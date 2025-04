Venue d'un prédicateur "connu pour sa haine des juifs" : la députée RN Tiffany Joncour réclame l'interdiction de la conférence de Vincent Souleymane près de Lyon

L'évènement, qui "invite à un voyage au coeur du coran", fera intervenir de nombreuses personnalités autour de l'islam dans une salle de réception avenue du Dr Schweitzer.

Et notamment Vincent Souleymane, un prédicateur rigoriste islamiste, sur le thème "Le rôle des sources (coran et sunna) dans la construction de l'avenir.

Or cet individu est depuis longtemps dans le viseur des autorités. Sa venue à Lyon au Centre islamique Tawhid en 2023 avait été interdite par la mairie et la préfecture, les services de l'Etat disaient alors de lui qu'il était "connu pour sa haine anti-juifs et des mouvements de la défense des droits des femmes ou LGBT. Il tient des propos pouvant être interprétés comme un appel à la haine des homosexuels, d’Israël, des dirigeants juifs comme arabes".

Hors de question donc pour la députée RN de la 13e circonscription du Rhône Tiffany Joncour de laisser Vincent Souleymane venir à Meyzieu dans trois semaines. La parlementaire appelle ainsi la préfecture du Rhône à "interdire sans délai cette manifestation dangereuse pour l'ordre public et contraire aux valeurs de la République".

Selon Tiffany Joncour, "la lutte contre l'islamisme est une priorité absolue pour protéger nos concitoyens".