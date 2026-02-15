Faits Divers

Un banal accrochage vire au cauchemar à Lyon : la victime rouée de coups et dépouillée

Un accident de la route sans gravité a dégénéré vendredi 13 février 2026 à Lyon, dans le quartier de Confluence.

Il était environ 22h15 lorsqu’un choc s’est produit à l’angle de la rue Paul-Montrochet et du cours Charlemagne, à proximité immédiate du centre commercial.

Selon Actu Lyon, cinq individus sont sortis de l’un des véhicules impliqués pour s’en prendre au conducteur de l’autre voiture. Après avoir fouillé son habitacle à la recherche d’argent, ils auraient frappé la victime à coups de pied et de poing.

Blessé au visage, l’automobiliste a ensuite été contraint de se rendre à un distributeur automatique du centre commercial Confluence afin d’y retirer 500 euros.

La victime est finalement parvenue à s’échapper et à se réfugier au poste de sécurité du centre commercial. Les forces de l’ordre ont été alertées alors que les agresseurs prenaient la fuite.

Interpellations à la Duchère

Grâce aux descriptifs recueillis et aux images de vidéosurveillance, la police a rapidement identifié le véhicule suspect.

Moins d’une heure après les faits, une patrouille a repéré la voiture, décrite comme "détériorée à l’avant", dans le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, à une dizaine de kilomètres du lieu de l’agression.

Trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans les violences ont été interpellées peu avant 23h. Elles ont été placées en garde à vue.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises des faits.

