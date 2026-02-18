Politique

Lynchage de Quentin : "Je suis la cible de menaces de mort et de viol constantes, d'insultes racistes et sexistes" dénonce Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI)

Ce mercredi 18 février, une alerte à la bombe a entraîné l'évacuation du siège de la France Insoumise à Paris. "Un nouveau seuil a été franchi" fustige Anaïs Belouassa-Cherifi, qui révèle être "la cible de menaces de mort et de viol".

Son soutien affirmé à la Jeune Garde face à sa dissolution a fait d'elle une cible. Sur ses réseaux sociaux ce mercredi, Anaïs Belouassa-Cherifi révèle recevoir des "menaces de mort et de viol constantes, d'insultes racistes et sexistes" depuis la mort de Quentin Deranque à Lyon.

La députée et candidate LFI aux municipales lyonnaises estime que "des partisans d’extrême droite jusqu’au Premier ministre, en passant par Hollande et Darmanin : tous nourrissent ce climat dangereux et portent une lourde responsabilité sur le déferlement de violence dont nous sommes l'objet".

Une prise de parole qui fait suite à l'évacuation dans la matinée du siège de la France Insoumise à Paris suite à une alerte à la bombe. Aux yeux d'Anaïs Belouassa-Cherifi, "un nouveau seuil a été franchi".

La candidate insoumise compte porter plainte pour chaque menace qu'elle reçoit.

Anaïs Belouassa-Cherifi

Lynchage de Quentin

Laisser un commentaire
avatar
Stalino le 18/02/2026 à 15:27
Ou va mon pays a écrit le 18/02/2026 à 14h35

Franchement, je n’ai vu passer aucun article ou annonce sur un éventuel renforcement de la sécurité des mosquées à Lyon par la préfecture ou le ministère de l’Intérieur.
Le Ramadan a commencé aujourd’hui et comme chaque année, les mosquées à lyon sont très fréquentées tous les jours. Du coup je m’inquiète pour la sécurité de nos amis les musulmans surtout quand on voit certains messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Onlit des propos venant de l’extrême droite qui parlent de “guerre civile” raciste et suprémaciste. Certains disent même qu’ils s’entraînent à la lutte armée, avec des intentions qui semblent assumées de vengeance pour la mort de Quentin
Honnêtement ça fait peur et ça soulève pas mal d’inquiétudes

Mais qui a tué Quentin ? L'ED ??? Faut pas trop abuser de procduits.

Signaler Répondre
avatar
Comme tout le monde le 18/02/2026 à 15:23

Toutes les personnes exposées publiquement font l’objet d’insultes et de menaces. Nous sommes malheureusement dans un pays où la violence est généralisée. Cette dame est une victime parmi tant d’autres et la couleur politique n’est pas un critère. Il faut condamner avec force les responsables politiques qui ont un discours ambigu sur l’usage légitime de la violence.

Signaler Répondre
avatar
Petite Ortie le 18/02/2026 à 15:17
Ou va mon pays a écrit le 18/02/2026 à 14h35

Franchement, je n’ai vu passer aucun article ou annonce sur un éventuel renforcement de la sécurité des mosquées à Lyon par la préfecture ou le ministère de l’Intérieur.
Le Ramadan a commencé aujourd’hui et comme chaque année, les mosquées à lyon sont très fréquentées tous les jours. Du coup je m’inquiète pour la sécurité de nos amis les musulmans surtout quand on voit certains messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Onlit des propos venant de l’extrême droite qui parlent de “guerre civile” raciste et suprémaciste. Certains disent même qu’ils s’entraînent à la lutte armée, avec des intentions qui semblent assumées de vengeance pour la mort de Quentin
Honnêtement ça fait peur et ça soulève pas mal d’inquiétudes

T'inquiète pas pour tes amis, ils n'ont que faire de toi.

Signaler Répondre
avatar
ouf! le 18/02/2026 à 15:17

Vous gagneriez en dignité à dénoncer toutes les violences dont celle qui a enlevé une vie récemment.

