Faits Divers

Villeurbanne : une adolescente échappe au pire après une défenestration

Villeurbanne : une adolescente échappe au pire après une défenestration

L’issue aurait pu être bien plus terrible.

Un important dispositif de secours a été déployé jeudi matin à Villeurbanne après la chute d’une adolescente depuis un immeuble de la rue Léon-Blum. 

Selon les premiers éléments, la victime, âgée de 13 ans, a chuté du cinquième étage d’un bâtiment résidentiel dans des circonstances qui restent encore à éclaircir. Les secours sont rapidement intervenus pour prendre en charge la jeune fille, grièvement blessée lors de l’impact.

Transportée vers un centre hospitalier de l’agglomération lyonnaise, l’adolescente souffrirait de multiples fractures, précise le Progrès. Malgré la violence de la chute, son pronostic vital ne serait pas engagé.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances du drame. D’après les premières constatations réalisées par les enquêteurs, l’intervention d’un tiers serait écartée. La piste d’une tentative de suicide serait privilégiée à ce stade.

1 commentaire
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Destin le 22/05/2026 à 18:04

Il y’en a qui chute de leur hauteur et se Tue .

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Calahann le 22/05/2026 à 17:51

En France, les chiffres sont alarmant concernant les tentatives de suicide annuelle. Entre 130 000 et 180 000/ an . Sur la médiane, cela fait en moyenne 410 TS/jour.
Trop souvent et heureusement, des TS sont complètement ratées et beaucoup d'entre-eux finissent malheureusement paraplégiques, tétraplégiques, avec des dépendances physiques et des incapacités irréversibles .
C'est vraiment dommage !

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franchement le 22/05/2026 à 15:48

C'est terrible ! il faut espérer qu'elle s'en sortira

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