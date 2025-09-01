Loto du patrimoine 2025 : quels sites sélectionnés en Auvergne-Rhône-Alpes ?

L’annonce des lauréats a été faite ce lundi par la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern.

Ce sont en tout 102 sites départementaux de métropole et d’outre-mer qui ont été sélectionnés afin de bénéficier du Loto du patrimoine. "Ils bénéficieront du soutien financier de la huitième édition de l’offre de jeux Mission Patrimoine qui est lancée ce jour", précise la Fondation du Patrimoine.

En Auvergne-Rhône-Alpes, douze sites ont été dévoilés. Dans le Rhône, les petites serres du Parc de la Tête d’Or de Lyon sont les lauréates de cette édition 2025. Pas vraiment une surprise puisque le projet de restauration des "petites serres" du Parc de la Tête d’Or avait été lancé en juin dernier par la municipalité lyonnaise et la Fondation du Patrimoine.

Parmi les autres projets sélectionnés dans la région, on retrouve la Maison Sise face à la Porte d’En-Haut à Pérouges dans l’Ain, la Tournerie Chardon à Saint-Pierre-d’Entremont en Isère ou encore le Château des Cornes d’Urfé à Champoly dans la Loire.