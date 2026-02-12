“Graves manquements” à l’hygiène constatés : une boulangerie-snack de Vénissieux interdite de cuisine après un contrôle

Nouvelle fermeture administrative dans la métropole lyonnaise. Par un arrêté en date du 12 février, la préfecture du Rhône a ordonné la suspension immédiate des activités de préparation, cuisson et manipulation de denrées alimentaires de l’établissement “L’Escale”, situé 6 avenue de la Division-Leclerc à Vénissieux. Ce dernier produisait notamment du pain.

La décision fait suite à un contrôle effectué le jour même par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). Les agents ont constaté plusieurs manquements jugés suffisamment graves pour justifier une fermeture immédiate.

Selon l’arrêté préfectoral, les services de l’État ont relevé une ventilation inadaptée des locaux, un défaut d’entretien et de nettoyage, l’absence de plan de maîtrise sanitaire, des conditions de stockage non conformes, l’absence d’autocontrôles et de traçabilité des produits, un défaut d’information sur les allergènes, l’absence ou la non-conformité de lave-mains ainsi qu’une méconnaissance des bonnes pratiques d’hygiène par le personnel.

Ces éléments constituent des infractions aux règles sanitaires applicables aux établissements manipulant des denrées alimentaires.

La fermeture concerne spécifiquement les activités de préparation et de cuisson. L’établissement, exploité par la SAS Mona Pain, ne pourra reprendre son activité qu’après mise en conformité complète et validation par une nouvelle visite de la DDPP.

L’arrêté préfectoral devra rester affiché à l’entrée de l’établissement jusqu’à autorisation de réouverture.