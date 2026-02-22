La Jeune Garde avait-elle accès à la vidéosurveillance de la Ville de Lyon ? Grégory Doucet dément et porte plainte

Ce samedi soir, une séquence sur le plateau de CNEWS a ensuite déchaîné les passions sur les réseaux sociaux. Le directeur du CERU Olivier Vial expliquait être en mesure de révéler que la Ville de Lyon, lors de sa collaboration reconnue avec la Jeune Garde en 2022 pour lutter contre les agissements des identitaires, aurait donné accès à sa vidéosurveillance aux militants d'ultragauche, notamment des lieux occupés par l'ultradroite.

Le maire de Lyon doit s’expliquer là-dessus.



C’est un vrai scandale.



Dans le drame de la mort de Quentin, on découvre que des professeurs de Sciences Po se réjouissent de sa mort, que la mairie de Lyon était complice, et on redécouvre à quel point la Jeune Garde était soutenue… https://t.co/xrGglXaymU — Stanislas Rigault (@stanislasrig) February 22, 2026

Une accusation que réfute le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet dans une réaction transmise aux médias. "Cette fake news n’a pas été corrigée à l’antenne par les journalistes présents en plateau, pire elle a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux et reprise par plusieurs élus", se désole l'édile, qui annonce que la Ville de Lyon "va saisir immédiatement l’ARCOM et portera plainte au vu de l’extrême gravité des propos".

"Dans un contexte de vives tensions comme nous le connaissons actuellement, les médias doivent être plus que jamais responsables", conclut Grégory Doucet.