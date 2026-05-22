Est lyonnais : les lycées de quartiers populaires menacent la rentrée et le bac

La mobilisation ne faiblit pas dans plusieurs lycées de l’agglomération lyonnaise.
Réunis au sein du Collectif pour les Lycées en Éducation Prioritaire (CLEP), des personnels de six établissements de l’Est lyonnais se sont une nouvelle fois mobilisés ce jeudi 21 mai pour réclamer un statut d’éducation prioritaire pour leurs lycées, aujourd’hui exclus des dispositifs existants au collège et à l’école.
Sont concernés les lycées Jacques-Brel et Marcel-Sembat – Henri-Seguin à Vénissieux, Robert-Doisneau à Vaulx-en-Velin, Pierre-Brossolette et Frédéric-Faÿs à Villeurbanne ainsi que Albert-Camus – Rosa-Parks (Sermenaz) à Rillieux-la-Pape.
Une centaine de personnels ont manifesté jeudi après-midi, accompagnés de quelques familles d’élèves, après avoir sollicité une audience auprès de la préfecture du Rhône.
Une demande restée sans réponse, dénoncent les représentants du CLEP, qui évoquent un "mépris institutionnel" de la part des services de l’État. "Ces derniers n’ont pas daigné nous recevoir, ni même nous répondre", écrit le collectif dans un communiqué.
Des revendications sur les moyens
Les enseignants et personnels éducatifs dénoncent une dégradation des conditions d’études et de travail, avec des classes jugées trop chargées et des moyens insuffisants pour le soutien scolaire ou le suivi des élèves.
Le CLEP estime insuffisantes les concessions obtenues du rectorat ces derniers mois, notamment la limitation des classes de Première STMG à 29 élèves au lieu de 32 dans certains établissements.
Le collectif annonce désormais vouloir profiter de la période du baccalauréat pour maintenir la pression, avec le dépôt prochain de préavis de grève. Une assemblée générale inter-établissements est également prévue le 15 juin.
Plus largement, les personnels préviennent qu’ils "ne feront pas une rentrée 2026 dans les conditions actuelles" et annoncent déjà des appels à la grève pour le premier jour de la prochaine rentrée scolaire.
la secte des syndicats de l'enseignement sacrifie ce qui est sa raison d'exister.. les élèves ?? !!!!! 🤮🤮🤮Signaler Répondre
Finalement macron va peut-être l'avoir sa grève générale voir sa guerre civile en France avant de partir vu que tout part à vau l'eau...Signaler Répondre
Il aura vraiment été un très mauvais président, et on voit plusieurs de ses sbires depuis 2017 qui veulent reprendre le flambeau, pour certain (un grand chauve) pour faire pire...
Tout est prétexte pour ne pas travailler.Une grève de plus ne changera rien,à part la prolongation de leurs vacances.De toute façon,vu ce qu'ils apprennent aux élèves et leur niveau ,ça ne sera pas pire.Signaler Répondre
C'est pas grave, j'ai quitté le lycée après la 3ème et j'ai eu le bac quelques années plus tard, à Rhinau, en Alsace, pour traverser le Rhin.Signaler Répondre
"et annoncent déjà des appels à la grève pour le premier jour de la prochaine rentrée scolaire.".... oui oui on sait... comme tout les ansSignaler Répondre
dans la métropole , 1 élève sur 2 est dans le privé au collège ...Signaler Répondre
Bof, vu ce qu'il reste du BAC, ils ne menacent pas grand chose...Signaler Répondre
les centaines de milliers d'administratifs dans l' E.N.Signaler Répondre
Rappeler les positions politiques des personnels enseignants depuis 40 ans et leurs contradictions flagrantes en rapport avec leurs demandes qui en sont les conséquences vaut d être censuré par lyonmag !Signaler Répondre
Une greve à la rentrée? Ben, comme à toutes les rentrées chaque années dans tout les collèges et lycées. Je vois pas où est l'info.Signaler Répondre
le bac ' est absolument pas menacé, avec 93 pour cent de réussite, on le donne a tout le monde. Les rares qui ne l ont pas sont ceux qui sont rarement venus aux cours.Quand on sait que la France est 27 ème au niveau scolaire on comprend que ce taux de réussite est totalement artificiel et uniquement pour les statistiques du ministère.Signaler Répondre
Chers professeurs gauchistes c’edt la france que vous avez fait..assumez!Signaler Répondre
Si il y a moins de profs c'est peut être aussi et surtout a cause de la population racaille que constitue les élèves et les parents d'élèvesSignaler Répondre
quand les enseignants apprennent au jeunes à mettre la pagaille et tout casser …pas étonnant que le niveau des français soit en chute libre dans toutes les évaluationsSignaler Répondre