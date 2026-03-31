"L’importance accordée à la sécurité n’a pas bougé" : effectifs, vidéosurveillance… ce que prépare la Ville de Lyon

Ce mardi 31 mars 2026, Grégory Doucet a effectué son premier déplacement officiel depuis sa réélection dans un lieu hautement symbolique : le poste de police municipale du 1er arrondissement. Un choix loin d’être anodin pour un maire régulièrement critiqué lors de son précédent mandat pour une approche jugée trop laxiste en matière de sécurité.
Interrogé sur ce positionnement, l’édile assume et replace ce déplacement dans un contexte plus large : "En 2020 j’aurais bien aimé pouvoir réaliser le même type de rencontre mais on était plutôt concentré sur la question de la crise sanitaire […] on était très limité lors de nos déplacements."
Face aux interrogations récurrentes, le maire assure ne pas avoir changé de cap "je pense que la question m’a été posée pendant 6 ans et je pense que vous continuerez à me la poser pendant les 6 prochaines années mais l’importance accordée à la sécurité n’a pas bougé."
Et d’insister sur son expérience personnelle : "Ma carrière dans l’humanitaire m’a amené à être confronté à beaucoup de situations de crise aiguë. J’ai dû gérer des kidnappings de certains de mes collègues auparavant, des attaques à l’arme lourde sur des véhicules humanitaires. Autant vous dire qu’en arrivant en responsabilité il y a six ans en tant que maire de Lyon, la question de la sécurité était pour moi une évidence."
Pour lui, le principal regrette plutôt un manque de lisibilité de l’action municipale : "Ce n’est pas tant le sujet que nous devons aborder différemment que sa visibilisation."
Objectif 400 policiers municipaux
La municipalité met en avant une progression des effectifs. "Il y a moins d’un mois on était à 311 aujourd'hui on est déjà à 319, l’idée c’est d’atteindre au plus vite ces 400 policiers municipaux.”
Une trajectoire confirmée par Jérôme Hutet : "Avec la semaine de 4 jours il y a moins de départ." Il évoque une projection à 330 agents d’ici juin, tout en reconnaissant : "Il y a encore de gros efforts à faire."
Pendant le précédent mandat la Ville de Lyon était en effet confronté à un départ de ses effectifs vers des communes voisines ayant des conditions de travail et un régime indemnitaire plus intéressants. Pour limiter la fuite des effectifs vers d’autres communes, la Ville mise notamment sur un engagement minimum de trois ans et sur une revalorisation salariale.
"Je rappelle que sur le précédent mandat, on a investi considérablement sur les équipements et sur les postes de police municipale : ce n’est pas loin de 20 millions d’euros qui ont été investis. C’est aussi, bien sûr, une rémunération plus attractive qui est offerte aujourd’hui aux policiers municipaux de la Ville de Lyon, avec 1,1 million d’augmentation de la rémunération des policiers municipaux. Cela contribue assurément à la fois à attirer et à fidéliser les agents", précise le maire écologiste.
Postes mobiles et présence renforcée sur le terrain
Autre axe du mandat : renforcer la visibilité policière. "On va compléter les postes de police fixe par des postes mobiles. C’est important d’avoir une police très en proximité bien identifiée et visible,"explique Gregory Doucet.
Trois unités mobiles sont envisagées : "On va d'abord tester un poste de police mobile pour voir ce que ça donne. On s’est donné comme objectif d’en établir 3 sur le mandat.”
Le nouvel adjoint à la sécurité, Philippe Prieto, souhaite s'appuyer sur ces postes mobiles pour en faire aussi des points de relais pour les habitants, capables de répondre à des demandes variées de services municipaux.
Vidéosurveillance : prudence sur le déport actif
Sur le précédent mandat, la Ville de Lyon a également renforcé son dispositif de vidéoprotection avec plus de 80 caméras supplémentaires installées, une dynamique que la municipalité souhaite poursuivre dans les mêmes proportions sur le mandat à venir.
Concernant la coopération de vidéosurveillance avec la police nationale, la Ville maintient pour l’instant le système actuel. "Comme je l’ai expliqué à plusieurs reprises, il y a une convention qui existe entre la Ville de Lyon et les services de l’État sur la question de la mise à disposition des images. Les images sont transmises en direct sur demande de la police nationale par notre CSU. Aujourd’hui, nous restons en maîtrise de la manipulation de nos caméras comme il est inscrit dans la loi."
Sur la question du déport actif, permettant à la police nationale de piloter directement les caméras, le maire reste ouvert mais prudent :“Ça n’a jamais été un non définitif […] regardons déjà ce qui a été mis en place […] et nous en tirerons les conclusions.”
À Lyon, le système actuel repose sur un “déport simple”. Concrètement, la police nationale peut accéder à environ 16 flux vidéo simultanés en direct issus du Centre de supervision urbain (CSU). Cependant, cet accès reste encadré : la police nationale de doit solliciter la municipalité pour modifier les images visionnées ou accéder à d’autres caméras. La Ville conserve donc la maîtrise du pilotage des équipements.
