Invitée sur franceinfo ce samedi 14 février, la ministre déléguée chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a fermement réagi, dénonçant une situation d’une extrême gravité. "Quentin D. est entre la vie et la mort parce que vraisemblablement, il a été lynché et roué de coups ce qui est absolument insupportable", a-t-elle déclaré.

La ministre a également insisté sur la nécessité de faire toute la lumière sur les faits : "Il y aura une enquête qui déterminera exactement les responsabilités de ceux qui ont roué ce jeune homme de coups et qui devront en répondre, et qui seront sanctionnés et lourdement condamnés."

Une enquête pour "violences aggravées" a été ouverte. À ce stade, le ou les auteurs de l’agression ne sont pas identifiés.

Une "volonté d'infuser les cerveaux"

Au-delà de la condamnation des violences, la ministre a pointé du doigt le climat politique entourant les événements. "Je serais curieuse de savoir ce qui s’est dit dans cette conférence, notamment lors d’une journée où on commémorait les 20 ans de l’assassinat d’Ilan Halimi", a-t-elle affirmé, évoquant un contexte "de recrudescence de l’antisémitisme où personne ne peut ignorer aujourd’hui le rôle joué par la France insoumise dans le réenracinement de l’antisémitisme."

Aurore Bergé a également dénoncé "cette volonté de La France insoumise d’infuser dans les cerveaux les plus jeunes de faire la tournée des universités, des facs, des grandes écoles."

À droite et au sein de la majorité, plusieurs responsables politiques ont mis en cause l’extrême gauche. De son côté, La France insoumise a condamné "toute violence physique" et réfuté toute implication dans l’agression.

L’enquête devra désormais établir précisément les circonstances des faits et identifier les responsables.