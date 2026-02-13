Trois hommes armés arrêtés à leur arrivée à Lyon : des tentatives d'enlèvements sur fond de cryptomonnaies au coeur de l'enquête ?

Sur le quai D de la gare de la Part-Dieu ce jeudi après-midi, les voyageurs ont eu la drôle de surprise de voir débarquer la BRI de Lyon. Les forces de l'ordre avaient été avisées par leurs collègues parisiens que trois suspects, potentiellement lourdement armés, avaient pris le train direction la capitale des Gaules.
Appréhendés, les suspects étaient effectivement armés. Au moins l'un d'entre eux était porteur d'un revolver.
Placés en garde à vue, ces individus âgés de 18, 20 et 21 ans sont soupçonnés d'avoir commis deux tentatives d'enlèvement jeudi matin en région parisienne. Selon Actu17, ils avaient imaginé le rapt d'entrepreneurs à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne et à Vaucresson dans les Hauts-de-Seine pour réclamer ensuite des rançons en cryptomonnaies.
Des faits qui n'ont pas abouti, mais qui leur ont valu une filature jusqu'à la gare de Lyon, puis l'interpellation à la Part-Dieu.
