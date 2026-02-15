Quentin tué "par l'ultra-gauche" selon Gérald Darmanin : le Garde des Sceaux accuse LFI de "faire semblant de ne pas voir que les mots tuent"

Qui a tué Quentin jeudi dernier en le frappant à de multiples reprises dans le 7e arrondissement de Lyon alors qu'il gisait au sol ? Si aucune interpellation n'a été menée pour le moment, les premiers témoignages et éléments de l'enquête pointent du doigt des militants d'ultra-gauche, voire issus de la Jeune Garde. Cette dernière étant largement soutenue par la France Insoumise, qui compte dans ses rangs son ancien porte-parole lyonnais Raphaël Arnault.

Invité du Grand Jury RTL/Public Sénat/M6/Le Figaro, Gérald Darmanin a confirmé en partie ces accusations : "Quentin est mort molesté manifestement, par l'ultragauche incontestablement. La justice fera toute la lumière sur ce drame ignoble. Les discours politiques violents amènent à la violence physique".

Car pour le ministre de la Justice, anciennement ministre de l'Intérieur, les discours tenus par certaines figures insoumises ces dernières années ont été les fondations du lynchage de Quentin. "Je pense qu'il y a une complaisance de la France Insoumise, de partis extrêmes en général, pour la violence politique. Et de faire semblant de ne pas voir que les mots tuent. Au commencement était le verbe, mais les mots peuvent tuer. Des esprits simples, radicalisés, peuvent utiliser ces mots pour intervenir dans le champ physique et assassiner, violenter, menacer", indique le Garde des Sceaux.

Selon Gérald Darmanin, il faut que "la France, qui a besoin de quiétude et de calme, notamment dans la discussion politique, puisse faire comprendre à M. Mélenchon que la violence dans les mots et sur les réseaux sociaux mène à la mort parfois".