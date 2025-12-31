L’épidémie de grippe toujours active en Auvergne-Rhône-Alpes

Un nouveau bulletin a été publié ce mercredi par Santé Publique France.

Le taux d’incidence a légèrement reculé pour atteindre la semaine de Noël les 203 cas pour 100 000 habitants. Malgré tout, le nombre de passage aux urgences a progressé de 27%, "pour une part d’activité de 4,7 %, comparable au premier pic de la saison précédente".

Les prises en charge nécessitant une hospitalisation augmentent de 6 %, le niveau d’intensité lié à la part de la grippe étant désormais élevé.