La Jeune Garde avait-elle accès à la vidéosurveillance de la Ville de Lyon ? Grégory Doucet dément et porte plainte

Ce samedi soir, une séquence sur le plateau de CNEWS a ensuite déchaîné les passions sur les réseaux sociaux. Le directeur du CERU Olivier Vial expliquait être en mesure de révéler que la Ville de Lyon, lors de sa collaboration reconnue avec la Jeune Garde en 2022 pour lutter contre les agissements des identitaires, aurait donné accès à sa vidéosurveillance aux militants d'ultragauche, notamment des lieux occupés par l'ultradroite.
Le maire de Lyon doit s’expliquer là-dessus.— Stanislas Rigault (@stanislasrig) February 22, 2026
C’est un vrai scandale.
Dans le drame de la mort de Quentin, on découvre que des professeurs de Sciences Po se réjouissent de sa mort, que la mairie de Lyon était complice, et on redécouvre à quel point la Jeune Garde était soutenue… https://t.co/xrGglXaymU
Une accusation que réfute le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet dans une réaction transmise aux médias. "Cette fake news n’a pas été corrigée à l’antenne par les journalistes présents en plateau, pire elle a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux et reprise par plusieurs élus", se désole l'édile, qui annonce que la Ville de Lyon "va saisir immédiatement l’ARCOM et portera plainte au vu de l’extrême gravité des propos".
"Dans un contexte de vives tensions comme nous le connaissons actuellement, les médias doivent être plus que jamais responsables", conclut Grégory Doucet.
Les propos de Mohamed Chihi dans Le petit Bulletin prouvent le recours de la mairie de Lyon à la jeune garde, puisqu'il dit que la mairie "travaille" avec la jeune garde ! Le procureur doit les interroger: quel travail, quelles actions, quels moyens, quels rapports de leurs activités et à qui, enfin , pour quelles finalités ? Travaillaient ils avec la Police Municipale? Pouvaient-ils avoir accès à l'identité des personnes repérées grâce à la mairie et à la Police Municipale ?Signaler Répondre
Il suffit au maire de porter plainte. Une enquête aura lieu.Signaler Répondre
Euh...peut-être qu'à lyon, ça se passe différement mais où je vis c'est la police nationale qui gère et surveille les caméras de la ville pas le Maire ! En plus ça parait plus logique pour une intervention des fdo.Signaler Répondre
Greg Doucet n'a qu'à voir avec lui plutôt et lui demander des calrifications à lui, plutôt que d'attaquer bille en tête et de dénier.Signaler Répondre
Le journaliste ne fait que rapporter ces faits et soulever la question.
Il est donc vital que Doucet porte plainte.
Et voilà encore une fois cette poubelle de CNEWS à la manoeuvre, des journalistes abjects, stupides et tous et toutes aussi cons les uns que les autres !!Signaler Répondre
Il faudrait maintenant que le gendarme de l'audiovisuel ferme définitivement cette chaine à boue !
Eh bah dépose plainte, mais si il s'avère que ce serait avéré bah il va falloir en répondre Grégory !Signaler Répondre
Parce que le problème Grégory : Au vu de nombreux éléments vérifiables et que tu annonces toi même : Tu met la vidéo-surveillance de ta ville aux services d'ordre politique alliés puisque tu nous dis toi meme qu'elle sera a disposition pour "faire poursuivre" des soit disant "signe nazi" qui auraient été commis durant le cortège ... Prouvant donc bien qu'il y a un petit kapo commissaire politique qui y a accès ... Non ?
Autre chose qui je pense est important : Les agressions antifas a Lyon ont eu a plusieurs reprises cette étrangeté d'avoir pris par surprise des gens ciblés par LJG pour leurs habituelles violentes agressions (les "pénaltys" hein, Quentin en est mort de cette pratique) et très étrangement, ils étaient regroupés, informés et l'utilisation de la vidéo-surveillance pour pouvoir commettre ces faits a un certain niveau de probabilité : Car LJG était prêts, rassemblés, savaient qui ils allaient "attraper" qui eux se sont fait avoir par surprise totale , alors que LJG était nombreux
Je ne dis pas qu'il faut obligatoirement accès a la vidéo-surveillance pour rendre ça possible, mais c'est pas impossible non plus et au vu du nombre de cas, j'ai bien peur que ce soit une potentielle ignoble vérité, je ne l'espère pas et le pire : C'est que ça ne m'étonnerais absolument pas de Doucet !
Ils n'ont pas de scrupule a se servir des caméras pour en donner l'accès analytique pour de soit disant signe fasciste proféré a la main dans un cortège, de la a en donner l'accès pour une agression antifas , il n'y a qu'un pas ! De la, c'est bien gentil tout ça, mais il va falloir vérifier et t'expliquer Gregory
rien ne serait étonnant étant donné les proximités qui existent entre écologistes et LFI .Signaler Répondre