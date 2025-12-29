Faits Divers

Villeurbanne : un nouveau tireur sportif séquestré et dévalisé, 9 armes et 1300 munitions volées

Le piratage des données personnelles des adhérents de la Fédération française de tir en octobre continue de faire des victimes.

Cette fois, c'est un tireur sportif de Villeurbanne qui a été victime d'un violent home-jacking dans la nuit de samedi à dimanche. Alors qu'il rentrait chez lui, deux individus armés et encagoulés l'ont attaqué.

Séquestré, le Villeurbannais a remis au duo ses 9 armes, ainsi que 1300 munitions et la somme de 11 000 euros en liquide. Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite.

Une enquête pour vol avec arme et séquestration a été ouverte par le parquet de Lyon et confiée à la police.

Ce n'est pas la première fois que la fuite de données joue un mauvais tour à un tireur sportif de l'agglomération lyonnaise. Fin novembre, une habitante de Décines-Charpieu était cambriolée, son coffre-fort contenant 5 armes et des munitions était dévalisé.

Logique le 29/12/2025 à 07:00

11000 euro chez lui ? Est-ce que le fisc va enquêter pour savoir d'où provient une telle somme?

debordements à la guillotiere le 29/12/2025 à 06:50
Murnal a écrit le 29/12/2025 à 06h02

Emeutes a la Guillotiere pour feter la victoire de l’Algérie.
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2025/12/28/au-milieu-des-klaxons-et-de-la-joie-pour-la-victoire-de-l-algerie-des-debordements-a-la-guillotiere

mais pas à la guillotine...

J6 le 29/12/2025 à 06:41

L'état doit protéger tous les tireurs sportifs ou mes autoriser à circuler armé et prêt à tirer

