Le chômage en hausse de 1,2% en Auvergne-Rhône-Alpes au 3e trimestre 2025

Le taux de chômage progresse dans la région.

Le nombre d’inscrits à France Travail a augmenté de 1,2% au troisième trimestre 2025, sur trois mois. Ce sont en tout 629 900 demandeurs d’emploi qui ont été comptabilisés, selon les données relayées ce mercredi par la préfecture.

"Sur un an, l’augmentation est de 5% (5,3 % en France), une hausse due notamment due aux effets de la loi sur la plein emploi (LPE) qui amène de nouveaux publics à s’inscrire à France Travail", précise les autorités. Pour rappel, cette LPE instaure une obligation d’inscription pour les bénéficiaires du RSA et pour les jeunes en parcours d’insertion. 

"Toutefois, la LPE n’explique pas à elle seule la hausse du nombre d’inscrits à France Travail : à champ comparable, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C s’accroît de 3,1 % sur un an (4,0 % en France). Cela explique en particulier la hausse du nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans (+ 20% en un an)", analyse France Travail.

A noter que dans le Rhône, le nombre de personnes inscrites à France Travail est évalué à 180 000.

oui mais le 29/10/2025 à 18:04

Si on prend tous ceux qui ont été radiés et ceux qui ne sont pas inscrits on double les chiffres du chômage