Signaler Répondre
avatar
Heu ... le 18/02/2026 à 15:15
Touc a écrit le 18/02/2026 à 14h18

Toutes insultes légitimées et décomplexées par Aulas et sa bande de masculinistes qui trouvent que la France était mieux avant. C’est que, désormais, ceux-là ne voient plus l’actualité que par le prisme d’une presse bolloréenne, filtre dont ils ne sont même pas conscients. Ils vivent dans la matrice. Heureusement, ce vieux programme, la matrice, se meurt. Les vieux (enfants) rois se meurent. Mais, dans un dernier soubresaut, dans une dernière pulsion de vie qui les empêche de voir leur fin prochaine, ils se radicalisent et radicalisent l’ensemble de la société, tout en reprochant aux autres de se radicaliser. Réformer l’idée même de retraite permettrait sans doute d’éviter que les populations végètent ainsi sur les réseaux et devant la télé, n’ayant rien de mieux à faire pour combler leur vide existentiel, pour se construire un écran à leur inéluctable : ils vont mourir, et leur vieux monde post-colonial, post-vérité et néo-capitaliste avec eux. Le baby-boom et son héritage idéologique est le cancer du début du XXI siècle. Vous savez, ceux qui ne s’indignaient même pas quand ils entendaient Mazneff et Cohn-Bendit dire qu’ils aimaient être déshabillés par des fillettes ? Ceux qui dénonçaient ces « filles qui couchaient pour réussir », dans le show-biz et les arts, pour couvrir leurs mâles idoles ?

OMG !!!

C'est donc pas une blague, il y a des gens qui sont persuadés de ce que vous écrivez ;-) ?!!!

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 18/02/2026 à 14:53
Ou va mon pays a écrit le 18/02/2026 à 14h35

Franchement, je n’ai vu passer aucun article ou annonce sur un éventuel renforcement de la sécurité des mosquées à Lyon par la préfecture ou le ministère de l’Intérieur.
Le Ramadan a commencé aujourd’hui et comme chaque année, les mosquées à lyon sont très fréquentées tous les jours. Du coup je m’inquiète pour la sécurité de nos amis les musulmans surtout quand on voit certains messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Onlit des propos venant de l’extrême droite qui parlent de “guerre civile” raciste et suprémaciste. Certains disent même qu’ils s’entraînent à la lutte armée, avec des intentions qui semblent assumées de vengeance pour la mort de Quentin
Honnêtement ça fait peur et ça soulève pas mal d’inquiétudes

Et les églises elles sont surveillées ? Selon vous, il y aurait une hiérarchie des lieux de culte a surveiller ?

Signaler Répondre
avatar
Rien compris le 18/02/2026 à 14:38
Touc a écrit le 18/02/2026 à 14h18

Toutes insultes légitimées et décomplexées par Aulas et sa bande de masculinistes qui trouvent que la France était mieux avant. C’est que, désormais, ceux-là ne voient plus l’actualité que par le prisme d’une presse bolloréenne, filtre dont ils ne sont même pas conscients. Ils vivent dans la matrice. Heureusement, ce vieux programme, la matrice, se meurt. Les vieux (enfants) rois se meurent. Mais, dans un dernier soubresaut, dans une dernière pulsion de vie qui les empêche de voir leur fin prochaine, ils se radicalisent et radicalisent l’ensemble de la société, tout en reprochant aux autres de se radicaliser. Réformer l’idée même de retraite permettrait sans doute d’éviter que les populations végètent ainsi sur les réseaux et devant la télé, n’ayant rien de mieux à faire pour combler leur vide existentiel, pour se construire un écran à leur inéluctable : ils vont mourir, et leur vieux monde post-colonial, post-vérité et néo-capitaliste avec eux. Le baby-boom et son héritage idéologique est le cancer du début du XXI siècle. Vous savez, ceux qui ne s’indignaient même pas quand ils entendaient Mazneff et Cohn-Bendit dire qu’ils aimaient être déshabillés par des fillettes ? Ceux qui dénonçaient ces « filles qui couchaient pour réussir », dans le show-biz et les arts, pour couvrir leurs mâles idoles ?

