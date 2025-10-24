Politique

"La Métropole de Lyon est à bout de souffle" : Tiffany Joncour lance la campagne du RN pour 2026

La cheffe de file du Rassemblement national entend "remettre la Métropole en ordre" et promet une "écologie populaire et non punitive."

La députée de la 13e circonscription du Rhône, Tiffany Joncour, a officialisé ce vendredi sa candidature à la présidence de la Métropole de Lyon pour les élections de mars 2026. "Je remercie la commission d’investiture, Jordan Bardella et Marine Le Pen, pour leur confiance", déclare cette dernière.

L’élue estime que "ces élections seront un moment décisif sur notre territoire". Selon elle, "la Métropole conserve beaucoup de compétences au détriment des municipalités". Et de poursuivre : "La Métropole devait unir et améliorer la vie des habitants. Au final, elle désunit et l’a rendue de plus en plus difficile."

"Un territoire à bout de souffle"

Pour Tiffany Joncour, le constat est alarmant : "La Métropole de Lyon est un territoire à bout de souffle. On voit une insécurité et une délinquance qui explose, des routes saturées." Elle cite notamment "un cambriolage par jour dans le 6e arrondissement", tandis que "Vénissieux et Villeurbanne sont gangrenées par le trafic de drogue."

L’élue qui mènera ainsi la liste du parti pour les élections métropolitaines de mars 2026 critique aussi la gestion urbaine et économique : "Les rues ne sont plus entretenues. La ville étouffe sous le poids de décisions absurdes. Les investisseurs se retirent, comme Safran par exemple." Elle dénonce une "économie également en perte de souffle" et estime que "les habitants se sentent punis."

Tiffany Joncour fustige la politique actuelle menée par la majorité écologiste : "La Métropole s’est enfermée dans une croisade idéologique. Exemple : les ZTL. Le résultat est simple : des commerçants qui ferment."

Selon elle, "l’écologie aurait pu être un outil d’innovation, mais elle est devenue un outil de contrainte." Elle défend au contraire "une écologie populaire, réaliste et non punitive", qui "soutienne les familles et les travailleurs."

Critique de la droite locale

La députée RN n’a pas épargné la droite lyonnaise, qu’elle accuse d’ambiguïté. "La politique menée à l’Assemblée nationale se retranscrit dans notre politique locale. LR continue de faire des alliances avec des personnes qui ont des idées opposées", a-t-elle lancé, tout en précisant : "Beaucoup d’adhérents LR continuent de nous rejoindre. Nous voulons porter une grande alliance, mais pas pour nous fondre dans le macronisme."

Interrogée sur la candidature de Véronique Sarselli (LR) à la Métropole, Tiffany Joncour a estimé que "le RN peut créer la surprise." "Il va falloir compter sur nous au troisième tour pour savoir qui va remporter cette Métropole. Nous sommes peut-être la clé pour la droite", assure-t-elle. Et d’ajouter : "LR vient déjà nous voir pour négocier. Ils ne sont pas honnêtes par devant : ils veulent s’allier, mais dans les médias ils disent ne jamais s’allier avec le RN."

Sans encore dévoiler les détails de son programme – qui devrait suivre les grandes lignes de celui d’Andréa Kotarac en 2020 –, Tiffany Joncour affiche un cap clair : "Notre projet est simple : remettre la Métropole en ordre. Nous voulons redonner de la force aux communes, restaurer la sécurité partout, investir dans la propreté."

La candidate a annoncé la tenue d’un "grand meeting le dimanche 7 décembre à Villeurbanne", aux côtés des députés Julien Odoul et Edwige Diaz. "On veut retrouver le bon sens, l’efficacité et la proximité", a-t-elle résumé.

Dans un contexte d’instabilité politique nationale, Tiffany Joncour ne cache pas que son parti se prépare aussi à d’éventuelles élections législatives anticipées. "Je pense que, pour l’intérêt de notre pays, il est essentiel de retourner aux urnes. Nous pourrions être appelés à voter dans un temps très limité, donc c’est un challenge."

Interrogée sur le récent sondage créditant le RN d’environ 24 % des intentions de vote à la Métropole, la députée se veut confiante : "Je pense que c’est une dynamique nationale. De plus en plus de gens nous rejoignent. Pour nous, ces sondages reflètent une vraie dynamique."

