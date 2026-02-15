Lynchage de Quentin : une conférence de presse ce lundi, le parquet de Lyon annonce avoir recueilli "plusieurs témoignages significatifs"

Ce lundi après-midi, Thierry Dran prendra la parole face aux journalistes lyonnais. Le procureur de la République de Lyon s'exprimera pour la première fois sur les avancées de l'enquête suite au décès de Quentin, militant nationaliste lynché par des membres de l'ultra-gauche jeudi dans le 7e arrondissement.

"Les services de police ont recueilli plusieurs témoignages significatifs. L’enquête s’oriente à présent sur l’identification des auteurs directs des violences correctionnelles et criminelles", précise le parquet dans son communiqué.

Faut-il comprendre que des interpellations et des gardes à vue sont à prévoir ou sont déjà en cours ? Plusieurs noms et visages entre autres informations personnelles circulent sur les réseaux sociaux, de jeunes militants de la Jeune Garde présentés comme les bourreaux de Quentin. Interrogé à ce sujet, le procureur de la République n'a pas répondu à nos sollicitations.