Est lyonnais : les lycées de quartiers populaires menacent la rentrée et le bac

La mobilisation ne faiblit pas dans plusieurs lycées de l’agglomération lyonnaise.

Réunis au sein du Collectif pour les Lycées en Éducation Prioritaire (CLEP), des personnels de six établissements de l’Est lyonnais se sont une nouvelle fois mobilisés ce jeudi 21 mai pour réclamer un statut d’éducation prioritaire pour leurs lycées, aujourd’hui exclus des dispositifs existants au collège et à l’école.

Sont concernés les lycées Jacques-Brel et Marcel-Sembat – Henri-Seguin à Vénissieux, Robert-Doisneau à Vaulx-en-Velin, Pierre-Brossolette et Frédéric-Faÿs à Villeurbanne ainsi que Albert-Camus – Rosa-Parks (Sermenaz) à Rillieux-la-Pape.

Une centaine de personnels ont manifesté jeudi après-midi, accompagnés de quelques familles d’élèves, après avoir sollicité une audience auprès de la préfecture du Rhône.

Une demande restée sans réponse, dénoncent les représentants du CLEP, qui évoquent un "mépris institutionnel" de la part des services de l’État. "Ces derniers n’ont pas daigné nous recevoir, ni même nous répondre", écrit le collectif dans un communiqué.

Des revendications sur les moyens

Les enseignants et personnels éducatifs dénoncent une dégradation des conditions d’études et de travail, avec des classes jugées trop chargées et des moyens insuffisants pour le soutien scolaire ou le suivi des élèves.

Le CLEP estime insuffisantes les concessions obtenues du rectorat ces derniers mois, notamment la limitation des classes de Première STMG à 29 élèves au lieu de 32 dans certains établissements.

Le collectif annonce désormais vouloir profiter de la période du baccalauréat pour maintenir la pression, avec le dépôt prochain de préavis de grève. Une assemblée générale inter-établissements est également prévue le 15 juin.

Plus largement, les personnels préviennent qu’ils "ne feront pas une rentrée 2026 dans les conditions actuelles" et annoncent déjà des appels à la grève pour le premier jour de la prochaine rentrée scolaire.