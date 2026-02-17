Judiciaire

Lynchage de Quentin à Lyon : pourquoi la conférence de presse du procureur Thierry Dran a surpris, choqué, déçu ?

Dans la droite lignée des derniers procureurs de la République de Lyon, Thierry Dran n'est pas un homme qui aime communiquer à outrance. En organisant une conférence de presse ce lundi 16 février après la mort de Quentin durant laquelle aucune nouvelle information n'a été donnée, il s'est attiré les foudres des journalistes, mais aussi des internautes.

En indiquant dès dimanche après-midi vouloir organiser une conférence de presse lundi, après avoir recueilli "plusieurs témoignages significatifs" dans l'affaire du lynchage de Quentin, Thierry Dran annonçait la couleur.

Pourtant, lorsqu'il s'est présenté face à la trentaine de journalistes au tribunal judiciaire ce lundi à 16h, le procureur de la République de Lyon n'avait pas grand chose à dire. Encore moins à révéler. D'ailleurs, la conférence a été expédiée à la vitesse éclair de 7 petites minutes, questions des journalistes comprises.

De quoi agacer vivement les représentants de médias venus de Paris, ou même d'Espagne, spécialement pour l'occasion.

Sur les réseaux sociaux également, les internautes s'en sont donnés à cœur joie.

Le plus étonnant pour beaucoup de commentateurs, c'est l'absence d'interpellations alors même que depuis vendredi, des accusations de témoins visent directement plusieurs antifas lyonnais bien connus des forces de l'ordre. A commencer par Jacques-Elie Favrot, membre de la Jeune Garde et assistant parlementaire de Raphaël Arnault, qui, par la voix de son avocat, s'est mis "à la disposition de la justice" dès dimanche.

À ce stade de l'enquête, l’objectif est encore d’identifier "l'ensemble des auteurs directs, des faits criminels, en se basant non pas sur des rumeurs, mais sur des éléments recueillis lors des investigations de police", avant d’éventuelles interpellations a précisé Thierry Dran.

Il convient de rappeler que lors d'une enquête criminelle, on ne peut placer plusieurs fois en garde à vue un même suspect qu'à l'unique condition que des éléments nouveaux soient apparus depuis la première audition. Pour éviter de devoir relâcher les suspects qui risquent de nier les faits, les enquêteurs semblent préférer obtenir en amont le maximum de preuves les incriminant. Ce dont ils ne disposent visiblement pas pour le moment.

Lynchage de Quentin

Thierry Dran

avatar
zone pavillonnaire le 17/02/2026 à 11:57

Je suis atterré par tous les commentaires et affirmations de mes contemporains sur cette page de LM.
Les Sachants sont de sortie ....on se croirait dans une zone pavillonnaire déserte un dimanche apres midi ...animée seulement par les chiens qui jappent.
La justice a un modus operandi (une façon de procéder ) qu elle connait et qu elle maitrise ( le plus souvent)
Elle n a pas besoin de conseils !

Signaler Répondre
avatar
Mwé le 17/02/2026 à 11:11

Cette absence d'interpellations commence à être curieuse.

En même temps, nombre de politiques avaient pactisé avec LFI lors des législatives, au nom du fameux front républicain. Y aurait-il volonté de ralentir tout ça pour limiter les éclaboussures?

Allez savoir...

Signaler Répondre
avatar
RN69 le 17/02/2026 à 10:56

Helas, avec un système judiciaire, politique et médiatique du même côté que cette gauche ignoble, il n’y aura probablement jamais de suite !

Signaler Répondre
avatar
Beru07 le 17/02/2026 à 10:44
Anti gauchosphere a écrit le 17/02/2026 à 09h02

Il suffit d'ouvrir vos yeux !

Il devrait rentrer é politique car il sait très bien parler pour ne rien dire. Il obéit aux ordres le petit doigt sur la couture du pantalon.

Signaler Répondre
avatar
GAD le 17/02/2026 à 10:21

Ce n'est que le début d'une énième opération " pas de vagues "

Signaler Répondre
avatar
Gui le 17/02/2026 à 10:14

Comme précisé par certain ici, ils vont attendre les élections municipales pour interpeller les mis en cause. Cela ferait une mauvaise publicité à EELV.

