".