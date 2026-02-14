Lyon : il vole un portefeuille… sans voir que la police l’observe

Un homme de 47 ans, sans domicile fixe, a été interpellé par des policiers alors qu’il venait de subtiliser un portefeuille dans le sac à main d’une passante. Les fonctionnaires, en surveillance dans le secteur, ont assisté à la scène.

Tentative de retrait au distributeur

Après le vol, le suspect a tenté d’utiliser la carte bancaire dérobée pour effectuer un retrait d’argent à un distributeur automatique. Il a finalement été arrêté peu après les faits.

Lors de son interpellation, les policiers ont découvert sur lui un couteau ainsi qu’une autre carte bancaire. Le nom figurant sur cette seconde carte avait été effacé. Les investigations ont établi qu’elle avait été volée deux jours auparavant, précise le Progrès.