En résumé ça veut dire quoi ???

Signaler Répondre
avatar
Ou va mon pays le 18/02/2026 à 14:35

Franchement, je n’ai vu passer aucun article ou annonce sur un éventuel renforcement de la sécurité des mosquées à Lyon par la préfecture ou le ministère de l’Intérieur.
Le Ramadan a commencé aujourd’hui et comme chaque année, les mosquées à lyon sont très fréquentées tous les jours. Du coup je m’inquiète pour la sécurité de nos amis les musulmans surtout quand on voit certains messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Onlit des propos venant de l’extrême droite qui parlent de “guerre civile” raciste et suprémaciste. Certains disent même qu’ils s’entraînent à la lutte armée, avec des intentions qui semblent assumées de vengeance pour la mort de Quentin
Honnêtement ça fait peur et ça soulève pas mal d’inquiétudes

Signaler Répondre
avatar
RN69 le 18/02/2026 à 14:35

Surtout qu’elle n’appelle pas la police qui tue !

Signaler Répondre
avatar
extrême fascisme de gauche le 18/02/2026 à 14:26

Anaïs découvre le nouveau monde de ses collègues d'extrême gauche !

Signaler Répondre
avatar
alec69 le 18/02/2026 à 14:23
Cacher la vérité a écrit le 18/02/2026 à 12h51

Un seuil est franchi. Le siège de la France insoumise a été victime ce matin d’une alerte à la bombe. Les salariés et militants ont été évacués et sont en sécurité.

Voilà où conduisent les manoeuvres et les propos abjects des Darmanin, Lecornu, Le Pen, Bardella, Wauquiez, Hollande, et Retailleau zemmour.

Certains, soit disant « du centre » ou « de gauche » reprennent dangereusement le narratif de l’extrême-droite.
Les médias sont en roue libre invités des fachos sur les plateaux tranquillement


Leur responsabilité dans ce déchaînement de menaces, de calomnies et de violences contre la France insoumise est immense.

Jusqu’où iront ces irresponsables ?

Et si c'est un acte volontaire dans le but de retourner la situation ? Tout est possible
Jouer les victimes

Signaler Répondre
avatar
Touc le 18/02/2026 à 14:18

Toutes insultes légitimées et décomplexées par Aulas et sa bande de masculinistes qui trouvent que la France était mieux avant. C’est que, désormais, ceux-là ne voient plus l’actualité que par le prisme d’une presse bolloréenne, filtre dont ils ne sont même pas conscients. Ils vivent dans la matrice. Heureusement, ce vieux programme, la matrice, se meurt. Les vieux (enfants) rois se meurent. Mais, dans un dernier soubresaut, dans une dernière pulsion de vie qui les empêche de voir leur fin prochaine, ils se radicalisent et radicalisent l’ensemble de la société, tout en reprochant aux autres de se radicaliser. Réformer l’idée même de retraite permettrait sans doute d’éviter que les populations végètent ainsi sur les réseaux et devant la télé, n’ayant rien de mieux à faire pour combler leur vide existentiel, pour se construire un écran à leur inéluctable : ils vont mourir, et leur vieux monde post-colonial, post-vérité et néo-capitaliste avec eux. Le baby-boom et son héritage idéologique est le cancer du début du XXI siècle. Vous savez, ceux qui ne s’indignaient même pas quand ils entendaient Mazneff et Cohn-Bendit dire qu’ils aimaient être déshabillés par des fillettes ? Ceux qui dénonçaient ces « filles qui couchaient pour réussir », dans le show-biz et les arts, pour couvrir leurs mâles idoles ?

Signaler Répondre
avatar
La stratégie du mensonge le 18/02/2026 à 14:16
Cacher la vérité a écrit le 18/02/2026 à 12h51

Un seuil est franchi. Le siège de la France insoumise a été victime ce matin d’une alerte à la bombe. Les salariés et militants ont été évacués et sont en sécurité.

Voilà où conduisent les manoeuvres et les propos abjects des Darmanin, Lecornu, Le Pen, Bardella, Wauquiez, Hollande, et Retailleau zemmour.

