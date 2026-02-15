Faits Divers

Après la mort de Quentin, Sciences Po Lyon assure avoir “tout mis en œuvre” pour garantir la sécurité autour de la venue de Rima Hassan

Après la mort de Quentin, Sciences Po Lyon assure avoir “tout mis en œuvre” pour garantir la sécurité autour de la venue de Rima Hassan

Après le décès de Quentin, violemment agressé jeudi soir à Lyon, Sciences Po Lyon affirme avoir "tout mis en œuvre" pour assurer la sécurité lors de la conférence de Rima Hassan et dénonce toute instrumentalisation politique.

Sciences Po Lyon a réagi ce dimanche 15 février au décès de Quentin, survenu la veille à Lyon, après une violente agression jeudi soir. Dans un communiqué, l’établissement "présente ses condoléances à la famille et aux proches" du jeune homme et "condamne fermement ces actes de violence inacceptables".

"Aucune raison, aucune idéologie, aucune explication du monde ne saurait justifier un tel déferlement de violences", écrit la direction, rappelant que "tout dans l’histoire de l’Institut d’Études Politiques de Lyon rejette la légitimation de telles méthodes".

La prise de parole intervient alors que certains messages diffusés sur les réseaux sociaux et dans la presse ont mis en cause l’organisation de la conférence donnée jeudi 12 février par l’eurodéputée Rima Hassan, à l’invitation d’une association étudiante.

Sciences Po Lyon affirme que "l’établissement a tout mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens" lors de cet événement. Les services de l’État auraient été informés en amont "à chaque étape de son organisation". Des agents de sécurité et des membres de la direction étaient présents sur place, et l’accès à la conférence avait été conditionné à une inscription préalable "afin d’éviter toute intrusion".

Selon l’établissement, "aucun incident ou heurt n’a été constaté au sein des locaux" relevant de sa responsabilité en matière d’ordre public.

La direction précise que des altercations ont été observées aux abords de l’établissement avant l’arrivée de l'eurodéputée insoumise. "La police a été immédiatement prévenue" et les forces de l’ordre seraient intervenues sans délai.

Les violences qui ont conduit au décès du jeune étudiant se seraient, selon le communiqué, déroulées "plus tard, dans une autre rue, au-delà des voies ferrées, et bien au-delà du périmètre de Sciences Po Lyon", alors que la conférence de Rima Hassan était toujours en cours.

Sciences Po Lyon "condamne également avec force l’instrumentalisation de ces événements tragiques par certains partis ou groupuscules, d’où qu’ils viennent, pour remettre en cause le rôle des établissements universitaires".

Et indique enfin souhaiter que "la justice puisse être rendue" et affirme qu’il "contribuera, par tous moyens, à la manifestation de la vérité".

Tags :

Lynchage de Quentin

Sciences Po Lyon

sciences po

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
ouf! le 15/02/2026 à 20:01

si des personnes d’extrême droite avaient tué un militant de gauche, la presse se serait déchaîné. Une vie est une vie. Qu’il repose en paix.

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 15/02/2026 à 19:57

La direction de Sciences Po aurait dû simplement interdir cette pseudo conférence de la haine ..

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 15/02/2026 à 19:18

Ben c'est raté !
Il est évident que "l'on sort toujours du bistro" pour se taper dessus ;-)

Signaler Répondre
avatar
on se pose la question le 15/02/2026 à 19:14

Mais que vient faire cette femme à Sciences Po ? ? ? ? ? ?

Signaler Répondre
avatar
Ordonono le 15/02/2026 à 19:10

A ceonsieur, j'aimerais lui demander : quel était l'objectif de cette conférence ? Le thème ?
Ce serait intéressant de savoir si elle a fait un lavage de cerveaux par ex ..

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 15/02/2026 à 19:09

Ce Quentin là aurait dû rester tranquillement à la maison pour faire ses devoirs scolaires au lieu de jouer aux gros bras inutilement !
Mais bon.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.