Signaler Répondre
avatar
Parfaitement d'accord le 17/02/2026 à 09:34
Le système va se protéger pour survivre a écrit le 17/02/2026 à 08h44

Toute la gauche est concernée, magistrat, politique, journaliste, ils vont tout tenter pour étouffer l'affaire.

Son silence m'a perturbé

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 17/02/2026 à 09:23

C'est bien connu la justice est plus que ROUGE

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 17/02/2026 à 09:02
patu a écrit le 17/02/2026 à 08h43

Vous avez des preuves !

Il suffit d'ouvrir vos yeux !

Signaler Répondre
avatar
Le système va se protéger pour survivre le 17/02/2026 à 08:44

Toute la gauche est concernée, magistrat, politique, journaliste, ils vont tout tenter pour étouffer l'affaire.

Signaler Répondre
avatar
patu le 17/02/2026 à 08:43
Claude maurice a écrit le 17/02/2026 à 07h36

un scandale l extrême gauche tue et la justice ne fait rien !

Vous avez des preuves !

Signaler Répondre
avatar
LudoLyon le 17/02/2026 à 08:41

Pourquoi pas de perquisitions chez Mélenchon, Arnault et Hassan? On se fout de nous ! On va devoir faire des rassemblements pour que la justice rouge fasse son boulot ?

Signaler Répondre
avatar
lyon8 le 17/02/2026 à 08:36

Le temps judiciaire n'est pas le temps habituel (OPJ pendant 8 ans).
il faut de la SERENITE afin d'éviter tout risque de problème de procédure vis à vis du Code de Procédure Pénale.. IL faut que les personnes, soient bien identifiées avec casquettes, foulards avant de lâcher des noms.....
Plusieurs personnes se sont acharnées sur QUENTIN, d'où la problématique aussi.

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 17/02/2026 à 08:19

Avec ce procureur qui parvient le coupables qu'ils sont bien repérés ,ceux-ci ont le temps de fuir à l'étranger..
Quelle honte

Signaler Répondre
avatar
Muche le 17/02/2026 à 07:51

Dans une démocratie, la justice doit prendre le temps de faire son travail….enqueter sur les faits, auditionner et identifier les auteurs du meurtre en toute sérénité ….cela change de l hysterie des politiques, des médias, des réseaux sociaux qui s agitent ou instrumentalisent ce drame….

Signaler Répondre
avatar
1957 le 17/02/2026 à 07:49

honte à la justice ! À tout ce clan qui a peur !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/02/2026 à 07:38

A mon avis il y a le ministère de la justice et le roi en ballade en Inde derrière qui demandent à ne pas faire trop de vagues avant les municipales, donc on fait trainer même si 5 sur 6 ont été identifiés, mais non interpellés...
lfi serait inaudible à l'Assemblée qui ne pourrait plus siéger sans bordel total, et on rentrerait dans une nième crise politique, même si ça fait 9 ans que l'on est dedans.

Signaler Répondre
avatar
Claude maurice le 17/02/2026 à 07:36

un scandale l extrême gauche tue et la justice ne fait rien !

Signaler Répondre
avatar
comprehensible le 17/02/2026 à 07:10

comme ils sont aussi tarés des deux cotes ,il doit s imaginer qu il entre dans une poudriere avec sa cigarette allumee

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 17/02/2026 à 07:10

Quand va ton juger les juges ?

Signaler Répondre
avatar
CerisedeLyon le 17/02/2026 à 06:59

Pour rappel, la mairie écologiste cite la Jeune Garde comme partenaire dans son plan contre les groupes d'extrême droite.
https://www.petit-bulletin.fr/article-70924-mohamed-chihi-il-y-a-enormement-de-faits-de-violence-de-troubles-a-l-ordre-public-qui-sont-revendiques-par-l-ultra-droite.html

Signaler Répondre
avatar
Cinéma le 17/02/2026 à 06:20

Cela m'évoque une échange de répliques entre deux policiers dans le film 'Ce jour-là' de Raoul Ruiz lorsqu'un tueur fou rode dans la Suisse cossue :

-- J'ai une bonne idée.

--Alors elle devrait être extraordinaire. C'est quoi?

--On ne fait rien.

--Rien ?

--Rien. (exprimé avec un sourire satisfait).

La vie imite l'art à Lyon....

Signaler Répondre

