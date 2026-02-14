Le lynchage de Quentin à Lyon a été filmé : une dizaine de militants d'ultra-gauche ont participé aux faits

S'il s'est effondré quai Fulchiron dans le 5e arrondissement de Lyon, c'est bien dans le 7e, aux abords de Sciences Po Lyon, que Quentin a été lynché par une dizaine de militants d'ultra-gauche.
Ce samedi soir, TF1 a diffusé la vidéo d'un riverain qui, depuis sa fenêtre, a filmé le calvaire de Quentin et de deux autres jeunes hommes, dépassés par le nombre et la violence de leurs adversaires.
Sur les images, insoutenables, on voit une dizaine d'individus pour la plupart dissimulés sous leur capuche s'en prendre à Quentin, roué de coups de pieds alors qu'il est à terre au niveau du 14 rue Victor Lagrange.
Si les deux autres personnes prises pour cibles parviennent à s'enfuir, Quentin reste inanimé au sol, tandis que ses agresseurs prennent la fuite, sans que personne n'intervienne.
L'affrontement qui a entraîné la mort de Quentin a été filmé.— Jon De Lorraine (@jon_delorraine) February 14, 2026
C'est un meurtre. pic.twitter.com/0glko0bTaL
Décédé ce samedi à l'hôpital après avoir été déclaré dans un premier temps en état de mort cérébrale, Quentin a fait l'objet d'hommages unanimes de la part de la classe politique lyonnaise. Le parquet a ouvert une enquête pour coups mortels aggravés et violences aggravées par trois circonstances. Aucune interpellation n'a pour le moment pu être menée.
N’inversez pas les choses, les gars qui tapent à 10 contre 1 sont membres de l’ultra gauche. Dire que la victime en est responsable, mème partiellement, c’est quoi sinon l’apologie d’un crime ? Comment peut on laisser passer ce type de commentaire abominable ?Signaler Répondre
Vous osez accuser la droite alors que les preuves de la culpabilité de l’extrême gauche sont flagrantes ?Signaler Répondre
Vous n’avez même pas la décence de vous taire alors que Quentin a été assassiné ?
Mais qui êtes-vous et comment pouvez-vous encore vous regarder dans la glace sans dégoût ?
Vous cherchez quoi ?
Une guerre civile ?
Exact. Et au niveau géopolitique l'extrême droite dont faisait partie Quentin roule pour les ennemis de la France et de l'Europe, tels que Trump et Orban.Signaler Répondre
C'est dramatique de voir que des jeunes influençables se font attirer par l'ultradroite comme des papillons se font attirer par les ampoules LED.
A 23 ans en 2026 on ne devrait pas mourir pour défendre le néofascisme, cette idéologie aussi mortifère que le jihadisme.
Si on est réellement patriote (et non nationaliste) on combat l'extrême droite, cette cinquième colonne des ennemis de la France.
Toi tu dois être chef escadrille.Signaler Répondre
À Lyon les groupuscules d'extrême droite sèment la terreur depuis des années , Quentin faisait partie de ces groupuscules qui lui ont rendu hommage ,Il savait ce qu'il faisait ,plusieurs vidéo sont entrain de sortir sur les réseaux sociaux reste à vérifier mais sa risque de changer l’avis de plusieurs personnesSignaler Répondre
Malheureusement nous avons perdu le dialogue des idées et nous sommes entrer dans la phase de la guerre civile souhaiter par les ennemis de la France depuis longtemps
Qui dénonçait que les agissements de l'extrême droite alors que la violence est malheureusement plus global c'est le cancer dont la société tout entière doit combattreSignaler Répondre
Honte a cette personne qui voulait pacifier la ville avec des pistes cyclables et des arbrisseaux
Honte à lui car tout cet argent gaspillé aurait pu servir à des causes plus importante que ces choix sectaires
Honte a vous et allez vous en!!!!!
Voilà début de guerre civileSignaler Répondre
C'est la France de Macron où plus personne n'est en sécurité.Signaler Répondre
Personne ne peut ignorer aujourd'hui la violence qui émane d individus qui se prétendent humanistes. Les pires encore sont ceux qui protègent et tolèrent cette violence, socialistes, écologistes en tête. Des faux-cul de première qui maintenant se produisent sur les médias pour se dédouaner.Signaler Répondre
Honte à eux.
Et sur les réseaux, comme après les attentats, un nombre énorme de militants de gauche se félicite de tout ça et ne s'insurgent que contre des jets de peinture sur des permanences lfi pour vite détourner l'attention. L'indécence est un point commun à la gauche et aux islamistesSignaler Répondre
Et pendant ce temps le leader de la milice de la vidéo, le "député" Raphael Archenault anticipe la défense auprès de la justice de cette même milice (jeune garde/ eteignons la flamme) en mettant un message de tristesse et de dénonciation. L'indécence encore et toujours.
On peut souhaiter moins d'immigration en France tout en étant républicain, démocrate et non-raciste.Signaler Répondre
10 ans minimum pour chaque protagoniste ayant porté des coups.Signaler Répondre
2 à 5 ans pour les autres, ceux qui n'ont pas porté secours.
Tous les auteurs ayant un smartphone dans la poche, ils seront rapidement identifiés et interpelés.
Ceux qui dénonceront leurs camarades bénéficieront d'un peu de clémence de la justice. Ceux qui n'avoueront rien feront de la détention jusqu'à leur procès.
Il a été tabassé dans le 7eme vers Sciences Po mais s'effondre quai Fulchiron ? Avec la gravité de ses blessures comment a t il pu rejoindre le 5eme ?Signaler Répondre
Pas tout suivi.....
Repose en paix Quentin , pas de mots assez forts ne peuvent te rendre hommage hommage . Soutien et condoléances à ta famille en attendant que justice te soit faite .Signaler Répondre
Décidément dans la nouvelle France être assassiné en recevant des coups de pieds dans la tête devient banal . Reconquête et vite .Signaler Répondre