La virée en kayak tourne au drame à Lyon : un septuagénaire dans un état critique

Pour une raison encore inconnue, quatre hommes âgés de 66 à 77 ans se sont retrouvés dans l'eau glacée du Rhône ce samedi matin, alors qu'ils se trouvaient, en kayak, à hauteur du port Edouard-Herriot. Prévenus, les pompiers sont intervenus pour repêcher et prendre en charge les kayakistes seniors.
Une victime âgée de 77 ans se trouvait dans un état d'urgence absolue, elle a été hospitalisée à l'hôpital Saint Joseph-Saint Luc dans le 7e arrondissement de Lyon. Deux autres ont été également conduites à l'hôpital, tandis que la quatrième, âgée de 66 ans, refusait l'aide des pompiers.
Une enquête a été ouverte pour comprendre comment les quatre embarcations ont pu chavirer.
Si c'était une tentative pour s'enfuir de l'Ephad elle a lamentablement échouée...Signaler Répondre
Les "Rambo" du 3 ème âge ...quelle inconscience.Signaler Répondre
Si entre 66 et 77 ans en plus a 4 ils ne sont pas capables de voir que le Rhône est en crue, que son débit est élevé et qu il est en train de charrier des tas de troncs d arbres ,c est qu ils sont totalement irresponsables .Signaler Répondre
ils ont perdu la tête les papys !Signaler Répondre
A leur âge se risquer sur le Rhône avec ces températures...Signaler Répondre
Il faut qu'ils admettent qu'ils n'ont plus 20 ans et qu'en cas de problème ils ne pourront pas faire face.
Vu le débit du Rhône en ce moment, il faut réfléchir un peu. Franchement, il faut arrêter de chercher son propre malheur dans la vieSignaler Répondre