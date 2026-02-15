Quentin tué "par l'ultra-gauche" selon Gérald Darmanin : le Garde des Sceaux accuse LFI de "faire semblant de ne pas voir que les mots tuent"

Qui a tué Quentin jeudi dernier en le frappant à de multiples reprises dans le 7e arrondissement de Lyon alors qu'il gisait au sol ? Si aucune interpellation n'a été menée pour le moment, les premiers témoignages et éléments de l'enquête pointent du doigt des militants d'ultra-gauche, voire issus de la Jeune Garde. Cette dernière étant largement soutenue par la France Insoumise, qui compte dans ses rangs son ancien porte-parole lyonnais Raphaël Arnault.
Invité du Grand Jury RTL/Public Sénat/M6/Le Figaro, Gérald Darmanin a confirmé en partie ces accusations : "Quentin est mort molesté manifestement, par l'ultragauche incontestablement. La justice fera toute la lumière sur ce drame ignoble. Les discours politiques violents amènent à la violence physique".
🗨️ “C'est l'ultragauche qui manifestement a tué.— RTL France (@RTLFrance) February 15, 2026
➡️@GDarmanin, ministre de la Justice, revient sur la mort de Quentin D., étudiant identitaire, suite à sa violente agression à Lyon. #LeGrandJury @publicsenat @Le_Figaro @m6info pic.twitter.com/rtYeJDiZhr
Car pour le ministre de la Justice, anciennement ministre de l'Intérieur, les discours tenus par certaines figures insoumises ces dernières années ont été les fondations du lynchage de Quentin. "Je pense qu'il y a une complaisance de la France Insoumise, de partis extrêmes en général, pour la violence politique. Et de faire semblant de ne pas voir que les mots tuent. Au commencement était le verbe, mais les mots peuvent tuer. Des esprits simples, radicalisés, peuvent utiliser ces mots pour intervenir dans le champ physique et assassiner, violenter, menacer", indique le Garde des Sceaux.
Selon Gérald Darmanin, il faut que "la France, qui a besoin de quiétude et de calme, notamment dans la discussion politique, puisse faire comprendre à M. Mélenchon que la violence dans les mots et sur les réseaux sociaux mène à la mort parfois".
Quand un assistant parlementaire a parlé de créer des milices nos chers politiques du centre mou n'ont pas bougé une oreille mais par contre restaient très actifs pour dénoncer l'autre bord qui n'a jamais mentionné l'organisation en milice.Signaler Répondre
Ce centre mou ne regarde en réalité uniquement le pouvoir électoral car il a peur de perdre ses postes grassement payés.
Ce centre mou élu en 2024 grâce à ses ultra gauchistes.
Darmanin macroniste depuis plusieurs années et ce n'est qu'à la fin qu'il ouvre sa bouche... il flatait qui pour son élection de maire ?
Oui on a les nouveaux fascistes du XXI ieme siècle. Et ce centre mou comme leurs jumeaux politiciens des années 30 favorisent la violence de ses néo fascistes alliés aux islamistes.
Tout le monde le sait tout le monde le voit... mais le système n'est plus démocratique car ils ont fait en sorte de le bloquer.
L'élu en 2027 devra aller au clash pour renverser ses Institutions corrompues.
Mais qui présente des candidats en bataille..Signaler Répondre
Vous voyez bien qu'il y a un probleme, mais pas celui que vous croyez.
Un parti minable soit, mais anarchiste laissez-moi rire.
De plus en plus malsaines, les declarations politiques de tous les camps. On cherche le chaos qui ne fera qu' envenimer les choses.Signaler Répondre
On ne pense qu'au bulletin de vote.
M. Darmanin, pensez également à remuer le c.l à vos procureurs qui sont saisis d'un seau d'articles 40 notamment contre des élus d'extrême gauche !!!Signaler Répondre
Rien que l appellation La France insoumise est une invitation au chaos .Définition du Larousse " révolté contre l autorité , équivalence , " désobéissance, indiscipliné, insubordination , mutin , rebelle, révolté, seditieux " bref le parti de l anarchie complète. les mots ont un sens et une signification.Signaler Répondre
Il n’y a pas que les mots qui tuent Monsieur DarmaninSignaler Répondre
Et si Quentin avait été comme vous dites « molesté»
Il ne serait sans doute pas mort lynché
............Signaler Répondre
Ça commence à se faire dessus quand les millions de patriotes montrent leur raz le bol...estimez vous heureux pour le moment on reste calme...pour le MomentSignaler Répondre
Tu imagines que tout le monde est comme toi, sans cervelle ? Parce qu'il parle de ça, on va oublier tout le reste ? Tu vis dans quelle dimension ?Signaler Répondre
Rassemble tes quelques neurones disponibles et va préparer ton pédiluve et ton croco, le printemps approche.
Une pauvre trompette de plus, fils d'immigré d'ailleurs qui surfe sur l'ignorance du peuple et des ses croyances.Signaler Répondre
Rien de crédible et aucune conviction chez Darmanin, il va la ou le vent le porte, pourvu qu'il l'amène très loin prochainement....Signaler Répondre
Ça fait plusieurs années que Melenchon et ses sbires attisent et prônent la violence et la bordelisation de notre pays. Il est inadmissible que LFI. N’ait pas été poursuivi avantSignaler Répondre
Il aura fallu 2 mandats présidentiels pour en arriver là. Classement de LFI à l'extrème gauche et dissolution de JGL (Jeune Garde Lyon) .. etcSignaler Répondre
Le même qui, il y a encore cinq ans à peine, poursuivait les identitaires en les qualifiant de "factieux".Signaler Répondre
Un homme de droite qui est plutôt à l'extrême droite et qui fait semblant qu'il est du centre, accuse l'extrême gauche...Signaler Répondre
Je sens que le gouvernement va se défouler sur lfi qui est coupable d'énormément de choses, mais aussi pour faire oublier un max de problèmes en France de sa faute...Signaler Répondre
La fin de l'impunité pour les vrais nazillions, l extrême gauche...Signaler Répondre
Gérald Darmanin enfonce des portes ouvertes en disant que la mentalité des militants LFI est un danger pour la démocratie, l'extrême gauche est totalitaire et haineuse : ils ne supportent pas le débat et le pluralisme, pas étonnant que ces régimes ont causé autant de millions de morts.Signaler Répondre