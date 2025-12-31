Transports

Lyon : si vous voyez ce détail sur une borne TCL, n’utilisez surtout pas votre carte bancaire

DR : TCL

Les Transports en commun lyonnais (TCL) appellent à la prudence.

Ce mardi 30 décembre, les transports en commun lyonnais ont diffusé une alerte sur leurs réseaux sociaux concernant une pratique observée sur certains distributeurs de titres de transport.

Dans leur message, les TCL évoquent la présence de scotch sur le module de paiement sans contact de certains appareils. Une situation qui doit immédiatement alerter les usagers. "Si vous remarquez du scotch sur le module de paiement sans contact d’un distributeur, adoptez les bons réflexes", préviennent les TCL.

Le réseau recommande alors de ne pas utiliser l’appareil concerné. "Privilégiez un autre distributeur ou l’achat via l’application TCL", indiquent-ils. Selon le réseau, cette manipulation pourrait ne pas être anodine. "Il peut s’agir d’une tentative d’espionnage de votre code", alertent-ils explicitement.

Les usagers sont invités à signaler sans délai toute anomalie constatée. Les TCL, précisent que "ces signalements nous permettent d’intervenir rapidement pour sécuriser les équipements." Le réseau conclut son message par un appel à la vigilance collective.

3 commentaires
pratique commerciale trompeuse le 31/12/2025 à 17:38

"Les usagers sont invités à signaler sans délai toute anomalie constatée"
En gros, on doit faire leur travail.. C'est pas à eux de veiller à leurs équipements, vu le prix exorbitant qu'il faut payer il faut faire en plus leur travail ?!

VTC le 31/12/2025 à 17:24

"Privilégiez un autre distributeur ou l’achat via l’application TCL",

Pas encore possible sur l'App iPhone des TCL !

Janfren le 31/12/2025 à 16:35

Pour reconquérir la confiance du public, la police métropolitaine impose dorénavant à ses agents de révéler leur appartenance à des organisations requérant "aide et protection mutuelles".
https://www.lavoixdunord.fr/1661033/article/2025-12-31/une-discrimination-religieuse-des-policiers-francs-macons-britanniques

