Lynchage de Quentin : "Je suis la cible de menaces de mort et de viol constantes, d'insultes racistes et sexistes" dénonce Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI)

Son soutien affirmé à la Jeune Garde face à sa dissolution a fait d'elle une cible. Sur ses réseaux sociaux ce mercredi, Anaïs Belouassa-Cherifi révèle recevoir des "menaces de mort et de viol constantes, d'insultes racistes et sexistes" depuis la mort de Quentin Deranque à Lyon.

La députée et candidate LFI aux municipales lyonnaises estime que "des partisans d’extrême droite jusqu’au Premier ministre, en passant par Hollande et Darmanin : tous nourrissent ce climat dangereux et portent une lourde responsabilité sur le déferlement de violence dont nous sommes l'objet".

Une prise de parole qui fait suite à l'évacuation dans la matinée du siège de la France Insoumise à Paris suite à une alerte à la bombe. Aux yeux d'Anaïs Belouassa-Cherifi, "un nouveau seuil a été franchi".

La candidate insoumise compte porter plainte pour chaque menace qu'elle reçoit.