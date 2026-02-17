Lynchage de Quentin à Lyon : pourquoi la conférence de presse du procureur Thierry Dran a surpris, choqué, déçu ?

En indiquant dès dimanche après-midi vouloir organiser une conférence de presse lundi, après avoir recueilli "plusieurs témoignages significatifs" dans l'affaire du lynchage de Quentin, Thierry Dran annonçait la couleur.
Pourtant, lorsqu'il s'est présenté face à la trentaine de journalistes au tribunal judiciaire ce lundi à 16h, le procureur de la République de Lyon n'avait pas grand chose à dire. Encore moins à révéler. D'ailleurs, la conférence a été expédiée à la vitesse éclair de 7 petites minutes, questions des journalistes comprises.
De quoi agacer vivement les représentants de médias venus de Paris, ou même d'Espagne, spécialement pour l'occasion.
Sur les réseaux sociaux également, les internautes s'en sont donnés à cœur joie.
J’ai exercé mes fonctions en tant qu’Officier de Police Judiciaire à Lyon pendant 17 ans.— Sébastien JALLAMION (@SJallamion) February 16, 2026
Jamais, je dis bien JAMAIS, je n’ai connu d’affaire criminelle où une conférence de presse du procureur de la République au cours de laquelle il serait dit que l’identité des auteurs était…
C'est évident, ça va être l'omerta sur cette affaire, ils savent qui était présent et qui a tué Quentin, mais le Proc est resté muet. Bref, une conférence de presse pour ne rien dire ! 😠— Mister T Le seul et l'unique ! (@GonthierMave) February 16, 2026
Le plus étonnant pour beaucoup de commentateurs, c'est l'absence d'interpellations alors même que depuis vendredi, des accusations de témoins visent directement plusieurs antifas lyonnais bien connus des forces de l'ordre. A commencer par Jacques-Elie Favrot, membre de la Jeune Garde et assistant parlementaire de Raphaël Arnault, qui, par la voix de son avocat, s'est mis "à la disposition de la justice" dès dimanche.
À ce stade de l'enquête, l’objectif est encore d’identifier "l'ensemble des auteurs directs, des faits criminels, en se basant non pas sur des rumeurs, mais sur des éléments recueillis lors des investigations de police", avant d’éventuelles interpellations a précisé Thierry Dran.
Il convient de rappeler que lors d'une enquête criminelle, on ne peut placer plusieurs fois en garde à vue un même suspect qu'à l'unique condition que des éléments nouveaux soient apparus depuis la première audition. Pour éviter de devoir relâcher les suspects qui risquent de nier les faits, les enquêteurs semblent préférer obtenir en amont le maximum de preuves les incriminant. Ce dont ils ne disposent visiblement pas pour le moment.
Je suis atterré par tous les commentaires et affirmations de mes contemporains sur cette page de LM.Signaler Répondre
Les Sachants sont de sortie ....on se croirait dans une zone pavillonnaire déserte un dimanche apres midi ...animée seulement par les chiens qui jappent.
La justice a un modus operandi (une façon de procéder ) qu elle connait et qu elle maitrise ( le plus souvent)
Elle n a pas besoin de conseils !
Cette absence d'interpellations commence à être curieuse.Signaler Répondre
En même temps, nombre de politiques avaient pactisé avec LFI lors des législatives, au nom du fameux front républicain. Y aurait-il volonté de ralentir tout ça pour limiter les éclaboussures?
Allez savoir...
Helas, avec un système judiciaire, politique et médiatique du même côté que cette gauche ignoble, il n’y aura probablement jamais de suite !Signaler Répondre
Il devrait rentrer é politique car il sait très bien parler pour ne rien dire. Il obéit aux ordres le petit doigt sur la couture du pantalon.Signaler Répondre
Ce n'est que le début d'une énième opération " pas de vagues "Signaler Répondre
Comme précisé par certain ici, ils vont attendre les élections municipales pour interpeller les mis en cause. Cela ferait une mauvaise publicité à EELV.Signaler Répondre
Son silence m'a perturbéSignaler Répondre
C'est bien connu la justice est plus que ROUGESignaler Répondre
Il suffit d'ouvrir vos yeux !Signaler Répondre
Toute la gauche est concernée, magistrat, politique, journaliste, ils vont tout tenter pour étouffer l'affaire.Signaler Répondre
Vous avez des preuves !Signaler Répondre
Pourquoi pas de perquisitions chez Mélenchon, Arnault et Hassan? On se fout de nous ! On va devoir faire des rassemblements pour que la justice rouge fasse son boulot ?Signaler Répondre
Le temps judiciaire n'est pas le temps habituel (OPJ pendant 8 ans).Signaler Répondre
il faut de la SERENITE afin d'éviter tout risque de problème de procédure vis à vis du Code de Procédure Pénale.. IL faut que les personnes, soient bien identifiées avec casquettes, foulards avant de lâcher des noms.....
Plusieurs personnes se sont acharnées sur QUENTIN, d'où la problématique aussi.
Avec ce procureur qui parvient le coupables qu'ils sont bien repérés ,ceux-ci ont le temps de fuir à l'étranger..Signaler Répondre
Quelle honte
Dans une démocratie, la justice doit prendre le temps de faire son travail….enqueter sur les faits, auditionner et identifier les auteurs du meurtre en toute sérénité ….cela change de l hysterie des politiques, des médias, des réseaux sociaux qui s agitent ou instrumentalisent ce drame….Signaler Répondre
honte à la justice ! À tout ce clan qui a peur !Signaler Répondre
A mon avis il y a le ministère de la justice et le roi en ballade en Inde derrière qui demandent à ne pas faire trop de vagues avant les municipales, donc on fait trainer même si 5 sur 6 ont été identifiés, mais non interpellés...Signaler Répondre
lfi serait inaudible à l'Assemblée qui ne pourrait plus siéger sans bordel total, et on rentrerait dans une nième crise politique, même si ça fait 9 ans que l'on est dedans.
un scandale l extrême gauche tue et la justice ne fait rien !Signaler Répondre
comme ils sont aussi tarés des deux cotes ,il doit s imaginer qu il entre dans une poudriere avec sa cigarette allumeeSignaler Répondre
Quand va ton juger les juges ?Signaler Répondre
Pour rappel, la mairie écologiste cite la Jeune Garde comme partenaire dans son plan contre les groupes d'extrême droite.Signaler Répondre
https://www.petit-bulletin.fr/article-70924-mohamed-chihi-il-y-a-enormement-de-faits-de-violence-de-troubles-a-l-ordre-public-qui-sont-revendiques-par-l-ultra-droite.html
Cela m'évoque une échange de répliques entre deux policiers dans le film 'Ce jour-là' de Raoul Ruiz lorsqu'un tueur fou rode dans la Suisse cossue :Signaler Répondre
-- J'ai une bonne idée.
--Alors elle devrait être extraordinaire. C'est quoi?
--On ne fait rien.
--Rien ?
--Rien. (exprimé avec un sourire satisfait).
La vie imite l'art à Lyon....