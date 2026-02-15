Faits Divers

Une mosquée taguée pour la 4e fois en 2 ans à Lyon : "Les musulmans qui fréquentent cette mosquée ne sont responsables d'aucun trouble"

Dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 février, des individus ont tagué la mosquée Koba à Lyon. Ce n'est pas la première fois que le lieu de culte musulman des pentes de la Croix-Rousse est pris pour cible.

Des tags faits à la peinture rouge et noire. Des dessins de sexes d'homme, des insultes comme "Pute" ou l'inscription "Haram". Ce dimanche matin, les façades de la mosquée Koba située rue Imbert-Colomès à Lyon ont été retrouvées couvertes de tags dégradants. Une nouvelle fois, après des faits déjà signalés ces dernières années.

"Cela fait quatre fois, en moins de deux ans, que ce lieu de culte de la Croix-Rousse est pris pour cible par des militants d’extrême droite. Ces attaques ne relèvent pas du hasard. Ils traduisent un climat d’islamophobie préoccupant, qui doit être clairement dénoncé et fermement combattu", s'émeut le député LFI du Rhône, Abdelkader Lahmar.

Pour le parlementaire insoumis de la 7e circonscription, "les musulmans qui fréquentent cette mosquée ne sont responsables d'aucun trouble. Rien ne peut justifier qu'ils soient ainsi pris pour cible à répétition".

La maire du 1er arrondissement de Lyon, l'écologiste Yasmine Bouagga, a également dénoncé ces actes "d'intimidation inacceptables contre des concitoyens paisibles, pour lesquels nous avons la responsabilité d'assurer la liberté de culte, et la sécurité. A l'approche du ramadan, nous redoublons de vigilance".

Une enquête a été ouverte.

avatar
Les trous du GUD en action.. le 15/02/2026 à 13:21
RN69 a écrit le 15/02/2026 à 12h56

C’est complètement idiot, ça ne mène à rien! le seul combat est dans les urnes..

Va expliquer la stratégie politique a la bande a Quentin..
Tu t'es trompé de parti.. Les troupes de choc de l'extrême droite sont des bourrins violents, l'ont toujours été et le seront toujours.
Tu peux leur faire coller tes affiches, mais faut pas trop leur en demander en plus..
Ce qu'ils préfèrent c'est organiser un fight dans une ruelle du 7ème et partir en courant sans se retourner en laissant 3 de leurs potes derrière..
Bonne journée.

avatar
johnny le 15/02/2026 à 13:05

C'est très imagé mdr

avatar
Anti verts le 15/02/2026 à 13:02

Quand il s'agit d'églises vandalisées on les entend jamais. Pourquoi ?

avatar
Ex Précisions le 15/02/2026 à 13:01
RN69 a écrit le 15/02/2026 à 12h56

C’est complètement idiot, ça ne mène à rien! le seul combat est dans les urnes..

C'est l'oeuvre de gamins vu les tags, 13 ans max, ils ne votent pas...

avatar
RN69 le 15/02/2026 à 12:56

C’est complètement idiot, ça ne mène à rien! le seul combat est dans les urnes..

avatar
Bellota le 15/02/2026 à 12:38

En parallèle - et ce n’est en aucun cas cas une excuse - on en parle des églises vandalisées et pillées ?

