Brignais : un homme tué par balle sur une aire de gens du voyage - LyonMag

La soirée de ce jeudi 9 octobre a tourné au drame sur la commune de Brignais (Rhône), au sud de Lyon.

Un jeune homme a été grièvement blessé par balle au sein de l’aire de gens du voyage où il résidait, située à proximité de l’A450 et limitrophe avec la commune de Vourles. Ce dernier a été touché d'au moins un projectile au niveau du thorax.  

Ce sont des membres de sa famille qui l’ont conduit en urgence dans un hôpital proche, dans l’espoir de le sauver. Malgré leur intervention, le décès du jeune homme a été prononcé peu après son arrivée au centre hospitalier.

Des gendarmes se sont rendus sur place afin d’entendre les proches et de recueillir d’éventuels témoignages.

Selon Actu Lyon, la piste d’un différend familial ayant dégénéré est actuellement privilégiée par les enquêteurs. La soirée pourrait avoir été marquée par la présence d’autres familles venues célébrer un anniversaire, ce qui aurait pu entraîner des tensions.

Les investigations se poursuivent pour établir précisément le déroulement des faits et identifier le ou les auteurs du tir mortel.

fusillade

tir

tir mortelle

9 commentaires
Laisser un commentaire
Robert 01 le 10/10/2025 à 13:38

Oui en effet, entre le bouche-incendie, les câbles électriques, les déchets au sol… il se pense tout permis ! Un choix de vie qu’il impose à tout le monde, sans aucun respect.

Ouiauxvoituresnonauxverts le 10/10/2025 à 13:13

D'une part, les gens de voyage utilisent l'eau des bornes à incendie, se branchent sur les armoires électriques ; d'autre part, le port d'armes non déclaré.
Ce sont les pratiques les plus utilisées chez ces indésirables, ceci en plus des vols et agressions commis envers les populations et les élus locaux (principalement les maires).
Ces gens du voyage ne sont que des pourritures

C’est assez courant chez eux le 10/10/2025 à 11:58

Quelles jolies coutumes ont ces gens là !!!!!

oui-oui le 10/10/2025 à 11:54
Guy Thomas a écrit le 10/10/2025 à 11h05

Les armes sont interdites en France que fait la POLICE avec ces camps?

Pour inspecter un camp de gens du voyage il faut une flopée de gendarmes. Une bonne vingtaine qui rentrent groupés; une dizaine répartie en périphérie, fusil à la main.

les manouches le 10/10/2025 à 11:52

Lors d'un procès sur le meurtre d'un certain Franck , de la communauté manouche, sur fond de trafic de drogue, l'un des suspects reprochait à la présidente de ne pas comprendre cette fratrie ?
Pourquoi chercher ç les comprendre ? ils règlent leur problème entre eux , nous on paie leur caravanes
Triste

le dernier le 10/10/2025 à 11:32

voyage..

Ex Précisions le 10/10/2025 à 11:21

Sûrement une histoire de chaise à rempailler volée...

Catalan le 10/10/2025 à 11:14

le problème se réglera exclusivement en interne .

Guy Thomas le 10/10/2025 à 11:05

Les armes sont interdites en France que fait la POLICE avec ces camps?

