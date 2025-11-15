Faits Divers

Vaste opération de police dans cette ville de l'Est lyonnais : 13 interpellations et un point de deal démantelé

Vaste opération de police dans cette ville de l'Est lyonnais : 13 interpellations et un point de deal démantelé
Vaste opération de police dans cette ville de l'Est lyonnais : 13 interpellations et un point de deal démantelé - LyonMag

La police nationale a mené une importante opération de sécurisation à Meyzieu entre mercredi et vendredi, dans le cadre du plan d’action départemental dédié au renforcement de la sécurité du quotidien.

Une mobilisation d’ampleur qui a conduit à 13 interpellations et au démantèlement d’un point de deal situé près du centre commercial des Plantées.

Au total, 269 policiers ont été déployés : effectifs de la direction interdépartementale du Rhône, unités départementales, CRS 83, police aux frontières, mais aussi douaniers, agents de la police municipale, contrôleurs de la RATP et agents de la DDPP.

Les forces de l’ordre ont procédé à 787 contrôles sur la commune. Le bilan fait état de 124 infractions constatées, dont des délits routiers et des tapages, ainsi que 12 amendes forfaitaires délictuelles pour consommation de stupéfiants.

L’opération antidrogue menée aux Plantées a abouti à la saisie de 3,5 kilos d’herbe et de résine de cannabis, d’un véhicule et de près de 20 000 euros en numéraire.

Côté commerces, six établissements ont été contrôlés : deux fermetures administratives ont été prononcées contre des restaurants, une procédure a été engagée pour non-présentation de registre, un commerce a reçu une mise en garde pour sa gestion de stock de cigarettes et une personne a été interpellée pour rébellion.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a salué l’action des services mobilisés, soulignant leur engagement "au service des habitants de Meyzieu".

Cette opération ville sécurité renforcée fait suite à des dispositifs similaires récemment menés aux Terreaux, à la Guillotière, Part-Dieu, Vénissieux, Bron, Villeurbanne, Rillieux-la-Pape ou encore Oullins-Pierre-Bénite.

Tags :

meyzieu

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 15/11/2025 à 14:33

Ça fait du ménage avant les élections, l'état ne veut pas voir arriver le RN dans d'autres communes...

Signaler Répondre
avatar
Amen le 15/11/2025 à 13:29

Tout ce petit monde est déjà dehors , les épiciers ont déjà mis à la vente la viande qui traîne depuis trois jours dans la malle de la voiture , les sans permis ont repris le volant , les dealers ont retrouvé leur canapé devant la porte de l'immeuble , la vie à repris comme avant cette vaste opération.
La seule chose positive dans cette affaire est à mettre au crédit de la préfette qui , grâce à cette intervention , à montré qu'elle mérite son salaire

Signaler Répondre
avatar
Jolie Môme le 15/11/2025 à 13:16

Bravo ! a nos forces de l'ordre , vous êtes des gens formidables et un grand merci à notre préfete . J.M

Signaler Répondre
avatar
allons le 15/11/2025 à 13:14
lolotoooôooo a écrit le 15/11/2025 à 11h40

La Duchère, Villerubanne St Jean, Terraillon, le mas du taureau, l'arsenal, les Mingiettes, Parilly, Moulin a vent ......
C'est pour quand ?

Demandez au maire de Villeurbanne car apparemment pour lui tout va bien !

Signaler Répondre
avatar
et encore le 15/11/2025 à 13:12

Beaucoup de bruit pour rien car un seul point de deal ?

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 15/11/2025 à 12:45
Et apres ? a écrit le 15/11/2025 à 12h34

t'inquiète, ce sont les suivants et bien d'autres encore. Le Karsher est là

Tu peux rêver, l'Etat est bien trop lâche et pleutre.

Signaler Répondre
avatar
Et apres ? le 15/11/2025 à 12:34
lolotoooôooo a écrit le 15/11/2025 à 11h40

La Duchère, Villerubanne St Jean, Terraillon, le mas du taureau, l'arsenal, les Mingiettes, Parilly, Moulin a vent ......
C'est pour quand ?

t'inquiète, ce sont les suivants et bien d'autres encore. Le Karsher est là

Signaler Répondre
avatar
1789 le 15/11/2025 à 11:47

Dans certain pays, l'alcool est prohibé pour raison religieuse; et il est vraiment difficile de s'en procurer même si l'on n'est pas concerné par l'interdiction.
Ici, ce qui est prohibé se trouve à tous les coins de rue.

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 15/11/2025 à 11:40

La Duchère, Villerubanne St Jean, Terraillon, le mas du taureau, l'arsenal, les Mingiettes, Parilly, Moulin a vent ......
C'est pour quand ?

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 15/11/2025 à 11:04

Un sentiment quotidien.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.