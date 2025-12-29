Villeurbanne : un nouveau tireur sportif séquestré et dévalisé, 9 armes et 1300 munitions volées

Cette fois, c'est un tireur sportif de Villeurbanne qui a été victime d'un violent home-jacking dans la nuit de samedi à dimanche. Alors qu'il rentrait chez lui, deux individus armés et encagoulés l'ont attaqué.
Séquestré, le Villeurbannais a remis au duo ses 9 armes, ainsi que 1300 munitions et la somme de 11 000 euros en liquide. Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite.
Une enquête pour vol avec arme et séquestration a été ouverte par le parquet de Lyon et confiée à la police.
Ce n'est pas la première fois que la fuite de données joue un mauvais tour à un tireur sportif de l'agglomération lyonnaise. Fin novembre, une habitante de Décines-Charpieu était cambriolée, son coffre-fort contenant 5 armes et des munitions était dévalisé.
11000 euro chez lui ? Est-ce que le fisc va enquêter pour savoir d'où provient une telle somme?Signaler Répondre
mais pas à la guillotine...Signaler Répondre
L'état doit protéger tous les tireurs sportifs ou mes autoriser à circuler armé et prêt à tirerSignaler Répondre
Emeutes a la Guillotiere pour feter la victoire de l’Algérie.Signaler Répondre
