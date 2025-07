Près de Lyon : un couvre-feu instauré dans cette commune, les jeunes doivent rentrer chez eux avant 22h

Et la mesure du couvre-feu semble faire des émules. Si celui de Mions a été retoqué par le tribunal administratif de Lyon après saisine de la Ligue des Droits de l'Homme, c'est au tour de Meyzieu d'encourager les parents à ne pas laisser leurs enfants traîner dehors la nuit.

Un couvre-feu est lancé dans la commune de l'Est lyonnais jusqu'au 9 août. Et il cible le quartier du Mathiolan. Tout habitant âgé de moins de 16 ans et qui sera surpris dehors entre 22h et 6h du matin sera hors-la-loi s'il n'est pas accompagné par un adulte.

La décision a été prise par la municipalité après une série de dégradations et d'incivilités dans ce quartier majolan. Et notamment des tirs d'armes à feu qui n'ont pas fait de blessé.

La mairie de Meyzieu espère ainsi que son couvre-feu ne sera pas attaqué, se défendant d'interdire aux mineurs de sortir pour les contrôler mais plutôt pour les protéger.