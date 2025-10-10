Culture

Auvergne-Rhône-Alpes : une société de spectacle fait faillite, "500 000 euros d’argent public envolés" dénonce la gauche

Auvergne-Rhône-Alpes : une société de spectacle fait faillite, "500 000 euros d’argent public envolés" dénonce la gauche
Auvergne-Rhône-Alpes : une société de spectacle fait faillite, "500 000 euros d’argent public envolés" dénonce la gauche - DR

Le groupe socialiste, écologiste et démocrate alerte la Région après la faillite de la société produisant le spectacle Raconte-moi la France.

Cette société, qui devrait produire un spectacle financé à hauteur de 505 279 euros par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a été placée en redressement judiciaire début septembre comme révélé par Rue89Lyon.

"Ce spectacle devait retracer 3 000 ans d’histoire de France en deux heures et s’adresser prioritairement aux jeunes de la région. Dans le cadre du partenariat conclu, la Région s’était engagée à subventionner le projet en contrepartie d’images promotionnelles et de la tenue de plusieurs représentations à Clermont-Ferrand et à Lyon", rappelle le groupe socialiste, écologiste et démocrate de la Région.

Or, la tournée a viré au fiasco et les représentations lyonnaises ont été annulées.

"Dans ce contexte, et alors même que de nombreuses structures culturelles locales voient leurs subventions réduites ou supprimées, il serait incompréhensible que la Région ne cherche pas à recouvrer les fonds versés sans contrepartie réelle. La somme de 505 279 euros représente un montant conséquent, qui pourrait utilement être réaffecté à des acteurs culturels régionaux dont les subventions ont baissé ces dernières années", explique l’opposition qui demande à la Région se saisir le tribunal de commerce de Versailles pour obtenir le remboursement intégral de la subvention versée à la société Raconte-moi la France.

"Il en va non seulement de la bonne gestion des deniers publics, mais également de la crédibilité de la politique culturelle régionale, qui ne saurait s’accommoder d’une telle défaillance", est-il écrit en conclusion d’un communiqué.

Tags :

Raconte-moi la France

Auvergne-Rhône-Alpes

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
oulah le 10/10/2025 à 19:49

ça fait cher la desinformation

Signaler Répondre
avatar
pichachou le 10/10/2025 à 19:37
J6 a écrit le 10/10/2025 à 19h12

Exactement 🇨🇵 merci pour votre bon sens

C'est totalement entièrement véridique. Je suis soulagé que la vérité pure surgisse enfin du néant.

Signaler Répondre
avatar
GAD le 10/10/2025 à 19:33
J6 a écrit le 10/10/2025 à 19h12

Exactement 🇨🇵 merci pour votre bon sens

Sans oublier l'affaire d’ERAI (Entreprise Rhône-Alpes International) de la mandature précédente - Jean Jacques Queyranne - où , suite à la liquidation judiciaire , la Région a été condamnée à verser 10,4 millions d’euros en comblement du passif .
Le Tribunal ayant relevé « la particulière gravité de l’implication » de la Région, dirigeant de fait l’association et parlant de « faute de gestion » .

Signaler Répondre
avatar
J6 le 10/10/2025 à 19:12
Anti-France a écrit le 10/10/2025 à 18h31

La gauche qui s'émeut de la (mauvaise) utilisation de l'argent public...hallucinant.
La réalité, c'est que ce spectacle "de droite", voir "facho", puisqu'il parle de l'Histoire de France, n'est évidemment pas du goût de la gauche.
Par contre la galaxie d'associations et spectacles "conformes", qui crament des millions de subventions, ils en parlent pas.

Exactement 🇨🇵 merci pour votre bon sens

Signaler Répondre
avatar
Rappel!!!!!!! le 10/10/2025 à 18:51

Quand on vous disait que Wauquier est un homme politique incapable (un de plus!).

Signaler Répondre
avatar
après tout le 10/10/2025 à 18:41

Un peu plus ou un peu moins au point ou nous en sommes plus de 3000 milliard de dette !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 10/10/2025 à 18:37

C'est toujours 3x moins cher que l'étendage à linge place Bellecour, çà c'est beaucoup de pognon foutu en l'air.
Qu'ils balaient devant leur porte les gauchistes avant de l'ouvrir...

Signaler Répondre
avatar
Sarkozy le multidélinquant le 10/10/2025 à 18:34

Wauquiez REND L'ARGENT

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 10/10/2025 à 18:34

Mort de rire , Au moins le projet artistique avait un but éducatif comparé à l'étendage militantisme au cout de 1,6 millions de la place Bellecour dîtes Mochecour à l'image de machecroute décapitée à la tête suspendue à un chariot élévateur.
https://www.lyonmag.com/article/136902/festival-entre-rhone-et-saone-a-lyon-pourquoi-la-machecroute-est-elle-decapitee/50
Remboursez, Remboursez, Remboursez, Remboursez, Remboursez, Remboursez, Remboursez,

Signaler Répondre
avatar
Anti-France le 10/10/2025 à 18:31

La gauche qui s'émeut de la (mauvaise) utilisation de l'argent public...hallucinant.
La réalité, c'est que ce spectacle "de droite", voir "facho", puisqu'il parle de l'Histoire de France, n'est évidemment pas du goût de la gauche.
Par contre la galaxie d'associations et spectacles "conformes", qui crament des millions de subventions, ils en parlent pas.

Signaler Répondre
avatar
Merci lolo le 10/10/2025 à 18:27

La région la mieux gérée

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.