Auvergne-Rhône-Alpes : une société de spectacle fait faillite, "500 000 euros d’argent public envolés" dénonce la gauche

Cette société, qui devrait produire un spectacle financé à hauteur de 505 279 euros par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a été placée en redressement judiciaire début septembre comme révélé par Rue89Lyon.
"Ce spectacle devait retracer 3 000 ans d’histoire de France en deux heures et s’adresser prioritairement aux jeunes de la région. Dans le cadre du partenariat conclu, la Région s’était engagée à subventionner le projet en contrepartie d’images promotionnelles et de la tenue de plusieurs représentations à Clermont-Ferrand et à Lyon", rappelle le groupe socialiste, écologiste et démocrate de la Région.
Or, la tournée a viré au fiasco et les représentations lyonnaises ont été annulées.
"Dans ce contexte, et alors même que de nombreuses structures culturelles locales voient leurs subventions réduites ou supprimées, il serait incompréhensible que la Région ne cherche pas à recouvrer les fonds versés sans contrepartie réelle. La somme de 505 279 euros représente un montant conséquent, qui pourrait utilement être réaffecté à des acteurs culturels régionaux dont les subventions ont baissé ces dernières années", explique l’opposition qui demande à la Région se saisir le tribunal de commerce de Versailles pour obtenir le remboursement intégral de la subvention versée à la société Raconte-moi la France.
"Il en va non seulement de la bonne gestion des deniers publics, mais également de la crédibilité de la politique culturelle régionale, qui ne saurait s’accommoder d’une telle défaillance", est-il écrit en conclusion d’un communiqué.
Sans oublier l'affaire d’ERAI (Entreprise Rhône-Alpes International) de la mandature précédente - Jean Jacques Queyranne - où , suite à la liquidation judiciaire , la Région a été condamnée à verser 10,4 millions d’euros en comblement du passif .Signaler Répondre
Le Tribunal ayant relevé « la particulière gravité de l’implication » de la Région, dirigeant de fait l’association et parlant de « faute de gestion » .
Quand on vous disait que Wauquier est un homme politique incapable (un de plus!).Signaler Répondre
Un peu plus ou un peu moins au point ou nous en sommes plus de 3000 milliard de dette !Signaler Répondre
C'est toujours 3x moins cher que l'étendage à linge place Bellecour, çà c'est beaucoup de pognon foutu en l'air.Signaler Répondre
Qu'ils balaient devant leur porte les gauchistes avant de l'ouvrir...
Mort de rire , Au moins le projet artistique avait un but éducatif comparé à l'étendage militantisme au cout de 1,6 millions de la place Bellecour dîtes Mochecour à l'image de machecroute décapitée à la tête suspendue à un chariot élévateur.Signaler Répondre
La gauche qui s'émeut de la (mauvaise) utilisation de l'argent public...hallucinant.Signaler Répondre
La réalité, c'est que ce spectacle "de droite", voir "facho", puisqu'il parle de l'Histoire de France, n'est évidemment pas du goût de la gauche.
Par contre la galaxie d'associations et spectacles "conformes", qui crament des millions de subventions, ils en parlent pas.
