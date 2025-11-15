Vaste opération de police dans cette ville de l'Est lyonnais : 13 interpellations et un point de deal démantelé

Une mobilisation d’ampleur qui a conduit à 13 interpellations et au démantèlement d’un point de deal situé près du centre commercial des Plantées.
Au total, 269 policiers ont été déployés : effectifs de la direction interdépartementale du Rhône, unités départementales, CRS 83, police aux frontières, mais aussi douaniers, agents de la police municipale, contrôleurs de la RATP et agents de la DDPP.
Les forces de l’ordre ont procédé à 787 contrôles sur la commune. Le bilan fait état de 124 infractions constatées, dont des délits routiers et des tapages, ainsi que 12 amendes forfaitaires délictuelles pour consommation de stupéfiants.
L’opération antidrogue menée aux Plantées a abouti à la saisie de 3,5 kilos d’herbe et de résine de cannabis, d’un véhicule et de près de 20 000 euros en numéraire.
Côté commerces, six établissements ont été contrôlés : deux fermetures administratives ont été prononcées contre des restaurants, une procédure a été engagée pour non-présentation de registre, un commerce a reçu une mise en garde pour sa gestion de stock de cigarettes et une personne a été interpellée pour rébellion.
La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a salué l’action des services mobilisés, soulignant leur engagement "au service des habitants de Meyzieu".
Cette opération ville sécurité renforcée fait suite à des dispositifs similaires récemment menés aux Terreaux, à la Guillotière, Part-Dieu, Vénissieux, Bron, Villeurbanne, Rillieux-la-Pape ou encore Oullins-Pierre-Bénite.
Ça fait du ménage avant les élections, l'état ne veut pas voir arriver le RN dans d'autres communes...Signaler Répondre
Tout ce petit monde est déjà dehors , les épiciers ont déjà mis à la vente la viande qui traîne depuis trois jours dans la malle de la voiture , les sans permis ont repris le volant , les dealers ont retrouvé leur canapé devant la porte de l'immeuble , la vie à repris comme avant cette vaste opération.Signaler Répondre
La seule chose positive dans cette affaire est à mettre au crédit de la préfette qui , grâce à cette intervention , à montré qu'elle mérite son salaire
Bravo ! a nos forces de l'ordre , vous êtes des gens formidables et un grand merci à notre préfete . J.MSignaler Répondre
Demandez au maire de Villeurbanne car apparemment pour lui tout va bien !Signaler Répondre
Beaucoup de bruit pour rien car un seul point de deal ?Signaler Répondre
Tu peux rêver, l'Etat est bien trop lâche et pleutre.Signaler Répondre
t'inquiète, ce sont les suivants et bien d'autres encore. Le Karsher est làSignaler Répondre
Dans certain pays, l'alcool est prohibé pour raison religieuse; et il est vraiment difficile de s'en procurer même si l'on n'est pas concerné par l'interdiction.Signaler Répondre
Ici, ce qui est prohibé se trouve à tous les coins de rue.
La Duchère, Villerubanne St Jean, Terraillon, le mas du taureau, l'arsenal, les Mingiettes, Parilly, Moulin a vent ......Signaler Répondre
C'est pour quand ?
Un sentiment quotidien.Signaler Répondre