Certains, soit disant « du centre » ou « de gauche » reprennent dangereusement le narratif de l’extrême-droite.
Les médias sont en roue libre invités des fachos sur les plateaux tranquillement


Leur responsabilité dans ce déchaînement de menaces, de calomnies et de violences contre la France insoumise est immense.

Jusqu’où iront ces irresponsables ?

LFI est trempée jusqu’au cou dans l’assassinat de Quentin. Il faut faire oublier cette mort en se victimisant et tous les arguments sont bons y compris le mensonge et la manipulation. La France découvre la réalité : la violence des propos de Mélenchon tue.

Signaler Répondre
avatar
çà ressemble le 18/02/2026 à 14:16
La marmotte, le chocolat, le papier d'alu a écrit le 18/02/2026 à 13h07

Elle peut diffuser les sources en question?

Parce que sans sources ce ne sont que des paroles pas des preuves.

Quand à l'alerte à la bombe qu'est ce qui nous prouve que ce n'est pas une initative de LFI pour inverser la tendance et se victimiser?

Une enquête est ouverte?

bougrement à un leurre ,un contrefeu ...ou meme un faux attentat de l observatoire?

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 18/02/2026 à 14:14

La bombe a t'elle été retrouvée ? Qui a passé l'appel téléphonique pour prévenir ? Est-ce un coup monté pat LFI pour se faire plaindre et passer pour victime ? Avec ces lascars tout est possible ! Attendons la suite si enquête il y a .

Signaler Répondre
avatar
exactement le 18/02/2026 à 14:13
Th20 a écrit le 18/02/2026 à 14h05

Une fausse alerte à la bombe … vous appelez ça une alerte ! Arrêtez de dramatiser tout et assumez vos erreurs !

parait qu y zont trouvé des petards non fumes dans les tiroirs!

Signaler Répondre
avatar
Th20 le 18/02/2026 à 14:05
Cacher la vérité a écrit le 18/02/2026 à 12h51

Un seuil est franchi. Le siège de la France insoumise a été victime ce matin d’une alerte à la bombe. Les salariés et militants ont été évacués et sont en sécurité.

Voilà où conduisent les manoeuvres et les propos abjects des Darmanin, Lecornu, Le Pen, Bardella, Wauquiez, Hollande, et Retailleau zemmour.

Certains, soit disant « du centre » ou « de gauche » reprennent dangereusement le narratif de l’extrême-droite.
Les médias sont en roue libre invités des fachos sur les plateaux tranquillement


Leur responsabilité dans ce déchaînement de menaces, de calomnies et de violences contre la France insoumise est immense.

Jusqu’où iront ces irresponsables ?

Une fausse alerte à la bombe … vous appelez ça une alerte ! Arrêtez de dramatiser tout et assumez vos erreurs !

Signaler Répondre
avatar
MEXX1999 le 18/02/2026 à 14:03
Chris6969699 a écrit le 18/02/2026 à 13h51

Demandera t elle la protection d'une police qui tue partout ?

Chez LFI ils ont leur police politique avec la Jeune Garde.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 18/02/2026 à 14:00
Populisme et totalitarisme, bref vous me suivez.. a écrit le 18/02/2026 à 13h05

Je pense qu'il faut désarmer la police.

Les seuls policiers armés doivent être ceux qui assurent la protection des membres de LFI...

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 18/02/2026 à 13:55
Cacher la vérité a écrit le 18/02/2026 à 12h51

Un seuil est franchi. Le siège de la France insoumise a été victime ce matin d’une alerte à la bombe. Les salariés et militants ont été évacués et sont en sécurité.

Voilà où conduisent les manoeuvres et les propos abjects des Darmanin, Lecornu, Le Pen, Bardella, Wauquiez, Hollande, et Retailleau zemmour.

Certains, soit disant « du centre » ou « de gauche » reprennent dangereusement le narratif de l’extrême-droite.
Les médias sont en roue libre invités des fachos sur les plateaux tranquillement


Leur responsabilité dans ce déchaînement de menaces, de calomnies et de violences contre la France insoumise est immense.

