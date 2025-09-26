Faits Divers

Villeurbanne : deux blessés par balles lors d’une fusillade dans le quartier Bel-Air

Deux personnes ont été touchées par des tirs d’armes à feu jeudi 25 septembre vers 21h30 dans le quartier Bel-Air – Les Brosses, à Villeurbanne

Selon les premiers éléments, la fusillade s’est produite à l’angle de l’allée des Cèdres et de l’avenue Bel Air. Les policiers arrivés sur place ont découvert deux victimes.

L’une, grièvement atteinte par deux balles dans le dos, a été transportée au service neurologique de Lyon, son pronostic vital n'est pas engagé. La seconde a été blessée au genou et prise en charge sans urgence vitale.

Un véhicule stationné dans le secteur a également été visé. Criblé d’impacts, il a été présenté plus tard aux forces de l’ordre par son conducteur, qui avait pris la fuite par peur. Les occupants n’ont pas été blessés.

Lors des opérations de ratissage, un revolver dissimulé dans un buisson a été retrouvé par les enquêteurs. L’enquête, confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), devra déterminer les circonstances exactes de cette fusillade et si le véhicule visé l’a été intentionnellement.

Gabriel.H le 26/09/2025 à 10:54

Un petit commentaire peut-être ?

ça canarde dure le 26/09/2025 à 10:36

A Villeurbanne c'est toutes les semaines ! c'est habituel !

Tir Groupé le 26/09/2025 à 10:25

Pour ne pas passer trop de temps , le Maire de Villeurbanne fera une déclaration mensuelle regroupant tout ces petits faits divers de société.

Joé le 26/09/2025 à 10:19

Vivement un pouvoir fort et autoritaire afin de mettre au pas ces quartiers.

Oui oui!

les tontons flingueurs le 26/09/2025 à 10:18
Chris696969 a écrit le 26/09/2025 à 10h14

C'est même un grand sentiment...

le prix s oublie ,la qualite reste

Chris696969 le 26/09/2025 à 10:14
LFI 69 a écrit le 26/09/2025 à 10h06

Un sentiment d'apaisement

C'est même un grand sentiment...

LFI 69 le 26/09/2025 à 10:06

Un sentiment d'apaisement

