Lynchage de Quentin : "Je suis la cible de menaces de mort et de viol constantes, d'insultes racistes et sexistes" dénonce Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI)

Son soutien affirmé à la Jeune Garde face à sa dissolution a fait d'elle une cible. Sur ses réseaux sociaux ce mercredi, Anaïs Belouassa-Cherifi révèle recevoir des "menaces de mort et de viol constantes, d'insultes racistes et sexistes" depuis la mort de Quentin Deranque à Lyon.
La députée et candidate LFI aux municipales lyonnaises estime que "des partisans d’extrême droite jusqu’au Premier ministre, en passant par Hollande et Darmanin : tous nourrissent ce climat dangereux et portent une lourde responsabilité sur le déferlement de violence dont nous sommes l'objet".
Une prise de parole qui fait suite à l'évacuation dans la matinée du siège de la France Insoumise à Paris suite à une alerte à la bombe. Aux yeux d'Anaïs Belouassa-Cherifi, "un nouveau seuil a été franchi".
La candidate insoumise compte porter plainte pour chaque menace qu'elle reçoit.
Une alerte à la bombe est en cours à notre siège national. Un nouveau seuil a été franchi.— Anaïs Belouassa Cherifi (@BelouassaAnais) February 18, 2026
Depuis vendredi, avec de nombreux camarades je suis la cible de menaces de mort et de viol constantes, d'insultes racistes et sexistes.
Des partisans d’extrême droite jusqu’au Premier… https://t.co/FwXPut4YFm
Toutes les personnes exposées publiquement font l’objet d’insultes et de menaces. Nous sommes malheureusement dans un pays où la violence est généralisée. Cette dame est une victime parmi tant d’autres et la couleur politique n’est pas un critère. Il faut condamner avec force les responsables politiques qui ont un discours ambigu sur l’usage légitime de la violence.Signaler Répondre
Vous gagneriez en dignité à dénoncer toutes les violences dont celle qui a enlevé une vie récemment.Signaler Répondre
Et les églises elles sont surveillées ? Selon vous, il y aurait une hiérarchie des lieux de culte a surveiller ?Signaler Répondre
Franchement, je n’ai vu passer aucun article ou annonce sur un éventuel renforcement de la sécurité des mosquées à Lyon par la préfecture ou le ministère de l’Intérieur.Signaler Répondre
Le Ramadan a commencé aujourd’hui et comme chaque année, les mosquées à lyon sont très fréquentées tous les jours. Du coup je m’inquiète pour la sécurité de nos amis les musulmans surtout quand on voit certains messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Onlit des propos venant de l’extrême droite qui parlent de “guerre civile” raciste et suprémaciste. Certains disent même qu’ils s’entraînent à la lutte armée, avec des intentions qui semblent assumées de vengeance pour la mort de Quentin
Honnêtement ça fait peur et ça soulève pas mal d’inquiétudes
Toutes insultes légitimées et décomplexées par Aulas et sa bande de masculinistes qui trouvent que la France était mieux avant. C’est que, désormais, ceux-là ne voient plus l’actualité que par le prisme d’une presse bolloréenne, filtre dont ils ne sont même pas conscients. Ils vivent dans la matrice. Heureusement, ce vieux programme, la matrice, se meurt. Les vieux (enfants) rois se meurent. Mais, dans un dernier soubresaut, dans une dernière pulsion de vie qui les empêche de voir leur fin prochaine, ils se radicalisent et radicalisent l’ensemble de la société, tout en reprochant aux autres de se radicaliser. Réformer l’idée même de retraite permettrait sans doute d’éviter que les populations végètent ainsi sur les réseaux et devant la télé, n’ayant rien de mieux à faire pour combler leur vide existentiel, pour se construire un écran à leur inéluctable : ils vont mourir, et leur vieux monde post-colonial, post-vérité et néo-capitaliste avec eux. Le baby-boom et son héritage idéologique est le cancer du début du XXI siècle. Vous savez, ceux qui ne s’indignaient même pas quand ils entendaient Mazneff et Cohn-Bendit dire qu’ils aimaient être déshabillés par des fillettes ? Ceux qui dénonçaient ces « filles qui couchaient pour réussir », dans le show-biz et les arts, pour couvrir leurs mâles idoles ?Signaler Répondre
LFI est trempée jusqu’au cou dans l’assassinat de Quentin. Il faut faire oublier cette mort en se victimisant et tous les arguments sont bons y compris le mensonge et la manipulation. La France découvre la réalité : la violence des propos de Mélenchon tue.Signaler Répondre
La bombe a t'elle été retrouvée ? Qui a passé l'appel téléphonique pour prévenir ? Est-ce un coup monté pat LFI pour se faire plaindre et passer pour victime ? Avec ces lascars tout est possible ! Attendons la suite si enquête il y a .Signaler Répondre
Une fausse alerte à la bombe … vous appelez ça une alerte ! Arrêtez de dramatiser tout et assumez vos erreurs !Signaler Répondre
Demandera t elle la protection d'une police qui tue partout ?Signaler Répondre
C'est évident que tous les furieux vont se lâcher sur les candidats lfi aux municipales, sauf les pastèques apparemment ils tiennent trop au pouvoir et sont prêts à s'allier avec n'importe qui pour espérer (en vain...) gagner.Signaler Répondre
Le gros problème dans cette ambiance de m.... c'est que Méchancon ne veut pas changer sa doctrine, la confrontation physique au lieu du débat, soutien à des groupes terroristes, relations louches avec la Russie, ce qui a amené indirectement à ce meutre.
Ça va enterrer lfi et tant mieux, ils n'ont pas leur place dans notre République !
Un seuil est franchi. Le siège de la France insoumise a été victime ce matin d’une alerte à la bombe. Les salariés et militants ont été évacués et sont en sécurité.Signaler Répondre
Voilà où conduisent les manoeuvres et les propos abjects des Darmanin, Lecornu, Le Pen, Bardella, Wauquiez, Hollande, et Retailleau zemmour.
Certains, soit disant « du centre » ou « de gauche » reprennent dangereusement le narratif de l’extrême-droite.
Les médias sont en roue libre invités des fachos sur les plateaux tranquillement
Leur responsabilité dans ce déchaînement de menaces, de calomnies et de violences contre la France insoumise est immense.
Jusqu’où iront ces irresponsables ?