Le “déport actif”, régulièrement demandé par la police nationale, permettrait un changement de logique : les opérateurs pourraient directement piloter les caméras à distance, choisir les flux en temps réel et orienter eux-mêmes les dispositifs.
Pour l’heure, ce dispositif n’est pas en place à Lyon. Et malgré plusieurs sollicitations, la municipalité n’a pas encore franchi le pas.
Le maire de Lyon, Grégory Doucet, assume une position prudente et souhaite une vraie évaluation du système actuel : "Il est convenu avec la préfète que nous évaluions ce dispositif, cette convention, avant de passer à d’autres modalités. Regardons déjà ce qui a été mis en place, si ça marche ou pas. […] Mais à l’heure qu’il est, comme l’évaluation n’existe pas, je ne peux pas vous répondre."
......"J’ai dû gérer des kidnappings de certains de mes collègues auparavant"Signaler Répondre
Allez raconte nous ta gestion tonton Doucet ..
Il est intéressant de voir la gauche se réclamer de la Résistance, Charles de Gaulle le patron de la Résistance Française défendait une vision très souverainiste et anti‑marxiste de l’État, pendant que Mitterrand, socialiste déclaré, fut décoré par le maréchal Pétain en 1942.Signaler Répondre
Ca me fait bien marrer de lire des gens de gauche soutenir un mouvement dont le chef prêche libéralisme, souveraineté nationale, souhaite la bombe nucléaire, la nationalisation stratégique.....
L’histoire à géométrie variable.........
la déclaration du maire de Lyon est vraiment inquiétante. car dire que l'importance apportee à la sécurité n'a pas bougé, ça signifie que les agressions les vols et les tirs d'armes à feu qui se multiplient depuis 6 ans ne vont pas bouger non plus. si Grégory Doucet a eu l'impression d'avoir fait des choses pour la sécurité à Lyon depuis qu'il a été élu, c'est qu'il a un vrai problème. car la sécurité fait partie des dossiers pour lesquels peu d'entre nous l'ont trouvé crédible. quel dommage avec Jean-Michel Aulas on aurait eu plus de caméra de vidéosurveillance et sans doute que les agresseurs dealer et autres se serait beaucoup plus senti menacé. heureusement qu'il y a la métropole pour veiller sinon je continuerai à craindre un destin à la Grenoble pour notre ville de Lyon qui mérite tellement mieuxSignaler Répondre
Un peu de respect pour nos compatriotes juifs qui savent ce qu est le nazisme et ont fait reconnaître LFI comme passionnément antisémite...Signaler Répondre
Mon avis. Continuez à sortir équipé.Signaler Répondre
Ils étaient plutôt sur l’objectif de mettre en place des pistes cyclables, de démanteler une partie de la Police municipale, je veux bien sûr parler du GOM, qui a été quasiment dissous et dont les missions ont été revues, n’est-ce pas Bernard (il se reconnaîtra)... Pauvres de nous, on repart pour 7 ans. Mais dans ce constat, on peut se réjouir qu’ils n’ont pas obtenu la métropole, et ça, ça change tout...Signaler Répondre
Uniquement quand les milices nazis défilent au pas de l'oie dans la capitale de la résistance. Un petit tour au mémorial d'izieu vous ferait du bien.Signaler Répondre
Il dit lui même qu'il est "prudent" sur les différentes actions à réaliser, donc en fait il ne sait pas ce qu'il veut faire, CQFD ;-)Signaler Répondre
Qui est l'heureux élu(e) à la place de Mr Chihi pour encaisser les coups ?
Il a quand même les yeux vitreux sur la photo, trop abusé de la soupe de quinoa ?
6 ans pour reconnaître l insécurité......et envisager de faire quelque chose. ...Signaler Répondre
Dans l humanitaire, les situations de crise nécessitent un peu plus de réactivité. ....
J ai un doute sur la véracité de ces récits de Batman a l étranger . 🤔
Comme ça fait un moment que je ne suis pas passé dans le secteur, est ce que les vitres des locaux de la PM ont été remplacées, après le passage de la racaille ?Signaler Répondre
Vu que la première chose qu il a faite en arrivant a la mairie, fut de s'allier avec la jeune garde pour assurer la sécurité, je ne suis pas sûr que se vanter de son expérience de gestion sécuritaire dans une ONG donne une bonne image des méthodes utilisées dans celles ci...Signaler Répondre
D autant que toutes les ONG travaillent et bénéficient du réseau des ambassades, et que lui n était pas soignant permanent mais administratif seulement ...pas sur qu il ait passé plus de temps sur place qu au siège en France...
La vraie question à poser est, pourquoi a t il quitte son ONG et pourquoi n' est il pas parti vers d' autres, si fort de son expérience?
Faut il comprendre que la milice de LFI aura toujours accès aux données de la vidéosurveillance de la ville de Lyon ?Signaler Répondre