Lynchage de Quentin : une conférence de presse ce lundi, le parquet de Lyon annonce avoir recueilli "plusieurs témoignages significatifs"

Le parquet de Lyon annonce tenir une conférence de presse ce lundi après-midi au tribunal judiciaire. Les enquêteurs disposeraient de "plusieurs témoignages significatifs" suite au lynchage et au décès de Quentin.

Ce lundi après-midi, Thierry Dran prendra la parole face aux journalistes lyonnais. Le procureur de la République de Lyon s'exprimera pour la première fois sur les avancées de l'enquête suite au décès de Quentin, militant nationaliste lynché par des membres de l'ultra-gauche jeudi dans le 7e arrondissement.

"Les services de police ont recueilli plusieurs témoignages significatifs. L’enquête s’oriente à présent sur l’identification des auteurs directs des violences correctionnelles et criminelles", précise le parquet dans son communiqué.

Faut-il comprendre que des interpellations et des gardes à vue sont à prévoir ou sont déjà en cours ? Plusieurs noms et visages entre autres informations personnelles circulent sur les réseaux sociaux, de jeunes militants de la Jeune Garde présentés comme les bourreaux de Quentin. Interrogé à ce sujet, le procureur de la République n'a pas répondu à nos sollicitations.

Lynchage de Quentin

avatar
Jaunie le 15/02/2026 à 18:02
johnny a écrit le 15/02/2026 à 17h43

50 articles sur ça . De tte façon d'après les parents leurs fils et un ange lol

Toujours mieux en tous cas que les militants de la jeune gourde...

avatar
Catalan le 15/02/2026 à 17:59
johnny a écrit le 15/02/2026 à 17h43

50 articles sur ça . De tte façon d'après les parents leurs fils et un ange lol

il y a une sacrée différence entre ne pas être un ange et être un assassin

avatar
Ne vous le 15/02/2026 à 17:51
johnny a écrit le 15/02/2026 à 17h43

50 articles sur ça . De tte façon d'après les parents leurs fils et un ange lol

En déplaise c'était un jeune TRES TRES bien, contrairement a ce que votre ignoble commentaire sous entends. Lorsque vous ne respectez ni les vivants ses parents ses amis il est évident que respecter les morts est une aberration, l’aveuglement idéologique tue.

avatar
johnny le 15/02/2026 à 17:43

50 articles sur ça . De tte façon d'après les parents leurs fils et un ange lol

avatar
Il y en a qui doivent se chier dessus le 15/02/2026 à 17:36

En lisant la presse et les avancées de l'enquête.

Ils doivent être en train de préparer leurs affaires pour les longues peines de prison pour meurtre (voire pour assassinat...) en bande organisée.

S'ils me lisent : bon séjour en bonne compagnie, celle que vous chérissez...

