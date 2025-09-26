Villeurbanne : deux blessés par balles lors d’une fusillade dans le quartier Bel-Air

Selon les premiers éléments, la fusillade s’est produite à l’angle de l’allée des Cèdres et de l’avenue Bel Air. Les policiers arrivés sur place ont découvert deux victimes.
L’une, grièvement atteinte par deux balles dans le dos, a été transportée au service neurologique de Lyon, son pronostic vital n'est pas engagé. La seconde a été blessée au genou et prise en charge sans urgence vitale.
Un véhicule stationné dans le secteur a également été visé. Criblé d’impacts, il a été présenté plus tard aux forces de l’ordre par son conducteur, qui avait pris la fuite par peur. Les occupants n’ont pas été blessés.
Lors des opérations de ratissage, un revolver dissimulé dans un buisson a été retrouvé par les enquêteurs. L’enquête, confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), devra déterminer les circonstances exactes de cette fusillade et si le véhicule visé l’a été intentionnellement.
Un petit commentaire peut-être ?Signaler Répondre
A Villeurbanne c'est toutes les semaines ! c'est habituel !Signaler Répondre
Pour ne pas passer trop de temps , le Maire de Villeurbanne fera une déclaration mensuelle regroupant tout ces petits faits divers de société.Signaler Répondre
Vivement un pouvoir fort et autoritaire afin de mettre au pas ces quartiers.Signaler Répondre
Oui oui!
le prix s oublie ,la qualite resteSignaler Répondre
C'est même un grand sentiment...Signaler Répondre
Un sentiment d'apaisementSignaler Répondre