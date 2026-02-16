Lynchage de Quentin à Lyon : cinq à six suspects identifiés, tous membres de la Jeune Garde ?

On en saura davantage ce lundi à 15h lorsque Thierry Dran, procureur de la République de Lyon, fera son premier point sur l'enquête autour du lynchage de Quentin D. survenu jeudi dernier rue Victor-Lagrange dans le 7e arrondissement.
Selon Le Parisien, les autorités ont déjà identifié cinq à six suspects, notamment grâce aux "témoignages significatifs" recueillis. Il s'agirait pour la plupart de membres de la Jeune Garde de Lyon, certains faisant même l'objet d'une fiche S comme ce fut le cas pour l'ex-porte parole du groupuscule antifa, le député Raphaël Arnault.
Aucun nom n'a filtré pour le moment, le procureur de la République devra confirmer ou infirmer la présence ou non de trois antifas dont l'identité et le visage ont fleuri sur les réseaux sociaux dès vendredi.
L'un d'entre eux, Jacques-Elie Favrot, assistant parlementaire de Raphaël Arnault, s'est fendu d'un communiqué dimanche via son avocat Me Bertrand Sayn, niant son implication, mais ne commentant pas les accusations sur sa présence ou non sur les lieux.
Pour rappel, un groupe d'une vingtaine de membres de l'ultra-gauche avait surpris Quentin et d'autres militants nationalistes qui attendaient en renfort à l'angle de la rue Victor-Lagrange et du boulevard Yves Farge, afin de potentiellement intervenir quelques dizaines de mètres plus loin devant Sciences Po Lyon où le collectif Némésis manifestait contre la venue de Rima Hassan.
Grièvement blessé, l'étudiant en mathématiques avait décidé avec un ami de rentrer chez lui à pied, avant de s'effondrer quai Fulchiron dans le 5e arrondissement après 1h30 de marche et d'une lente agonie.
Lyonnais ! Réfléchissez bien avant de remettre Mr Doucet à la tête de notre ville.Signaler Répondre
Cet allié de LFI ne sèmera que la violence et la bêtise.
Quelle surprise, les fafs de la Jaune Garde seraient impliqués.Signaler Répondre
Sinon c'est quand même marrant de voir ces gens soit disant du camp du bien constamment le visage cachés et masqué, si t'es dans le camp du bien et tu n'as rien à te reprocher pourquoi vouloir cacher ton visage pour pas qu'on te reconnaisse ?
Fut un temps où la bagarre se résumait à des coups de poing, et à nombre égal d'adversaires. Un truc de gars bourrins jeunes et c..s.Signaler Répondre
Ici on a un lynchage à plusieurs sur un type seul déjà au sol à qui on donne des coups de pied dans la tête.
C'est effectivement devenu une mode. Hélas.
la video surveillance..au fait :qui donc n en voulait pas?Signaler Répondre
Er cet ami avec lequel la victime traverserait la ville, ça ne lui a pas traversé l esprit d appeler les secours?Signaler Répondre
Ça n enlève rien aux violences et aux coups sur la tête préalables mais ça interroge quand même d autant que les urgences de St Joseph saint Luc étaient tout à proximité.
La bagarre de rue reste un "sport" très dangereux er la victime aurait très bien pu être de l'autre groupe. D ailleurs quel en aurait été le traitement médiatique et politique ?
Pensées à ses proches qui au delà de la douleur incommensurable doivent faire face aux récupérations.
l extreme gauche tue.Signaler Répondre