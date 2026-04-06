One Health Summit à Lyon : Grégory Doucet appelle à une coalition mondiale des villes pour la santé

En marge du sommet international consacré à l’approche One Health, Grégory Doucet a lancé ce lundi 6 avril à l’Hôtel de Ville de Lyon un appel à la création d’une alliance mondiale des villes engagées pour la santé globale.

Devant plusieurs délégations étrangères et en présence de la ministre déléguée aux Partenariats internationaux, Éléonore Caroit, le maire écologiste a invité les collectivités à se regrouper autour de l’initiative "One Health Cities Alliance".

Au cœur de ce plaidoyer de Grégory Doucet : le rôle central des villes dans la gestion des crises sanitaires et environnementales.

La municipalité lyonnaise défend l’idée que les collectivités doivent être mieux armées pour agir, notamment grâce à des financements dédiés et à une coopération renforcée avec les institutions internationales, les scientifiques et la société civile.

"Investir dans One Health, c’est protéger les plus fragiles et donner aux futures générations la chance d’hériter d’un milieu de vie plus sain", a déclaré Grégory Doucet.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique engagée depuis plusieurs années à l’échelle locale et européenne. Dès 2022, Lyon a porté une déclaration commune avec plusieurs villes européennes, avant d’être désignée en 2023 ville pilote du programme européen “One Health 4 Cities”, aux côtés de huit autres collectivités.

Sur le terrain, cette approche se traduit par des actions concrètes autour de la qualité de l’air, de la végétalisation, de la biodiversité ou encore des mobilités actives.

Une ambition internationale

Avec ce nouveau plaidoyer, Lyon franchit une étape supplémentaire en cherchant à structurer une coalition à l’échelle mondiale. L’objectif est de faire de l’approche One Health, qui relie santé humaine, animale et environnementale, un principe central des politiques publiques.

Dans un contexte marqué par le changement climatique, les pandémies ou encore la perte de biodiversité, la Ville estime que les collectivités sont en première ligne pour répondre à ces défis.

En accueillant le One Health Summit, avec la venue d'Emmanuel Macron ce mardi, Lyon entend conforter son positionnement comme pôle majeur de la santé globale, s’appuyant sur un écosystème mêlant acteurs hospitaliers, scientifiques et institutionnels.