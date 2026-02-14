Le lynchage de Quentin à Lyon a été filmé : une dizaine de militants d'ultra-gauche ont participé aux faits

S'il s'est effondré quai Fulchiron dans le 5e arrondissement de Lyon, c'est bien dans le 7e, aux abords de Sciences Po Lyon, que Quentin a été lynché par une dizaine de militants d'ultra-gauche.

Ce samedi soir, TF1 a diffusé la vidéo d'un riverain qui, depuis sa fenêtre, a filmé le calvaire de Quentin et de deux autres jeunes hommes, dépassés par le nombre et la violence de leurs adversaires.

Sur les images, insoutenables, on voit une dizaine d'individus pour la plupart dissimulés sous leur capuche s'en prendre à Quentin, roué de coups de pieds alors qu'il est à terre au niveau du 14 rue Victor Lagrange.

Si les deux autres personnes prises pour cibles parviennent à s'enfuir, Quentin reste inanimé au sol, tandis que ses agresseurs prennent la fuite, sans que personne n'intervienne.

L'affrontement qui a entraîné la mort de Quentin a été filmé.

C'est un meurtre. pic.twitter.com/0glko0bTaL — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) February 14, 2026

Décédé ce samedi à l'hôpital après avoir été déclaré dans un premier temps en état de mort cérébrale, Quentin a fait l'objet d'hommages unanimes de la part de la classe politique lyonnaise. Le parquet a ouvert une enquête pour coups mortels aggravés et violences aggravées par trois circonstances. Aucune interpellation n'a pour le moment pu être menée.