Faits Divers

Trois hommes armés arrêtés à leur arrivée à Lyon : des tentatives d'enlèvements sur fond de cryptomonnaies au coeur de l'enquête ?

Ce jeudi après-midi, trois hommes ont été interpellés à leur descente du train à la gare de la Part-Dieu à Lyon. Ils sont soupçonnés d'avoir tenté d'enlever des entrepreneurs liés à la cryptomonnaie en région parisienne.

Sur le quai D de la gare de la Part-Dieu ce jeudi après-midi, les voyageurs ont eu la drôle de surprise de voir débarquer la BRI de Lyon. Les forces de l'ordre avaient été avisées par leurs collègues parisiens que trois suspects, potentiellement lourdement armés, avaient pris le train direction la capitale des Gaules.

Appréhendés, les suspects étaient effectivement armés. Au moins l'un d'entre eux était porteur d'un revolver.

Placés en garde à vue, ces individus âgés de 18, 20 et 21 ans sont soupçonnés d'avoir commis deux tentatives d'enlèvement jeudi matin en région parisienne. Selon Actu17, ils avaient imaginé le rapt d'entrepreneurs à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne et à Vaucresson dans les Hauts-de-Seine pour réclamer ensuite des rançons en cryptomonnaies.

Des faits qui n'ont pas abouti, mais qui leur ont valu une filature jusqu'à la gare de Lyon, puis l'interpellation à la Part-Dieu.

Suggestion le 13/02/2026 à 11:11

Il faut absolument que certains apprennent le sens du mot "humour" et de l'expression "deuxième degré".
Et dire que ces gens-là votent, on imagine comme ils gobent tout ce qui passe et qu'ils lisent sur les rézo sauce. Quelle tristesse...

Final countdown le 13/02/2026 à 10:54
Electeur EELV,., a écrit le 13/02/2026 à 07h58

Trop de policiers hier à Part dieu. On ne veux pas d'un état policier.

https://www.lyonmag.com/article/112275/guillotiere-le-maire-de-lyon-ne-veut-pas-d-un-quartier-ou-la-moitie-des-gens-dans-la-rue-sont-des-policiers

Salut camarade !
Dans 6 semaines ...la planete est libérée et tu disparais ...Pffftt
Je crois qu ils cherchent des figurants chez Disney ?
Interessé?

For sure le 13/02/2026 à 10:52
Et crotte a écrit le 13/02/2026 à 09h15

Le troll est de retour
Tu t'es flingué les croisés au ski ?

Ça ne peut être que les croisés, les neurones c'est fait depuis longtemps

laya le 13/02/2026 à 09:16

le monde évolue.On avait le deal qui s'étendait,maintenant,les jeunes kidnappent des gens dans le monde de la cryptomonnaie.Le fric rend les gens fous,et les jeunes sont malléables.C'est terrible.

Et crotte le 13/02/2026 à 09:15
Electeur EELV,., a écrit le 13/02/2026 à 07h58

Trop de policiers hier à Part dieu. On ne veux pas d'un état policier.

https://www.lyonmag.com/article/112275/guillotiere-le-maire-de-lyon-ne-veut-pas-d-un-quartier-ou-la-moitie-des-gens-dans-la-rue-sont-des-policiers

Le troll est de retour
Tu t'es flingué les croisés au ski ?

Anti gauchosphere le 13/02/2026 à 09:12
Electeur EELV,., a écrit le 13/02/2026 à 07h58

Trop de policiers hier à Part dieu. On ne veux pas d'un état policier.

https://www.lyonmag.com/article/112275/guillotiere-le-maire-de-lyon-ne-veut-pas-d-un-quartier-ou-la-moitie-des-gens-dans-la-rue-sont-des-policiers

Si si, ils pourront ainsi s'occuper de la gauchosphere et de leurs protégés

Jack001 le 13/02/2026 à 09:02
Electeur EELV,., a écrit le 13/02/2026 à 07h58

Trop de policiers hier à Part dieu. On ne veux pas d'un état policier.

https://www.lyonmag.com/article/112275/guillotiere-le-maire-de-lyon-ne-veut-pas-d-un-quartier-ou-la-moitie-des-gens-dans-la-rue-sont-des-policiers

Arrêtez les joints. C est mieux pour votre cerveau . Suivant votre niveau.

Catalan le 13/02/2026 à 08:45
Electeur EELV,., a écrit le 13/02/2026 à 07h58

Trop de policiers hier à Part dieu. On ne veux pas d'un état policier.

https://www.lyonmag.com/article/112275/guillotiere-le-maire-de-lyon-ne-veut-pas-d-un-quartier-ou-la-moitie-des-gens-dans-la-rue-sont-des-policiers

on en reparle le jour où toi ou ta famille seront victimes .

1789 le 13/02/2026 à 08:36

Des autoentrepreneurs, qui viennent aider à remettre quelques tuiles déplacées sur les toits.

Gôche ! le 13/02/2026 à 08:36
Electeur EELV,., a écrit le 13/02/2026 à 07h58

Trop de policiers hier à Part dieu. On ne veux pas d'un état policier.

https://www.lyonmag.com/article/112275/guillotiere-le-maire-de-lyon-ne-veut-pas-d-un-quartier-ou-la-moitie-des-gens-dans-la-rue-sont-des-policiers

Trop de truands et de délinquance tlj à la Part-Dieu. On veut la sécurité ici et ailleurs !

le gone de Lyon le 13/02/2026 à 07:59

Bravo a notre Police

Electeur EELV,., le 13/02/2026 à 07:58

Trop de policiers hier à Part dieu. On ne veux pas d'un état policier.

https://www.lyonmag.com/article/112275/guillotiere-le-maire-de-lyon-ne-veut-pas-d-un-quartier-ou-la-moitie-des-gens-dans-la-rue-sont-des-policiers

