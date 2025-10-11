Tirs en pleine rue à Vénissieux : la victime fuit dans une pizzeria

La nuit de jeudi à vendredi a été marquée par une scène de violence armée à Vénissieux (Rhône). Peu après minuit, deux individus circulant à bord d’une voiture auraient fait feu sur un homme de 36 ans, de nationalité algérienne, rapporte Le Progrès.

Les tirs ont retenti à proximité des commerces de La Rotonde et de la ligne de tramway, dans le quartier des Minguettes, avenue Maurice-Thorez.

Touché au niveau d’un membre inférieur, à priori à la cuisse, le trentenaire a trouvé refuge dans une pizzeria située à proximité. Pris en charge par les secours, il a été transporté à l’hôpital Édouard-Herriot (Lyon 3e). Son pronostic vital n’est pas engagé.

À la mi-journée vendredi, les auteurs étaient toujours en fuite. Une enquête a été ouverte afin de les identifier et de déterminer les circonstances exactes de l’attaque. Aucun point de deal n’est officiellement recensé à cet endroit, mais les enquêteurs n’écartent pas, à ce stade, un éventuel lien avec le trafic de stupéfiants.