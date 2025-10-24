"La Métropole de Lyon est à bout de souffle" : Tiffany Joncour lance la campagne du RN pour 2026

La députée de la 13e circonscription du Rhône, Tiffany Joncour, a officialisé ce vendredi sa candidature à la présidence de la Métropole de Lyon pour les élections de mars 2026. "Je remercie la commission d’investiture, Jordan Bardella et Marine Le Pen, pour leur confiance", déclare cette dernière.

L’élue estime que "ces élections seront un moment décisif sur notre territoire". Selon elle, "la Métropole conserve beaucoup de compétences au détriment des municipalités". Et de poursuivre : "La Métropole devait unir et améliorer la vie des habitants. Au final, elle désunit et l’a rendue de plus en plus difficile."

"Un territoire à bout de souffle"

Pour Tiffany Joncour, le constat est alarmant : "La Métropole de Lyon est un territoire à bout de souffle. On voit une insécurité et une délinquance qui explose, des routes saturées." Elle cite notamment "un cambriolage par jour dans le 6e arrondissement", tandis que "Vénissieux et Villeurbanne sont gangrenées par le trafic de drogue."

L’élue qui mènera ainsi la liste du parti pour les élections métropolitaines de mars 2026 critique aussi la gestion urbaine et économique : "Les rues ne sont plus entretenues. La ville étouffe sous le poids de décisions absurdes. Les investisseurs se retirent, comme Safran par exemple." Elle dénonce une "économie également en perte de souffle" et estime que "les habitants se sentent punis."

Tiffany Joncour fustige la politique actuelle menée par la majorité écologiste : "La Métropole s’est enfermée dans une croisade idéologique. Exemple : les ZTL. Le résultat est simple : des commerçants qui ferment."

Selon elle, "l’écologie aurait pu être un outil d’innovation, mais elle est devenue un outil de contrainte." Elle défend au contraire "une écologie populaire, réaliste et non punitive", qui "soutienne les familles et les travailleurs."

Critique de la droite locale

La députée RN n’a pas épargné la droite lyonnaise, qu’elle accuse d’ambiguïté. "La politique menée à l’Assemblée nationale se retranscrit dans notre politique locale. LR continue de faire des alliances avec des personnes qui ont des idées opposées", a-t-elle lancé, tout en précisant : "Beaucoup d’adhérents LR continuent de nous rejoindre. Nous voulons porter une grande alliance, mais pas pour nous fondre dans le macronisme."

Interrogée sur la candidature de Véronique Sarselli (LR) à la Métropole, Tiffany Joncour a estimé que "le RN peut créer la surprise." "Il va falloir compter sur nous au troisième tour pour savoir qui va remporter cette Métropole. Nous sommes peut-être la clé pour la droite", assure-t-elle. Et d’ajouter : "LR vient déjà nous voir pour négocier. Ils ne sont pas honnêtes par devant : ils veulent s’allier, mais dans les médias ils disent ne jamais s’allier avec le RN."

Sans encore dévoiler les détails de son programme – qui devrait suivre les grandes lignes de celui d’Andréa Kotarac en 2020 –, Tiffany Joncour affiche un cap clair : "Notre projet est simple : remettre la Métropole en ordre. Nous voulons redonner de la force aux communes, restaurer la sécurité partout, investir dans la propreté."

La candidate a annoncé la tenue d’un "grand meeting le dimanche 7 décembre à Villeurbanne", aux côtés des députés Julien Odoul et Edwige Diaz. "On veut retrouver le bon sens, l’efficacité et la proximité", a-t-elle résumé.

Dans un contexte d’instabilité politique nationale, Tiffany Joncour ne cache pas que son parti se prépare aussi à d’éventuelles élections législatives anticipées. "Je pense que, pour l’intérêt de notre pays, il est essentiel de retourner aux urnes. Nous pourrions être appelés à voter dans un temps très limité, donc c’est un challenge."

Interrogée sur le récent sondage créditant le RN d’environ 24 % des intentions de vote à la Métropole, la députée se veut confiante : "Je pense que c’est une dynamique nationale. De plus en plus de gens nous rejoignent. Pour nous, ces sondages reflètent une vraie dynamique."