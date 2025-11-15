Vaste opération de police dans cette ville de l'Est lyonnais : 13 interpellations et un point de deal démantelé

Une mobilisation d’ampleur qui a conduit à 13 interpellations et au démantèlement d’un point de deal situé près du centre commercial des Plantées.

Au total, 269 policiers ont été déployés : effectifs de la direction interdépartementale du Rhône, unités départementales, CRS 83, police aux frontières, mais aussi douaniers, agents de la police municipale, contrôleurs de la RATP et agents de la DDPP.

Les forces de l’ordre ont procédé à 787 contrôles sur la commune. Le bilan fait état de 124 infractions constatées, dont des délits routiers et des tapages, ainsi que 12 amendes forfaitaires délictuelles pour consommation de stupéfiants.

L’opération antidrogue menée aux Plantées a abouti à la saisie de 3,5 kilos d’herbe et de résine de cannabis, d’un véhicule et de près de 20 000 euros en numéraire.

Côté commerces, six établissements ont été contrôlés : deux fermetures administratives ont été prononcées contre des restaurants, une procédure a été engagée pour non-présentation de registre, un commerce a reçu une mise en garde pour sa gestion de stock de cigarettes et une personne a été interpellée pour rébellion.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a salué l’action des services mobilisés, soulignant leur engagement "au service des habitants de Meyzieu".

Cette opération ville sécurité renforcée fait suite à des dispositifs similaires récemment menés aux Terreaux, à la Guillotière, Part-Dieu, Vénissieux, Bron, Villeurbanne, Rillieux-la-Pape ou encore Oullins-Pierre-Bénite.