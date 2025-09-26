Villeurbanne : deux blessés par balles lors d’une fusillade dans le quartier Bel-Air

Selon les premiers éléments, la fusillade s’est produite à l’angle de l’allée des Cèdres et de l’avenue Bel Air. Les policiers arrivés sur place ont découvert deux victimes.

L’une, grièvement atteinte par deux balles dans le dos, a été transportée au service neurologique de Lyon, son pronostic vital n'est pas engagé. La seconde a été blessée au genou et prise en charge sans urgence vitale.

Un véhicule stationné dans le secteur a également été visé. Criblé d’impacts, il a été présenté plus tard aux forces de l’ordre par son conducteur, qui avait pris la fuite par peur. Les occupants n’ont pas été blessés.

Lors des opérations de ratissage, un revolver dissimulé dans un buisson a été retrouvé par les enquêteurs. L’enquête, confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), devra déterminer les circonstances exactes de cette fusillade et si le véhicule visé l’a été intentionnellement.