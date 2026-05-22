Faits Divers

Coups de feu à Lyon : après la fusillade, le suspect présumé violemment passé à tabac

Coups de feu à Lyon : après la fusillade, le suspect présumé violemment passé à tabac

Une fusillade a éclaté jeudi soir dans le quartier de Mermoz, dans le 8e arrondissement de Lyon. Un homme a été touché à la jambe avant que le suspect présumé ne soit violemment pris à partie.

Un coup de feu a retenti jeudi soir vers 21h30, dans le quartier de Mermoz, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments, un homme a été blessé par balle à une jambe rue de Narvik, dans des circonstances qui restent encore floues.

Après les tirs, celui qui pourrait être l’auteur présumé du coup de feu aurait été pris à partie par plusieurs personnes présentes sur place.

L’homme a été violemment passé à tabac, avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Les policiers sont intervenus pour disperser les protagonistes et ramener le calme dans le secteur.

Les deux hommes, le blessé par balle et le suspect frappé, ont été transportés à l’hôpital pour recevoir des soins.

Une nouvelle fusillade dans le 8e arrondissement

Une enquête a été ouverte afin de déterminer le déroulement précis des faits et les circonstances ayant conduit à cette nouvelle scène de violence.

Cette affaire intervient quelques jours seulement après une autre fusillade survenue lundi 18 mai, dans le quartier des Etats-Unis. Deux hommes armés avaient alors ouvert le feu, faisant trois blessés graves.

6 commentaires
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Chris6969599 le 22/05/2026 à 08:12

Tout ça c'est de la faute à ceux qui font du brain washnig....

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maarrianne le 22/05/2026 à 08:03

Lyon apaisé, avec tous ces beaux quartiers où il fait bon vivre, grâce à l'enrichissement culturel de la diversité....

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Alouf1959 le 22/05/2026 à 07:27

Efficace, l'opération XXL de mardi du nouveau préfet !!!
A peine deux jours après, les résultats se font déjà ressentir.

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Free Lyon le 22/05/2026 à 07:23

Qui va payer ?

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Vite ! le 22/05/2026 à 07:21

Il faut d urgence démanteler "l empire" bolloré !

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J6 le 22/05/2026 à 07:17

À tous les électeurs de gauche : vous n'aurez plus mon empathie...crevez en silence et loin de mes fenêtres

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VENDREDI le 22/05/2026 à 07:13

Il ne faut pas dépenser de l'argent en soignant les voyous pour les règlements de comptes

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pie69 le 22/05/2026 à 07:08

Pourquoi soigner ces gens a nos frais ! Assez de payer des impôts pour ces raclures !!!

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