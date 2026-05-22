Coups de feu à Lyon : après la fusillade, le suspect présumé violemment passé à tabac

Un coup de feu a retenti jeudi soir vers 21h30, dans le quartier de Mermoz, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments, un homme a été blessé par balle à une jambe rue de Narvik, dans des circonstances qui restent encore floues.

Après les tirs, celui qui pourrait être l’auteur présumé du coup de feu aurait été pris à partie par plusieurs personnes présentes sur place.

L’homme a été violemment passé à tabac, avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Les policiers sont intervenus pour disperser les protagonistes et ramener le calme dans le secteur.

Les deux hommes, le blessé par balle et le suspect frappé, ont été transportés à l’hôpital pour recevoir des soins.

Une nouvelle fusillade dans le 8e arrondissement

Une enquête a été ouverte afin de déterminer le déroulement précis des faits et les circonstances ayant conduit à cette nouvelle scène de violence.

Cette affaire intervient quelques jours seulement après une autre fusillade survenue lundi 18 mai, dans le quartier des Etats-Unis. Deux hommes armés avaient alors ouvert le feu, faisant trois blessés graves.