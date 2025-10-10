Brignais : un homme tué par balle sur une aire de gens du voyage

Un jeune homme a été grièvement blessé par balle au sein de l’aire de gens du voyage où il résidait, située à proximité de l’A450 et limitrophe avec la commune de Vourles. Ce dernier a été touché d'au moins un projectile au niveau du thorax.
Ce sont des membres de sa famille qui l’ont conduit en urgence dans un hôpital proche, dans l’espoir de le sauver. Malgré leur intervention, le décès du jeune homme a été prononcé peu après son arrivée au centre hospitalier.
Des gendarmes se sont rendus sur place afin d’entendre les proches et de recueillir d’éventuels témoignages.
Selon Actu Lyon, la piste d’un différend familial ayant dégénéré est actuellement privilégiée par les enquêteurs. La soirée pourrait avoir été marquée par la présence d’autres familles venues célébrer un anniversaire, ce qui aurait pu entraîner des tensions.
Les investigations se poursuivent pour établir précisément le déroulement des faits et identifier le ou les auteurs du tir mortel.
