Faits Divers

La virée en kayak tourne au drame à Lyon : un septuagénaire dans un état critique

La virée en kayak tourne au drame à Lyon : un septuagénaire dans un état critique
La virée en kayak tourne au drame à Lyon : un septuagénaire dans un état critique - LyonMag

Ce samedi 14 février, quatre kayakistes âgés de 66 à 77 ans ont chaviré alors qu'ils naviguaient sur le Rhône à Lyon. L'un des septuagénaires a été pris en charge dans un état d'urgence absolue.

Pour une raison encore inconnue, quatre hommes âgés de 66 à 77 ans se sont retrouvés dans l'eau glacée du Rhône ce samedi matin, alors qu'ils se trouvaient, en kayak, à hauteur du port Edouard-Herriot. Prévenus, les pompiers sont intervenus pour repêcher et prendre en charge les kayakistes seniors.

Une victime âgée de 77 ans se trouvait dans un état d'urgence absolue, elle a été hospitalisée à l'hôpital Saint Joseph-Saint Luc dans le 7e arrondissement de Lyon. Deux autres ont été également conduites à l'hôpital, tandis que la quatrième, âgée de 66 ans, refusait l'aide des pompiers.

Une enquête a été ouverte pour comprendre comment les quatre embarcations ont pu chavirer.

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Esse Hache le 16/02/2026 à 09:52

Si c'était une tentative pour s'enfuir de l'Ephad elle a lamentablement échouée...

Signaler Répondre
avatar
Marius69 le 16/02/2026 à 09:09

Les "Rambo" du 3 ème âge ...quelle inconscience.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 16/02/2026 à 09:05

Si entre 66 et 77 ans en plus a 4 ils ne sont pas capables de voir que le Rhône est en crue, que son débit est élevé et qu il est en train de charrier des tas de troncs d arbres ,c est qu ils sont totalement irresponsables .

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 16/02/2026 à 08:39

ils ont perdu la tête les papys !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 16/02/2026 à 08:31

A leur âge se risquer sur le Rhône avec ces températures...
Il faut qu'ils admettent qu'ils n'ont plus 20 ans et qu'en cas de problème ils ne pourront pas faire face.

Signaler Répondre
avatar
Tartufferie le 16/02/2026 à 07:51

Vu le débit du Rhône en ce moment, il faut réfléchir un peu. Franchement, il faut arrêter de chercher son propre malheur dans la vie

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.