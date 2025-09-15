Environnement

Auvergne-Rhône-Alpes : les personnes qui habitent près des vignes sont plus exposées que les autres aux pesticides

Auvergne-Rhône-Alpes : les personnes qui habitent près des vignes sont plus exposées que les autres aux pesticides
Auvergne-Rhône-Alpes : les personnes qui habitent près des vignes sont plus exposées que les autres aux pesticides - Lyon Mag

Les Français qui habitent près des vignes sont plus exposés que les autres aux pesticides, selon une étude publiée ce lundi par l’Anses et Santé Publique France.

Cette étude a été menée entre 2021 et 2022 dans 256 zones viticoles, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et alors que les vignes font partie des cultures les plus traitées dans l’Hexagone.

Des échantillons d’urines, de cheveux, de poussières et de légumes du potager ont été analysés, ainsi que l’air intérieur des habitations et l’air ambiant.

Dans tous les types d’échantillons étudiés, "l’exposition aux pesticides est globalement plus importante pour les personnes vivant à proximité des vignes que pour celles vivant loin de toute culture", note l'enquête. Cette exposition augmente de 15 à 45% dans les échantillons récoltés près des zones viticoles par rapport à ceux récoltés loin de toute culture. 

"Cette exposition plus importante est due au transfert l'environnement des substances appliquées sur les vignes", est-il indiqué.

Tags :

Pesticides

Auvergne-Rhône-Alpes

vignes

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
123456 le 15/09/2025 à 20:11

A priori, plus de cancers à proximité des vignobles.

Signaler Répondre
avatar
Schuss69 le 15/09/2025 à 19:02

J'aime bien le titre de votre article. Monsieur de Lapalisse n'aurait pas fait mieux.

Signaler Répondre
avatar
On s'en fout le 15/09/2025 à 18:55

Leur gasoil pollue nos centre ville, j'espère qu'ils n'auront pas le culot de se plaindre.

Signaler Répondre
avatar
ironie le 15/09/2025 à 18:46

on risque moins les coups de couteaux

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 15/09/2025 à 18:14

Et l'eau ça mouille ;-)
Comme ceux qui habitent près des champs.
Comme ceux qui habitent près d'Arkema pour les PFAS.
Comme les nuisances pour ceux qui habitent près d'un point de deal.
Etc...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.