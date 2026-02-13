Quentin Rigal (Studywatt) : "Aider les 50% d'étudiants qui ont du mal à payer leur facture d'électricité"

Ce vendredi, Quentin Rigal, fondateur de Studywatt, est interrogé sur son activité de cabinet de conseil et de courtage en énergie pour étudiants, jeunes actifs et professionnels.
Tout à fait d'accord avec votre commentaire. Il n'y a pas que les étudiants qui ont du mal à joindre les 2 bouts. Pour l'électricité, et aussi pour d'autres choses, comme les soins. Les étudiants sont en âge de travailler ? Lors des générations précédentes, beaucoup d'étudiants travaillaient ...Signaler Répondre
Il n'y a pas que les étudiants.Signaler Répondre
Le prix de l'électricité c'est clairement du racket organisé, surtout en France avec le prix de revient le plus bas d'Europe.
On se plaint toujours que les gens n'ont pas de quoi payer, mais on ne regarde jamais si les prix n'ont pas excessivement monté pour enrichir que quelques uns...
Moi j'aimerais aussi qu'on parle sérieusement de la distribution des logements étudiants du CROUS SVP....Signaler Répondre
Quand les contribuables payent des impôts pour assurer des conditions d'études favorables aux étudiants français et que cette masse d'argent sert à payer des logements et autres à des étudiants venant d'ailleurs.
Ok pour qu'ils viennent mais pas avec tout payé par nos impôts et faire comme dans la majorité des autres pays c'est à dire que les étudiants étrangers payent le coût réel de la scolarité et les frais associés.
Le model social français a été paramétré à l'origine pour assurer une prise en charge de la population du pays... il n'a jamais été paramétré assumer la misère d'ailleurs. Donc forcément vu que le système est devenu vicié il est forcément à perte (et le trou se creuse)... vous avez alors les même qui ont favorisé cette situation qui viennent vous dire après coup que cela n'est plus viable et qu'il faut le réformer.
Danemark a fait un choix drastique en la matière il a préféré sauvegarder son model social et donc le restreindre uniquement à sa population et arrêté de disperser l'argent du contribuable sur une misère importée.
L'intelligence des politiques danoises qui ont dans le coeur la vie des citoyens danois alors que nous en France nos politiques préfèrent les autres et méprisent leur propre population qui compte pourtant énormément de pauvres (et cela va aller en empirant). On préfère sauver l'individu à l'autre bout de la terre et laisser son voisin direct dans la misère... quelle est la logique?