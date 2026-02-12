Métro lyonnais : 78 ascenseurs et escalators en panne, les associations dénoncent une “discrimination de fait”

La grogne monte autour de l’accessibilité du métro lyonnais. Dans un communiqué diffusé ce jeudi 12 février, le Collectif des Associations du Rhône pour l’Accessibilité (CARPA) alerte sur une dégradation préoccupante du service sur le réseau TCL.

Selon le collectif, ce lundi, 15 ascenseurs et 63 escaliers mécaniques étaient hors service, soit près d’une centaine d’équipements indisponibles sur le métro et le tramway lyonnais. Les pannes concernaient notamment des stations majeures comme Part-Dieu, Bellecour ou Saxe-Gambetta.

Pour le CARPA, la situation dépasse largement le simple désagrément technique. Elle touche directement près de 30% de la population : personnes en situation de handicap, personnes âgées, parents avec poussette ou encore usagers temporairement blessés. "Il ne s’agit pas d’un simple désagrément, mais bien d’une discrimination de fait, subie jour après jour", estime le collectif.

Un changement de prestataire pointé du doigt

Les associations évoquent notamment le récent changement de prestataire chargé de la maintenance des ascenseurs pour expliquer cette dégradation. Mais pour elles, cette transition ne saurait justifier "une telle rupture de service" sur un réseau présenté comme structurant et inclusif.

Elles rappellent que, malgré le plan accessibilité voté par SYTRAL Mobilités, les effets concrets tardent à se faire sentir sur le terrain. "Les promesses futures ne peuvent pas faire oublier les difficultés immédiates", insiste le CARPA.

Le collectif formule plusieurs revendications : un renforcement immédiat des moyens consacrés à la maintenance, la mise en place de solutions de substitution efficaces en cas de panne, ainsi qu’une communication transparente et en temps réel auprès des usagers.

Il demande également une signalétique adaptée dans les stations à correspondance et une présence humaine formée aux différents types de handicap, positionnée dans des espaces calmes du réseau.

Enfin, les associations rappellent que les ascenseurs doivent être utilisés en priorité par les personnes qui en ont réellement besoin, afin d’éviter des blocages supplémentaires.

À travers ce communiqué, le CARPA et le Collectif Métro pour Tous – désormais intégré à Accessible Mobility Europe – entendent maintenir la pression. "La mobilité inclusive n’est pas un sujet secondaire. C’est une condition essentielle de l’égalité, de la dignité et de la liberté de circulation", écrivent-ils.

Les associations annoncent une mobilisation "totale" jusqu’à l’obtention de résultats "tangibles et durables".