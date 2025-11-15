Retoqué en 2019, validé en 2025 : feu vert pour le projet Peyssilieu très attendu à Meyzieu

Une décision accueillie avec satisfaction par la Métropole de Lyon et le maire majolan Christophe Quiniou.

Le projet porté par Meyzieu Distribution avait été retoqué une première fois en 2019. Depuis, le dossier a été entièrement revu pour répondre aux enjeux de l’entrée de ville, en intégrant les objectifs du SCoT en révision et de la trajectoire zéro artificialisation nette.

La nouvelle version prévoit notamment la création de 500 logements et la préservation de 7 hectares destinés à un futur parc agricole avec espace pédagogique. La Métropole de Lyon et Meyzieu Distribution lanceront prochainement un appel à manifestation d’intérêt pour porter ce parc.

La Métropole prévoit d’investir 3,5 millions d’euros TTC pour restructurer les voiries et améliorer les accès en modes actifs. Une passerelle piétons–vélos entre OL Vallée et le quartier réaménagé est aussi inscrite dans les aménagements envisagés.

"Ce projet, au-delà de la modernisation complète du centre Leclerc qui n’a pas bougé depuis 1983, va permettre de créer à terme près de 300 nouveaux emplois tout en agissant pour l’environnement avec la végétalisation de 5000 m2 de terrain", s'est félicité le maire Christophe Quiniou.

Le secteur de Peyssilieu, situé le long de la rocade Est à proximité du Groupama Stadium, s’apprête à connaître une transformation majeure. La société Meyzieu Distribution, propriétaire de la majorité des terrains, mène avec la Métropole de Lyon et la Ville de Meyzieu un vaste projet de recomposition de la zone commerciale dominée par l’hypermarché E. Leclerc.

Sur près de 15 hectares, un nouveau quartier mêlant commerces, logements et espaces agricoles doit voir le jour d’ici 2032. Le futur centre commercial sera regroupé dans un bâtiment à l’emprise réduite, assorti d’une galerie d’une vingtaine de boutiques et d’un drive.

Le projet entend aussi réintroduire massivement la nature en zone périurbaine : sept hectares seront dédiés à des activités agricoles — maraîchage, polyculture arboricole, élevage pastoral — en partenariat avec la Safer, tandis qu’environ 500 logements sortiront de terre le long du boulevard Pierre-Mendès-France. La Métropole assure que l’opération vise à réduire l’artificialisation, avec 5 000 m2 de parkings destinés à être entièrement désimperméabilisés. Le chantier doit démarrer en 2026.