Jusqu’où iront ces irresponsables ?

"Sinon ça va mal finir"... Je crois que cette conclusion vient d'une députée LFI.

Un vieux proverbe français dit "Qui sème le vent récolte la tempête".

Cela se vérifie encore aujourd'hui.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 18/02/2026 à 13:51

Demandera t elle la protection d'une police qui tue partout ?

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 18/02/2026 à 13:49
Cacher la vérité a écrit le 18/02/2026 à 12h51

Un seuil est franchi. Le siège de la France insoumise a été victime ce matin d’une alerte à la bombe. Les salariés et militants ont été évacués et sont en sécurité.

Voilà où conduisent les manoeuvres et les propos abjects des Darmanin, Lecornu, Le Pen, Bardella, Wauquiez, Hollande, et Retailleau zemmour.

Certains, soit disant « du centre » ou « de gauche » reprennent dangereusement le narratif de l’extrême-droite.
Les médias sont en roue libre invités des fachos sur les plateaux tranquillement


Leur responsabilité dans ce déchaînement de menaces, de calomnies et de violences contre la France insoumise est immense.

Jusqu’où iront ces irresponsables ?

Jusqu'à la dissolution de ce groupe politique d'extreme gauchosphere factieux et tueur.
Une autre question ?

Signaler Répondre
avatar
NEXT le 18/02/2026 à 13:45

Comme toutes celles et ceux qui vivent au milieu de tes amis !

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 18/02/2026 à 13:20

Elle ne mérite pas d'être aidée par la police, car elle n'aime pas ce corps d'état .
Qu'elle se démerde toute seule.
Et si elle a les jetons, c'est tant pis pour elle

Signaler Répondre
avatar
Lolto le 18/02/2026 à 13:16

La police tue ! hein !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 18/02/2026 à 13:15

C'est évident que tous les furieux vont se lâcher sur les candidats lfi aux municipales, sauf les pastèques apparemment ils tiennent trop au pouvoir et sont prêts à s'allier avec n'importe qui pour espérer (en vain...) gagner.
Le gros problème dans cette ambiance de m.... c'est que Méchancon ne veut pas changer sa doctrine, la confrontation physique au lieu du débat, soutien à des groupes terroristes, relations louches avec la Russie, ce qui a amené indirectement à ce meutre.
Ça va enterrer lfi et tant mieux, ils n'ont pas leur place dans notre République !

Signaler Répondre
avatar
moi13 le 18/02/2026 à 13:10

où sont les dépôt de plainte si tel était le cas…..?

Signaler Répondre
avatar
La marmotte, le chocolat, le papier d'alu le 18/02/2026 à 13:07

Elle peut diffuser les sources en question?

Parce que sans sources ce ne sont que des paroles pas des preuves.

Quand à l'alerte à la bombe qu'est ce qui nous prouve que ce n'est pas une initative de LFI pour inverser la tendance et se victimiser?

Une enquête est ouverte?

Signaler Répondre
avatar
Populisme et totalitarisme, bref vous me suivez.. le 18/02/2026 à 13:05

Je pense qu'il faut désarmer la police.

Signaler Répondre
avatar
Cacher la vérité le 18/02/2026 à 12:51

Un seuil est franchi. Le siège de la France insoumise a été victime ce matin d’une alerte à la bombe. Les salariés et militants ont été évacués et sont en sécurité.

Voilà où conduisent les manoeuvres et les propos abjects des Darmanin, Lecornu, Le Pen, Bardella, Wauquiez, Hollande, et Retailleau zemmour.

Certains, soit disant « du centre » ou « de gauche » reprennent dangereusement le narratif de l’extrême-droite.
Les médias sont en roue libre invités des fachos sur les plateaux tranquillement


Leur responsabilité dans ce déchaînement de menaces, de calomnies et de violences contre la France insoumise est immense.

Jusqu’où iront ces irresponsables ?

Signaler Répondre
avatar
Hino le 18/02/2026 à 12:48

Inversion accusatoire classique de LFI, qui se laissera encore prendre au piège ?

Signaler Répondre

