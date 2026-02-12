Trafic de drogue aux Minguettes : cannabis, cocaïne et armes saisis lors d’une opération massive

Une opération de “ville de sécurité renforcée” (OVSR) a été menée les mardi 10 et mercredi 11 février à Vénissieux, avec pour point de départ le démantèlement d’un point de deal dans le quartier des Minguettes, classé quartier de reconquête républicaine (QRR).

Au total, 242 effectifs ont été mobilisés : 208 policiers nationaux, 6 policiers municipaux, ainsi que 24 agents partenaires (Douanes, URSSAF, Direction départementale de la protection des populations) et 4 agents des TCL.

Selon nos informations, lors de cette opération, 95 personnes ont été contrôlées (78 hommes, 6 femmes et 11 mineurs). Huit individus ont été placés en garde à vue, dont cinq dans le cadre du démantèlement du point de deal : quatre pour trafic de stupéfiants et un pour association de malfaiteurs.

Six amendes forfaitaires délictuelles ont également été dressées : trois pour usage de stupéfiants et trois pour occupation illicite de halls d’immeuble. Neuf visites de parties communes d’immeubles ont été réalisées.

Près de 20 kilos de cannabis saisis

Le bilan des saisies est conséquent : 19,25 kg de cannabis (résine et herbe), 102 grammes de cocaïne, 14 750 euros saisis au titre des avoirs criminels, ainsi que deux armes de poing et 112 cartouches de calibre 9 mm.

Par ailleurs, cinq contrôles dans le cadre du Comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) ont été effectués. Ils ont donné lieu à trois mises en demeure pour infractions aux règles d’hygiène, deux procédures pour travail dissimulé et une demande de fermeture administrative.

Enfin, dix véhicules épaves ont été enlevés et placés en fourrière avec l’appui de la police municipale.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de lutte contre les trafics de stupéfiants et les activités illicites dans les quartiers sensibles de l’agglomération lyonnaise.