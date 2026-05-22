Villeurbanne : une adolescente échappe au pire après une défenestration

Un important dispositif de secours a été déployé jeudi matin à Villeurbanne après la chute d’une adolescente depuis un immeuble de la rue Léon-Blum.

Selon les premiers éléments, la victime, âgée de 13 ans, a chuté du cinquième étage d’un bâtiment résidentiel dans des circonstances qui restent encore à éclaircir. Les secours sont rapidement intervenus pour prendre en charge la jeune fille, grièvement blessée lors de l’impact.

Transportée vers un centre hospitalier de l’agglomération lyonnaise, l’adolescente souffrirait de multiples fractures, précise le Progrès. Malgré la violence de la chute, son pronostic vital ne serait pas engagé.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances du drame. D’après les premières constatations réalisées par les enquêteurs, l’intervention d’un tiers serait écartée. La piste d’une tentative de suicide serait privilégiée à ce stade.