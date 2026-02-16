Lynchage de Quentin à Lyon : cinq à six suspects identifiés, tous membres de la Jeune Garde ?

On en saura davantage ce lundi à 15h lorsque Thierry Dran, procureur de la République de Lyon, fera son premier point sur l'enquête autour du lynchage de Quentin D. survenu jeudi dernier rue Victor-Lagrange dans le 7e arrondissement.

Selon Le Parisien, les autorités ont déjà identifié cinq à six suspects, notamment grâce aux "témoignages significatifs" recueillis. Il s'agirait pour la plupart de membres de la Jeune Garde de Lyon, certains faisant même l'objet d'une fiche S comme ce fut le cas pour l'ex-porte parole du groupuscule antifa, le député Raphaël Arnault.

Aucun nom n'a filtré pour le moment, le procureur de la République devra confirmer ou infirmer la présence ou non de trois antifas dont l'identité et le visage ont fleuri sur les réseaux sociaux dès vendredi.

L'un d'entre eux, Jacques-Elie Favrot, assistant parlementaire de Raphaël Arnault, s'est fendu d'un communiqué dimanche via son avocat Me Bertrand Sayn, niant son implication, mais ne commentant pas les accusations sur sa présence ou non sur les lieux.

Pour rappel, un groupe d'une vingtaine de membres de l'ultra-gauche avait surpris Quentin et d'autres militants nationalistes qui attendaient en renfort à l'angle de la rue Victor-Lagrange et du boulevard Yves Farge, afin de potentiellement intervenir quelques dizaines de mètres plus loin devant Sciences Po Lyon où le collectif Némésis manifestait contre la venue de Rima Hassan.

Grièvement blessé, l'étudiant en mathématiques avait décidé avec un ami de rentrer chez lui à pied, avant de s'effondrer quai Fulchiron dans le 5e arrondissement après 1h30 de marche et d'une lente agonie.