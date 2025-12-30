Terrible accident sur la M7 à Lyon : un mort et deux blessés en urgence absolue

Un terrible accident de la route impliquant deux voitures s’est déroulé ce lundi soir à Lyon. Les pompiers sont intervenus en nombre sur la M7 dans le sens nord-sud tout près du Musée des Confluences.

Le bilan est lourd. Selon le Progrès, une personne est décédée. Il s'agirait d'une femme âgée de 50 ans. Quatre autres personnes ont été blessées, dont deux se trouvaient en urgence absolue au moment de leur prise en charge par les secours.

On ignore pour le moment les circonstances de l’accident. Une enquête devra les déterminer.