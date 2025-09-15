Auvergne-Rhône-Alpes : les personnes qui habitent près des vignes sont plus exposées que les autres aux pesticides

Cette étude a été menée entre 2021 et 2022 dans 256 zones viticoles, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et alors que les vignes font partie des cultures les plus traitées dans l’Hexagone.

Des échantillons d’urines, de cheveux, de poussières et de légumes du potager ont été analysés, ainsi que l’air intérieur des habitations et l’air ambiant.

Dans tous les types d’échantillons étudiés, "l’exposition aux pesticides est globalement plus importante pour les personnes vivant à proximité des vignes que pour celles vivant loin de toute culture", note l'enquête. Cette exposition augmente de 15 à 45% dans les échantillons récoltés près des zones viticoles par rapport à ceux récoltés loin de toute culture.

"Cette exposition plus importante est due au transfert l'environnement des substances appliquées sur les vignes", est-il indiqué.