Après la mort de Quentin, Sciences Po Lyon assure avoir “tout mis en œuvre” pour garantir la sécurité autour de la venue de Rima Hassan

Sciences Po Lyon a réagi ce dimanche 15 février au décès de Quentin, survenu la veille à Lyon, après une violente agression jeudi soir. Dans un communiqué, l’établissement "présente ses condoléances à la famille et aux proches" du jeune homme et "condamne fermement ces actes de violence inacceptables".

"Aucune raison, aucune idéologie, aucune explication du monde ne saurait justifier un tel déferlement de violences", écrit la direction, rappelant que "tout dans l’histoire de l’Institut d’Études Politiques de Lyon rejette la légitimation de telles méthodes".

La prise de parole intervient alors que certains messages diffusés sur les réseaux sociaux et dans la presse ont mis en cause l’organisation de la conférence donnée jeudi 12 février par l’eurodéputée Rima Hassan, à l’invitation d’une association étudiante.

Sciences Po Lyon affirme que "l’établissement a tout mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens" lors de cet événement. Les services de l’État auraient été informés en amont "à chaque étape de son organisation". Des agents de sécurité et des membres de la direction étaient présents sur place, et l’accès à la conférence avait été conditionné à une inscription préalable "afin d’éviter toute intrusion".

Selon l’établissement, "aucun incident ou heurt n’a été constaté au sein des locaux" relevant de sa responsabilité en matière d’ordre public.

La direction précise que des altercations ont été observées aux abords de l’établissement avant l’arrivée de l'eurodéputée insoumise. "La police a été immédiatement prévenue" et les forces de l’ordre seraient intervenues sans délai.

Les violences qui ont conduit au décès du jeune étudiant se seraient, selon le communiqué, déroulées "plus tard, dans une autre rue, au-delà des voies ferrées, et bien au-delà du périmètre de Sciences Po Lyon", alors que la conférence de Rima Hassan était toujours en cours.

Sciences Po Lyon "condamne également avec force l’instrumentalisation de ces événements tragiques par certains partis ou groupuscules, d’où qu’ils viennent, pour remettre en cause le rôle des établissements universitaires".

Et indique enfin souhaiter que "la justice puisse être rendue" et affirme qu’il "contribuera, par tous moyens, à la manifestation de la vérité".