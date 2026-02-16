La virée en kayak tourne au drame à Lyon : un septuagénaire dans un état critique

Pour une raison encore inconnue, quatre hommes âgés de 66 à 77 ans se sont retrouvés dans l'eau glacée du Rhône ce samedi matin, alors qu'ils se trouvaient, en kayak, à hauteur du port Edouard-Herriot. Prévenus, les pompiers sont intervenus pour repêcher et prendre en charge les kayakistes seniors.

Une victime âgée de 77 ans se trouvait dans un état d'urgence absolue, elle a été hospitalisée à l'hôpital Saint Joseph-Saint Luc dans le 7e arrondissement de Lyon. Deux autres ont été également conduites à l'hôpital, tandis que la quatrième, âgée de 66 ans, refusait l'aide des pompiers.

Une enquête a été ouverte pour comprendre comment les quatre embarcations ont pu chavirer.