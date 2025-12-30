Terrible accident sur la M7 à Lyon : un mort et deux blessés en urgence absolue

Un terrible accident de la route impliquant deux voitures s’est déroulé ce lundi soir à Lyon. Les pompiers sont intervenus en nombre sur la M7 dans le sens nord-sud tout près du Musée des Confluences.
Le bilan est lourd. Selon le Progrès, une personne est décédée. Il s'agirait d'une femme âgée de 50 ans. Quatre autres personnes ont été blessées, dont deux se trouvaient en urgence absolue au moment de leur prise en charge par les secours.
On ignore pour le moment les circonstances de l’accident. Une enquête devra les déterminer.
C'était qui dans la voiture qui arrivait à fond pour percuter l'autre voiture par l'arrière ?Signaler Répondre
Des racailles comme il en circule en permanence dans Lyon tous les soirs.
Ils peuvent rouler la nuit puisqu'ils ne se lèvent pas le matin pour aller travailler
A 70 km/h, en circulant dans le même sens, les élément de sécurité des véhicules limitent les effets des chocs sur les occupants.Signaler Répondre
vous avez raison. le pays fout le campSignaler Répondre
Mais quel rapport avec fêter la victoire de l'Algérie ??Signaler Répondre
Faudrait tu ailles te faire soigner sérieusement t'as la maladie
De BFM c'est grave y paraît attention très cher
selon un autre média c est une famille qui a été percutée par l arrière et dans laquelle une femme est décédée. La voiture a l origine de l accident arrivait a une vitesse excessive avec 4 jeunes d une vingtaine d année.Signaler Répondre
La vitesse, première cause d'accidentSignaler Répondre
le téléphone au volant
L'alcool
les stupéfiants
Les médicaments
La connerie, comme celui qui filme les 2 tarés sur le bus et qui comprends pas qu'il peux provoquer un accident 🤔
Si des jeunes n'ont plus le droit de fêter la victoire de l'Algérie ,dans une voiture volée, et en prenant du protoxyde d'azote sans être embêtés par une famille allant fêter la nouvel an , qui se traîne sur la M7 en respectant les 50 km/h , alors la vie va être bien triste dans ce pays..Signaler Répondre
C'est la faute à cette voie ou à cette voie-là ? Vous ne trouvez pas que vous minimisez la responsabilité des gens, que vous cherchez un responsable là où il n'y en a pas ? Si tous les conducteurs respectaient un minimum les règles (ne pas rouler trop vite, ne pas coller l'autre devant, etc...), règles que nous répètons depuis des décennies et des décennies, vous ne pensez pas qu'il y aurait moins d'accidents. Si des voies présentent des difficultés, on s'adapte. Quand j'étais jeune (je ne cherche pas à parler comme un vieux con), moi aussi j'ai eu des accidents mais je roulais vite, je ne prévoyais rien. Depuis quelques décennies, je prévois ce que les autres vont faire, je signale mes intentions (clignotants), je ne colle pas les autres et je n'ai plus jamais d'accidents. Si ça pouvait en faire méditer quelques uns mais là, je rêve.Signaler Répondre
Entendu depuis chemin de fontaniere le son des pneus qui crissent puis d'une embardée et d'un choc fracassant de tole. Le bruit du choc -un bruit comme de tonneaux suivi d'un fracas contre le béton - a été vraiment terrible suivi d'un balai incessant de véhicules de secours et de sirènes.Signaler Répondre
Vu le choc et sa résonnance terrible, il est peu probable que l'un des véhicules impliqué roulait a la vitesse autorisée.
Quelle terrible accident.
très dangereuse cette voie d'insertion minusculeSignaler Répondre
Tristesse, je pense aux familles en cette veille de nouvelle année, cela doit être épouvantable. Toute ma compassion et que dire sinon courage pour affronter cette tragédie.Signaler Répondre
Rafalade a Oullins : une Kalachnikov pourrait avoir été utilisée, au regard des étuis de calibre 7.62 découverts sur place.Signaler Répondre
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2025/12/29/oullins-pierre-benite-27-coups-de-feu-a-l-arme-automatique-un-point-de-deal-vraisemblablement-vise
reservee au covoiturage?Signaler Répondre