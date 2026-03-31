"L’importance accordée à la sécurité n’a pas bougé" : effectifs, vidéosurveillance… ce que prépare la Ville de Lyon

Ce mardi 31 mars 2026, Grégory Doucet a effectué son premier déplacement officiel depuis sa réélection dans un lieu hautement symbolique : le poste de police municipale du 1er arrondissement. Un choix loin d’être anodin pour un maire régulièrement critiqué lors de son précédent mandat pour une approche jugée trop laxiste en matière de sécurité.

Interrogé sur ce positionnement, l’édile assume et replace ce déplacement dans un contexte plus large : "En 2020 j’aurais bien aimé pouvoir réaliser le même type de rencontre mais on était plutôt concentré sur la question de la crise sanitaire […] on était très limité lors de nos déplacements."

Face aux interrogations récurrentes, le maire assure ne pas avoir changé de cap "je pense que la question m’a été posée pendant 6 ans et je pense que vous continuerez à me la poser pendant les 6 prochaines années mais l’importance accordée à la sécurité n’a pas bougé."

Et d’insister sur son expérience personnelle : "Ma carrière dans l’humanitaire m’a amené à être confronté à beaucoup de situations de crise aiguë. J’ai dû gérer des kidnappings de certains de mes collègues auparavant, des attaques à l’arme lourde sur des véhicules humanitaires. Autant vous dire qu’en arrivant en responsabilité il y a six ans en tant que maire de Lyon, la question de la sécurité était pour moi une évidence."

Pour lui, le principal regrette plutôt un manque de lisibilité de l’action municipale : "Ce n’est pas tant le sujet que nous devons aborder différemment que sa visibilisation."

Objectif 400 policiers municipaux

La municipalité met en avant une progression des effectifs. "Il y a moins d’un mois on était à 311 aujourd'hui on est déjà à 319, l’idée c’est d’atteindre au plus vite ces 400 policiers municipaux.”

Une trajectoire confirmée par Jérôme Hutet : "Avec la semaine de 4 jours il y a moins de départ." Il évoque une projection à 330 agents d’ici juin, tout en reconnaissant : "Il y a encore de gros efforts à faire."

Pendant le précédent mandat la Ville de Lyon était en effet confronté à un départ de ses effectifs vers des communes voisines ayant des conditions de travail et un régime indemnitaire plus intéressants. Pour limiter la fuite des effectifs vers d’autres communes, la Ville mise notamment sur un engagement minimum de trois ans et sur une revalorisation salariale.

"Je rappelle que sur le précédent mandat, on a investi considérablement sur les équipements et sur les postes de police municipale : ce n’est pas loin de 20 millions d’euros qui ont été investis. C’est aussi, bien sûr, une rémunération plus attractive qui est offerte aujourd’hui aux policiers municipaux de la Ville de Lyon, avec 1,1 million d’augmentation de la rémunération des policiers municipaux. Cela contribue assurément à la fois à attirer et à fidéliser les agents", précise le maire écologiste.

Postes mobiles et présence renforcée sur le terrain

Autre axe du mandat : renforcer la visibilité policière. "On va compléter les postes de police fixe par des postes mobiles. C’est important d’avoir une police très en proximité bien identifiée et visible,"explique Gregory Doucet.

Trois unités mobiles sont envisagées : "On va d'abord tester un poste de police mobile pour voir ce que ça donne. On s’est donné comme objectif d’en établir 3 sur le mandat.”

Le nouvel adjoint à la sécurité, Philippe Prieto, souhaite s'appuyer sur ces postes mobiles pour en faire aussi des points de relais pour les habitants, capables de répondre à des demandes variées de services municipaux.

Vidéosurveillance : prudence sur le déport actif

Sur le précédent mandat, la Ville de Lyon a également renforcé son dispositif de vidéoprotection avec plus de 80 caméras supplémentaires installées, une dynamique que la municipalité souhaite poursuivre dans les mêmes proportions sur le mandat à venir.

Concernant la coopération de vidéosurveillance avec la police nationale, la Ville maintient pour l’instant le système actuel. "Comme je l’ai expliqué à plusieurs reprises, il y a une convention qui existe entre la Ville de Lyon et les services de l’État sur la question de la mise à disposition des images. Les images sont transmises en direct sur demande de la police nationale par notre CSU. Aujourd’hui, nous restons en maîtrise de la manipulation de nos caméras comme il est inscrit dans la loi."

Sur la question du déport actif, permettant à la police nationale de piloter directement les caméras, le maire reste ouvert mais prudent :“Ça n’a jamais été un non définitif […] regardons déjà ce qui a été mis en place […] et nous en tirerons les conclusions.”

À Lyon, le système actuel repose sur un “déport simple”. Concrètement, la police nationale peut accéder à environ 16 flux vidéo simultanés en direct issus du Centre de supervision urbain (CSU). Cependant, cet accès reste encadré : la police nationale de doit solliciter la municipalité pour modifier les images visionnées ou accéder à d’autres caméras. La Ville conserve donc la maîtrise du pilotage des équipements.

Le “déport actif”, régulièrement demandé par la police nationale, permettrait un changement de logique : les opérateurs pourraient directement piloter les caméras à distance, choisir les flux en temps réel et orienter eux-mêmes les dispositifs.

Pour l’heure, ce dispositif n’est pas en place à Lyon. Et malgré plusieurs sollicitations, la municipalité n’a pas encore franchi le pas.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, assume une position prudente et souhaite une vraie évaluation du système actuel : "Il est convenu avec la préfète que nous évaluions ce dispositif, cette convention, avant de passer à d’autres modalités. Regardons déjà ce qui a été mis en place, si ça marche ou pas. […] Mais à l’heure qu’il est, comme l’évaluation n’existe pas, je ne peux pas vous répondre."