11 millions le 24/10/2025 à 14:50
Les R ats N ationaux a écrit le 24/10/2025 à 14h35

Mdrrr. Le RN c’est des personnes qui n’ont tous les droits mais aucun devoir puisqu’ils sont IRRÉPROCHABLES….lol

Sarkozy, Mitterrand, Dray....Un commentaire?

parle moi le 24/10/2025 à 14:48
On en parle ? a écrit le 24/10/2025 à 14h31

De l’histoire de votre parti ?
C’est la peste brune qui a conduit à des millions de morts sur votre concept simpliste : Harro sur les étrangers !!!
Vous n’êtes qu’une bande de dangereux arrivistes !

Tu devrais nous parler de Lola!

Les R ats N ationaux le 24/10/2025 à 14:35

Mdrrr. Le RN c’est des personnes qui n’ont tous les droits mais aucun devoir puisqu’ils sont IRRÉPROCHABLES….lol

On en parle ? le 24/10/2025 à 14:31

De l’histoire de votre parti ?
C’est la peste brune qui a conduit à des millions de morts sur votre concept simpliste : Harro sur les étrangers !!!
Vous n’êtes qu’une bande de dangereux arrivistes !

Jesaistout le 24/10/2025 à 13:59
Questionnitude a écrit le 24/10/2025 à 13h21

En tant que membre du parti "Mains propres et tête haute" qui se bat contre la "République des copains et des coquins", Tiffany est-elle pour l'inéligibilité à vie des responsables politiques qui ont tapé dans la caisse ?

Ça dépend si il y a enrichissement personnel ou non.
Beaucoup de députés ont acquit des biens avec leurs indemnités. Les permanences. Maintenant c'est interdit comme faire travailler la famille.
C'est pareil au niveau des municipalités avec les avantages et divers frais remboursés.
On reproche au RN d'avoir fait travaillé pour le parti des permanents rétribués par l Europe. Le modem a fait pareil mais bayrou n'a pas été puni. De nombreux élus courent les plateaux tous les jours et pourtant ils sont payés par nos impôts.
Quand ils sont en campagnes électorales c'est pareil, c'est payé avec nos impôts.
Je me souviens de l'affaire Urba pour le PS ou Léo Lagrange.
Alors la critique peut être générale et pas seulement pour le RN car il est de bon ton de s'en prendre à ce parti qui grâce à l'excellent travail de macron et ses milliards de dette n'a cessé de croître. Les autres partis feraient bien de prendre le lead sur des sujets comme l'immigration irrégulière ou l'insécurité et il n'y aurait pas de RN. Mais voilà, beaucoup font du vent.

la ville brillie le 24/10/2025 à 13:58

lyon brille au niveau national et européen la ville attire les talents et les investisseurs la transformation de la ville est en-cours en attendant l’extrême droite attise la haine et la division et en plus ils sont trouvés une convergence avec l extrême droite israélienne la gauche unis gagnera 2026

French connection le 24/10/2025 à 13:53

Un espoir de renaissance de Lyon ? A suivre, car c'est ultra urgent

pie69 le 24/10/2025 à 13:51
Paoloe a écrit le 24/10/2025 à 13h42

Les habitants sont à bout de souffle depuis 5 ans

C’est tellement vrai !!!!

mains hautes et tete propre le 24/10/2025 à 13:45
Questionnitude a écrit le 24/10/2025 à 13h21

En tant que membre du parti "Mains propres et tête haute" qui se bat contre la "République des copains et des coquins", Tiffany est-elle pour l'inéligibilité à vie des responsables politiques qui ont tapé dans la caisse ?

c est po beau à gauche aussi

Paoloe le 24/10/2025 à 13:42

Les habitants sont à bout de souffle depuis 5 ans

étonneRN le 24/10/2025 à 13:41

étonnant que Julien Odoul soit du meeting, ce n'est pas lui qui avait plaisanté sur le suicide des agriculteurs français ? pas très patriote tout ça

Tiffany Joncour Et Jean Michel Aulas: même absurdité! le 24/10/2025 à 13:41

Tiffany Joncour et Jean Michel Aulas parlent de compétences qui ne sont pas du ressort soit de la ville, soit de la métropole. Il faut juste rappeler que c’est LR qui commande la police.

Questionnitude le 24/10/2025 à 13:21

En tant que membre du parti "Mains propres et tête haute" qui se bat contre la "République des copains et des coquins", Tiffany est-elle pour l'inéligibilité à vie des responsables politiques qui ont tapé dans la caisse ?

Ex Précisions le 24/10/2025 à 13:17

Comme elle le dit il peut y avoir des législatives voir plus d'ici les municipales et la métropole.
Les choses ne sont pas figées aujourd'hui pour les partis, à part pour l'extrême gauche de lfi et pastèques où ils n'ont plus rien à attendre.

