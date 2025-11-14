Des blattes écrasées, des denrées périmées : deux restaurants de Meyzieu fermés en urgence à cause de leur hygiène déplorable

Ce vendredi, deux restaurants de Meyzieu ont fait l'objet d'une fermeture administrative après des inspections ayant révélé des conditions d'hygiène déplorables.

Le Dar Zeman, situé avenue de Verdun, a choqué l'inspecteur qui a observé la présence de denrées périmées, de denrées à des températures non conformes, un défaut de nettoyage des locaux de production, la vétusté des locaux ou encore l'absence de dispositif pour se laver les mains pour les employés.

Au total, une cinquantaine de mesures correctives ont été communiquées au gérant. Ce dernier devra s'y plier s'il veut pouvoir rouvrir un jour le Dar Zeman, restaurant méditerranéen.

L'autre établissement majolan fermé par la préfecture ce vendredi est le Uncle Thai Meyzieu, rue de la République.

La DDPP a relevé des cadavres de blattes écrasées dans les enceintes réfrigérées. Et toute une série de dysfonctionnements comme l'absence de traçabilités des denrées, l'absence de formation à l'hygiène du personne ou les mauvaises conditions de stockage et conservation des matières premières et des denrées travaillées.

Là encore, plusieurs dizaines de mesures correctives ont été notifiées, et le restaurant ne pourra pas rouvrir avant qu'un agent revienne sur place constater qu'elles ont été appliquées.