Vénissieux : des tirs d’intimidation sur un hall d'immeuble relancent l’inquiétude aux Minguettes

Dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 février, des coups de feu ont une nouvelle fois retenti dans le quartier des Minguettes à Vénissieux. La tour 8 de la rue Komarov a été prise pour cible. Une dizaine d’impacts ont été constatés sur la porte métallique de l’immeuble.

Les auteurs ont pris la fuite.Selon les premiers éléments, un véhicule s’est arrêté au pied de la tour 8, rue Komarov, avant que plusieurs coups de feu ne soient tirés en direction du bâtiment.

Sur place, les policiers ont relevé environ dix impacts sur une porte métallique. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Les tireurs ont quitté les lieux rapidement après les faits.

Un immeuble déjà ciblé fin décembre

Cet immeuble n’en est pas à son premier épisode violent. Fin décembre, lors d’une nuit marquée par plusieurs rafales d’arme automatique dans le quartier des Minguettes, la tour 8 faisait déjà partie des bâtiments visés.

Ce secteur est identifié comme abritant un point de deal connu. Ce mardi soir, un important dispositif de forces de sécurité était encore visible dans le quartier.

Lucas Turgis, sous-préfet et directeur de cabinet de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s’est rendu sur place mardi soir afin de constater les faits et d’apporter son soutien aux forces de l’ordre mobilisées.Une enquête est en cours pour identifier les auteurs et déterminer les circonstances exactes de ces nouveaux tirs d’intimidation.