Lyon : il vole un portefeuille… sans voir que la police l’observe

Ce mercredi 11 février, vers 15h30, boulevard de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon, un vol à la tire a tourné court.

 

Un homme de 47 ans, sans domicile fixe, a été interpellé par des policiers alors qu’il venait de subtiliser un portefeuille dans le sac à main d’une passante. Les fonctionnaires, en surveillance dans le secteur, ont assisté à la scène.

Tentative de retrait au distributeur 

Après le vol, le suspect a tenté d’utiliser la carte bancaire dérobée pour effectuer un retrait d’argent à un distributeur automatique. Il a finalement été arrêté peu après les faits. 

Lors de son interpellation, les policiers ont découvert sur lui un couteau ainsi qu’une autre carte bancaire. Le nom figurant sur cette seconde carte avait été effacé. Les investigations ont établi qu’elle avait été volée deux jours auparavant, précise le Progrès.

Placée en garde à vue, la personne mise en cause a reconnu les faits. Elle devait être déférée ce vendredi devant le parquet de Lyon en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Tags :

pickpocket

