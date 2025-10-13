Métropole de Lyon : un vaste plan de réhabilitation pour les copropriétés des Plantées à Meyzieu

Ce programme concerne sept copropriétés totalisant 346 logements, construites dans les années 1960 et aujourd’hui fragilisées par la vétusté et les impayés.

Le projet, estimé à 27 millions d’euros, est financé par la Métropole de Lyon, l’ANAH et la Ville de Meyzieu, avec une participation métropolitaine de 2,6 millions d’euros. Les travaux viseront à rénover thermiquement les bâtiments, réhabiliter les toitures et colonnes d’eau et individualiser le chauffage via le réseau urbain. Objectif : réduire de 35% les consommations énergétiques et maîtriser les charges.

Les propriétaires modestes bénéficieront d’un reste à charge limité, entre 3 000 et 10 000 euros selon leurs revenus. Un opérateur sera mandaté pour accompagner les copropriétaires, améliorer la gestion des immeubles et prévenir les impayés.

Deux bailleurs sociaux, Alliade Habitat et Lyon Métropole Habitat, apporteront leur soutien au projet. Ce plan sur dix ans vise à préserver un parc de logements essentiels dans un marché immobilier lyonnais sous tension, tout en améliorant durablement le cadre de vie des 1 300 habitants du quartier.