Villeurbanne : un nouveau tireur sportif séquestré et dévalisé, 9 armes et 1300 munitions volées

Cette fois, c'est un tireur sportif de Villeurbanne qui a été victime d'un violent home-jacking dans la nuit de samedi à dimanche. Alors qu'il rentrait chez lui, deux individus armés et encagoulés l'ont attaqué.

Séquestré, le Villeurbannais a remis au duo ses 9 armes, ainsi que 1300 munitions et la somme de 11 000 euros en liquide. Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite.

Une enquête pour vol avec arme et séquestration a été ouverte par le parquet de Lyon et confiée à la police.

Ce n'est pas la première fois que la fuite de données joue un mauvais tour à un tireur sportif de l'agglomération lyonnaise. Fin novembre, une habitante de Décines-Charpieu était cambriolée, son coffre-fort contenant 5 armes et des munitions était dévalisé.