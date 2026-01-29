Economie

Le nombre de demandeurs d’emploi en hausse en Auvergne-Rhône-Alpes fin 2025

La situation de l’emploi s’est dégradée en Auvergne-Rhône-Alpes à la fin de l’année 2025.

Au quatrième trimestre, près de 638 000 personnes sont inscrites à France Travail selon les chiffres communiqués ce jeudi par la Préfecture. Cela représente une augmentation de 1,3 % sur un trimestre, après correction des variations saisonnières, une progression légèrement supérieure à la moyenne nationale.

Sur un an, la hausse atteint 4,5 %. Une évolution qui s’explique en partie par la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi (LPE), entrée en vigueur en 2025, qui élargit le champ des personnes tenues de s’inscrire à France Travail, notamment les bénéficiaires du RSA et les jeunes engagés dans un parcours d’insertion.

Dans le Rhône, au quatrième trimestre 2025, 181 310 personnes sont inscrites à France Travail. À cela s’ajoutent 5 521 personnes en parcours social et 22 746 en attente d’orientation.

