Santé

L’épidémie de grippe toujours active en Auvergne-Rhône-Alpes

L’épidémie de grippe est toujours aussi active en Auvergne-Rhône-Alpes.

Un nouveau bulletin a été publié ce mercredi par Santé Publique France. 

Le taux d’incidence a légèrement reculé pour atteindre la semaine de Noël les 203 cas pour 100 000 habitants. Malgré tout, le nombre de passage aux urgences a progressé de 27%, "pour une part d’activité de 4,7 %, comparable au premier pic de la saison précédente".

Les prises en charge nécessitant une hospitalisation augmentent de 6 %, le niveau d’intensité lié à la part de la grippe étant désormais élevé.

Tags :

grippe

épidémie

Auvergne-Rhône-Alpes

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Bienvenue au royaume des mensonges. le 31/12/2025 à 17:14
responsablesssss a écrit le 31/12/2025 à 16h48

Tiens c'est bizarre pendant le covid, pas de grippe! respectez les gestes barrières !!!!

Exact, pendant le coronavirus, la grippe avait disparu des radars et celui qui l’a dénoncé est le professeur marseillais Didier Raoult qui était contre les loobies pharmaceutiques qui ont elle inventé un vaccin contre le Covid . Alors que les vaccins, comme le le disait mon médecin mettent des dixaines d’Années pour arriver sur le marché de la vaccination . Le vaccin Pziffer des laboratoires américains pharmaciens était coté en bourse à 250/100 avant sa mise service , business et pognon 💰 avant tout .
Ont vie dans l’erreur et le mensonge mais les gens peu à peu s’y habitue, perso je ne regarde PLUS les JT télévisée de désinformation et je m’en porte à MERVEILLE…
Bonne année à Tous , même aux malveillants à qui appartient cette terre , si l’enfer existe il est BIEN sur Terre .

avatar
responsablesssss le 31/12/2025 à 16:48

Tiens c'est bizarre pendant le covid, pas de grippe! respectez les gestes barrières !!!!

avatar
pasquoil le 31/12/2025 à 16:48

vous nous emmerdé avec vos virus laissez le monde tranquille 😡🤮

avatar
GDoucay le 31/12/2025 à 16:16

lair est tellement plus pur que les microbes reviennent

