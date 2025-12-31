L’épidémie de grippe toujours active en Auvergne-Rhône-Alpes

Un nouveau bulletin a été publié ce mercredi par Santé Publique France.
Le taux d’incidence a légèrement reculé pour atteindre la semaine de Noël les 203 cas pour 100 000 habitants. Malgré tout, le nombre de passage aux urgences a progressé de 27%, "pour une part d’activité de 4,7 %, comparable au premier pic de la saison précédente".
Les prises en charge nécessitant une hospitalisation augmentent de 6 %, le niveau d’intensité lié à la part de la grippe étant désormais élevé.
Exact, pendant le coronavirus, la grippe avait disparu des radars et celui qui l’a dénoncé est le professeur marseillais Didier Raoult qui était contre les loobies pharmaceutiques qui ont elle inventé un vaccin contre le Covid . Alors que les vaccins, comme le le disait mon médecin mettent des dixaines d’Années pour arriver sur le marché de la vaccination . Le vaccin Pziffer des laboratoires américains pharmaciens était coté en bourse à 250/100 avant sa mise service , business et pognon 💰 avant tout .Signaler Répondre
Ont vie dans l’erreur et le mensonge mais les gens peu à peu s’y habitue, perso je ne regarde PLUS les JT télévisée de désinformation et je m’en porte à MERVEILLE…
Bonne année à Tous , même aux malveillants à qui appartient cette terre , si l’enfer existe il est BIEN sur Terre .
Tiens c'est bizarre pendant le covid, pas de grippe! respectez les gestes barrières !!!!Signaler Répondre
vous nous emmerdé avec vos virus laissez le monde tranquille 😡🤮Signaler Répondre
lair est tellement plus pur que les microbes reviennentSignaler Répondre