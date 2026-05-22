Après la polémique, le maire de Meyzieu veut empêcher cette conférence controversée

La polémique enfle autour du salon Aux Sources, prévu les 13 et 14 juin à Meyzieu.

Le maire de la commune, Issam Benzeghiba, a annoncé avoir pris un arrêté municipal visant à empêcher la tenue d’une conférence programmée dans le cadre de l’événement, évoquant la venue d’"un individu portant et relayant depuis plusieurs années des messages de haine, de violence et contraires aux valeurs de la République".

L’élu fait référence à Vincent Souleymane, dont la présence est annoncée au salon et qui cristallise les critiques depuis plusieurs jours.

Le maire de Meyzieu affirme avoir également saisi le préfet du Rhône afin que les services de l’État et ceux de la Ville coordonnent leurs actions pour empêcher la tenue de cette conférence.

"Les discours de haine, antisémites, violents et contraires aux principes républicains n’auront jamais leur place à Meyzieu", déclare Issam Benzeghiba, assurant vouloir défendre "les principes de respect, de tolérance et de cohésion" de la commune.

Cette décision intervient quelques jours après une prise de position de la députée du Rhône Tiffany Joncour (RN), qui demandait à la préfecture de "se saisir immédiatement" du cas du salon Aux Sources.

La parlementaire dénonçait la présence de plusieurs intervenants qu’elle juge proches de la mouvance frériste et critiquait certaines thématiques du programme, estimant qu’il ne s’agissait "plus d’un simple événement culturel ou religieux".